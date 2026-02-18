Vecinos de Tabarca denuncian graves conflictos ligados a la gestión de la colonia felina

Los vecinos de la isla de Tabarca han trasladado formalmente al Ayuntamiento de Alicante su inquietud por el deterioro del clima social en la isla. Lo hicieron mediante un escrito registrado el pasado mes de enero en el que exponen una situación que, según sostienen, afecta a la convivencia diaria y al equilibrio comunitario del enclave. El documento, presentado como "Comunicado público del pueblo de Tabarca", recoge denuncias sobre conflictos recientes vinculados a la gestión de la colonia felina existente en el núcleo habitado.

En el encabezamiento del texto remitido al consistorio, los residentes expresan su malestar colectivo y hacen pública su “profunda preocupación ante una situación que está afectando gravemente a la convivencia, la tranquilidad y el bienestar de la comunidad.” Con esta declaración inicial, el escrito pretende evidenciar que el problema no se limita a incidentes aislados, sino que, según los firmantes, ha derivado en un clima social tenso y continuado.

Los gatos de Tabarca tienen una zona donde pueden resguardarse y a la que una encargada les lleva comida / V. L. Deltell

Acusaciones, redes sociales y convivencia

Según sostienen los vecinos en su escrito, en los últimos meses diversos moradores han sido objeto de acusaciones infundadas, hostigamiento, difusión de información falsa y comportamientos intimidatorios por parte de la persona responsable del cuidado de la colonia felina. El documento indica que varios residentes consideran que estas actuaciones han provocado fricciones personales y un deterioro progresivo de la relación entre habitantes.

Los firmantes aseguran que desconocen si dicha persona ha sido designada formalmente por el Ayuntamiento para esa función, ya que, según indican, no dispone de ningún documento que lo acredite. Esta falta de confirmación administrativa, añaden, contribuye a generar incertidumbre y a agravar el conflicto.

Señalamientos públicos y grabaciones

El escrito también denuncia que, en redes sociales, especialmente en la página llamada “Los Gatos deTabarca”, se estarían difundiendo contenidos que atribuyen a distintos vecinos acciones o responsabilidades que, según los firmantes, no son ciertas. En el comunicado se afirma que estas publicaciones estarían causando un daño injustificado al honor y a la imagen de personas concretas del pueblo, lo que, siempre según el documento, incrementa la tensión vecinal y amplifica el conflicto más allá del ámbito local.

Habitantes de Tabarca aseguran que ellos son muy respetuosos con los gatos / V. L. Deltell

Asimismo, el texto expone que varios habitantes habrían sufrido episodios de acoso, confrontaciones verbales e incluso intentos de agresión física, tanto en la vía pública como a través de internet. También se mencionan grabaciones de audio y vídeo realizadas sin consentimiento que, según el escrito, habrían sido empleadas posteriormente con fines intimidatorios o manipuladores. Estas prácticas, sostienen los vecinos, contribuyen a generar un ambiente de desconfianza y preocupación entre los residentes permanentes.

Defensa del bienestar animal y petición institucional

En su comunicado, los vecinos subrayan su rechazo rotundo a que se utilice el estado de salud de los gatos o cualquier incidente relacionado con la colonia felina para señalar, culpar o desacreditar a ciudadanos de la isla. Recuerdan que la comunidad de Tabarca siempre ha demostrado su compromiso con el bienestar animal, actuando con respeto, cooperación y sentido común. Con esta afirmación, los firmantes pretenden remarcar que el conflicto no gira en torno al cuidado de los animales, sino a la forma en que se gestionan las relaciones personales y la información pública.

El documento remitido al Ayuntamiento añade que la demanda ha sido elaborada por los residentes de la isla con el objetivo de trasladar una postura común y solicitar la intervención institucional. Según explican, la intención es que se adopten medidas que permitan restablecer la convivencia y evitar la escalada del conflicto.

El escrito concluye señalando que también preocupa que en las citadas redes sociales se publiquen comentarios y vídeos que cuestionan la integridad de cuerpos policiales y administraciones públicas, creando un clima de desconfianza que no beneficia a nadie y distorsiona la realidad de nuestra convivencia. Con esta advertencia final, los vecinos piden implícitamente que las instituciones refuercen su papel como garantes del orden y la cohesión social.