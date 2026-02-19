Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Controles Les NausPerfil propietarios VPP AlicanteChófer MazónAlquiler alicantinosHotel TabarcaPlaya perros El Campello
instagramlinkedin

‘Bici sin edad’ en Elche, el programa solidario y gratuito para mayores y personas con movilidad reducida

El ayuntamiento pide voluntarios para conducir estos triciclos, para lo que habrá que hacer un curso de formación

Elche reactiva ‘En Bici Sin Edad con paseos gratuitos para personas mayores y con movilidad reducida

Elche reactiva ‘En Bici Sin Edad con paseos gratuitos para personas mayores y con movilidad reducida / Ayuntamiento de Elche

O. Casado

O. Casado

Las personas mayores o con movilidad reducida de Elche tienen a su disposición un nuevo servicio gratuito para dar paseos por la ciudad. Se trata del programa ‘En bici sin edad’ organizado por el ayuntamiento y tiene como objetivo fomentar el ocio activo y la inclusión y anima a que haya voluntarios para conducir los triciclos.

“De esta forma, la bicicleta se convierte en una herramienta generadora de beneficios sociales y psíquicos, además de favorecer la inclusión y la cohesión comunitaria”, explica el consistorio.

Actualmente, el proyecto cuenta con dos triciclos tipo “rickshaw”, conducidos por personas voluntarias. Esta actividad es gratuita para los usuarios y no remunerada para los voluntarios.

Los interesados en participar, pueden hacerlo en el correo electrónico enbicisinedad@elche.es mientras que el personal voluntario debe inscribirse a través de este formulario.

Formación para los voluntarios del triciclo

Para poder conducir los triciclos es obligatorio realizar un curso de formación teórico-práctico, impartido por la Escuela de Educación Vial Pedro Tenza, con una duración de 2 horas y 30 minutos. El curso enseña el manejo del triciclo de pedaleo asistido, nociones básicas de seguridad vial y el conocimiento de las infraestructuras más seguras y accesibles para los recorridos.

Las nuevas sesiones formativas están programadas para el viernes 27 de febrero, de 18:00 a 20:30 horas y el sábado 28 de 10:00 a 12:30 horas.

Noticias relacionadas

‘En Bici Sin Edad’ es una actividad de movilidad inclusiva integrada en proyecto de educación vial y movilidad sostenible de la Escuela de Educación Vial Pedro Tenza y vinculada al movimiento internacional Cycling Without Age, que nació para combatir la soledad no deseada, fomentar el envejecimiento activo y fortalecer las relaciones intergeneracionales a través de paseos en bicicleta adaptada. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vecinos de Tabarca denuncian graves conflictos ligados a la gestión de la colonia felina
  2. Acordonan el pabellón inclusivo de Elche tras salir volando chapas metálicas por el viento
  3. El Supremo tumba el recurso de la UMH y cierra el conflicto por el grado de Medicina en la UA
  4. La alerta por viento impone cambios en la fiesta de Carnaval en Elche
  5. Las residencias de estudiantes de Elche se rearman frente a los pisos con servicios como entrenador personal
  6. Elche abre un refugio para familias vulnerables que tienen que abandonar a la fuerza su casa
  7. Fernando Penalva: 'El órgano de Santa María tiene más valor musical, pero Elche ha perdido patrimonio del siglo XVIII
  8. Elche se rearma con los controles de tráfico contra las drogas: 4.250 pruebas al año y de la cocaína, el éxtasis y el cannabis a la codeína y el diazepan

Colegios de Alicante defienden la jornada continua por mejorar el bienestar infantil y reducir el absentismo escolar

Colegios de Alicante defienden la jornada continua por mejorar el bienestar infantil y reducir el absentismo escolar

El bipartito de Elche paga 635.000 euros en horas extra a expensas del 15% pendiente

El bipartito de Elche paga 635.000 euros en horas extra a expensas del 15% pendiente

Quinto atropello de una nutria en el entorno del Parque Natural de El Hondo en Elche

Investigadores de la UMH de Elche y el CSIC descubren a través de ratones cómo el cerebro regula la oxitocina social

Investigadores de la UMH de Elche y el CSIC descubren a través de ratones cómo el cerebro regula la oxitocina social

‘Bici sin edad’ en Elche, el programa solidario y gratuito para mayores y personas con movilidad reducida

‘Bici sin edad’ en Elche, el programa solidario y gratuito para mayores y personas con movilidad reducida

Tráfico complicado en la AP-7 y la A-70 por accidentes y obras en plena hora punta en la provincia de Alicante

Tráfico complicado en la AP-7 y la A-70 por accidentes y obras en plena hora punta en la provincia de Alicante

El inicio de las obras de la Ronda Sur de Elche apunta ahora al segundo semestre de 2027, después de las elecciones

El inicio de las obras de la Ronda Sur de Elche apunta ahora al segundo semestre de 2027, después de las elecciones

Los embalses del Segura ya suman 526 hectómetros y garantizan el riego de la huerta este año

Los embalses del Segura ya suman 526 hectómetros y garantizan el riego de la huerta este año
Tracking Pixel Contents