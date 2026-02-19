‘Bici sin edad’ en Elche, el programa solidario y gratuito para mayores y personas con movilidad reducida

Las personas mayores o con movilidad reducida de Elche tienen a su disposición un nuevo servicio gratuito para dar paseos por la ciudad. Se trata del programa ‘En bici sin edad’ organizado por el ayuntamiento y tiene como objetivo fomentar el ocio activo y la inclusión y anima a que haya voluntarios para conducir los triciclos.

“De esta forma, la bicicleta se convierte en una herramienta generadora de beneficios sociales y psíquicos, además de favorecer la inclusión y la cohesión comunitaria”, explica el consistorio.

Actualmente, el proyecto cuenta con dos triciclos tipo “rickshaw”, conducidos por personas voluntarias. Esta actividad es gratuita para los usuarios y no remunerada para los voluntarios.

Los interesados en participar, pueden hacerlo en el correo electrónico enbicisinedad@elche.es mientras que el personal voluntario debe inscribirse a través de este formulario.

Formación para los voluntarios del triciclo

Para poder conducir los triciclos es obligatorio realizar un curso de formación teórico-práctico, impartido por la Escuela de Educación Vial Pedro Tenza, con una duración de 2 horas y 30 minutos. El curso enseña el manejo del triciclo de pedaleo asistido, nociones básicas de seguridad vial y el conocimiento de las infraestructuras más seguras y accesibles para los recorridos.

Las nuevas sesiones formativas están programadas para el viernes 27 de febrero, de 18:00 a 20:30 horas y el sábado 28 de 10:00 a 12:30 horas.

‘En Bici Sin Edad’ es una actividad de movilidad inclusiva integrada en proyecto de educación vial y movilidad sostenible de la Escuela de Educación Vial Pedro Tenza y vinculada al movimiento internacional Cycling Without Age, que nació para combatir la soledad no deseada, fomentar el envejecimiento activo y fortalecer las relaciones intergeneracionales a través de paseos en bicicleta adaptada.