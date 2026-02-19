Cinco cofrades de Las Angustias encienden la Cruz de la Cuaresma en Crevillent

Crevillent celebró este Miércoles de Ceniza el tradicional encendido de la Cruz de Cuaresma, un acto cargado de simbolismo que marca el inicio del tiempo litúrgico previo a la Semana Santa. Un evento que congregó a cientos de fieles, representantes cofrades y autoridades locales a los pies de la emblemática torre campanario de la Iglesia Vieja, actual Mercado Municipal.

Tradición cofrade en el inicio de la Cuaresma

La ceremonia se desarrolló en un ambiente de recogimiento y continuidad histórica, recordando el comienzo del periodo de preparación espiritual que precede a la conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. El acto fue organizado por la Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent en colaboración con la cofradía Virgen de las Angustias, responsable este año de realizar el encendido, junto al Grupo de Jóvenes Cofrades de Crevillent.

La alcaldesa de Crevillent ofrece un recuerdo a la cofradía de las Angustias / Povjavi

La presentación corrió a cargo de las jóvenes Gemma Valero e Inés Guerrero, que guiaron el desarrollo del acto y contribuyeron a reforzar el protagonismo del relevo generacional dentro de las hermandades locales.

Mensaje espiritual y reconocimiento institucional

Durante la ceremonia intervino el consiliario de la Federación, el sacerdote Joaquín Carlos Carlos, quien animó a los asistentes a vivir la Cuaresma con intensidad espiritual como antesala de la Semana Santa. Posteriormente, Gemma Valero, representante de la cofradía organizadora en la federación, ofreció una intervención acompañada de una proyección visual en la que profundizó en la realidad de la hermandad, poniendo el acento en valores como el perdón, la reconciliación, el amor fraternal y la defensa de la tradición.

En el transcurso del acto, el Consejo Rector de la Federación entregó a la cofradía un detalle conmemorativo, que fue entregado por la alcaldesa de la localidad, Lourdes Aznar, subrayando el respaldo institucional a una cita considerada ya parte del calendario cultural y religioso del municipio.

Encendido solemne al son de la Marcha Real

El momento culminante llegó con el encendido de la Cruz, realizado por Julián Valdés, Joaquín Valdés, Francisco Fuentes, Francisco Pastor y José Antonio Aznar, en representación de la cofradía organizadora. El gesto se llevó a cabo mientras sonaban los acordes de la Marcha Real, interpretada por la Banda de Clarines y Tambores de la Federación, aportando un carácter solemne al acto.

La Cruz de la Cuaresma anuncia el periodo religioso en Crevillent / Povjavi

La organización quiso agradecer expresamente la colaboración del Ayuntamiento de Crevillent en la realización del evento, destacando su apoyo para mantener viva una tradición que forma parte del patrimonio inmaterial del municipio.

Con este encendido simbólico, Crevillent da por iniciado su calendario cuaresmal, reforzando la implicación de cofradías, instituciones y ciudadanía en una celebración que combina fe, memoria colectiva y continuidad histórica, y que fue declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.