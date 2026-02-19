El bipartito de Elche paga 635.000 euros en horas extra a expensas del 15% pendiente

Cuando aún no se cumple una semana de la protesta de la plantilla municipal de Elche por los retrasos con el pago de las horas extra, la junta de gobierno aprobó este jueves el abono de 635.000 euros en servicios extraordinarios y específicos adeudados a los trabajadores municipales. Sin embargo, el acuerdo deja todavía pendiente alrededor del 15 % del montante total, una cantidad que no ha trascendido, y que según fuentes municipales, se liquidará en las próximas sesiones conforme se vayan cerrando los expedientes pendientes.

La medida supone un paso adelante en la resolución de un conflicto que se arrastra en los últimos dos años. Ya en su momento el bipartito de PP y Vox justificó la demora en el impacto del ciberataque sufrido en la Administración local el pasado agosto, insistiendo en que la recuperación de los sistemas ha sido compleja y que ha requerido una revisión exhaustiva de expedientes y facturas.

El equipo de gobierno ha sacado pecho a lo largo del mandato de haber cumplido con tres compromisos con la plantilla municipal: la estabilización, la carrera profesional y la jornada de 35 horas semanales. El concejal de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro, señaló recientemente a este diario que en marzo de 2025 se aprobó una instrucción para ordenar el abono de las horas extra, circular que según el Ejecutivo no se logró aplicar por el ataque informático con el que se perdió información desde febrero de 2025 hasta agosto de 2025.

Protesta

No obstante, los sindicatos consideraron que la explicación del problema sobrevenido no podía servir de excusa indefinida para acumularse retrasos durante más de un año y sin información clara, como expusieron el pasado viernes desde la sección sindical de Comisiones Obreras (CC OO) que movilizó a medio centenar de empleados municipales en la Plaça Baix.

Con pitos, banderas y pancartas en las que se leía “Ruz paga todo lo que debes”, los trabajadores expresaron su malestar por una situación que, según denuncian, afecta a la estabilidad económica de muchas familias. La protesta se produjo pese a que, un día antes, la junta de gobierno había aprobado la liquidación de buena parte de lo adeudado desde 2024 y parte de 2025.

Desconfianza

Días antes de la concentración Navarro aseguró que en las semanas siguientes se abonaría cerca del 85 % de las cantidades pendientes correspondientes a 2025. Sin embargo, desde CC OO se optó por mantener la convocatoria para comprobar que los anuncios se traducían en pagos efectivos, y lo cierto es que se ha llegado a ese porcentaje esperado este jueves, mientras que la liquidación total tendrá que esperar algunas semanas más, sin que haya una fecha clara.

La protesta de CC OO el pasado viernes junto al Ayuntamiento de Elche. / Matías Segarra

Policía Local

En el desglose de esos 635.000 euros, la mayor parte van para cubrir servicios específicos o esenciales sin autorización previa de la Policía Local y agentes de movilidad urbana del pasado novimebre a diciembre que dejan una factura de más de 213.000 euros, así como servicios extraordinarios del departamento de Festejos con motivo de las fiestas patronales de agosto, donde quedaban pendientes por pagar cerca de 67.000 euros.

En todo este tiempo los sindicatos han exigido “luz y taquígrafos” en la gestión de las retribuciones exigiendo la disposición de todos los datos de 2024 y 2025 para prevenir que la situación no vuelva a repetirse, como señaló la delegada de CC OO Estefanía Bertomeu durante la reciente protesta.

Noticias relacionadas

Desde el propio sindicato afearon que el alcalde, Pablo Ruz, difundiese un video afirmando que no existían cantidades pendientes, lo que fue el detonante definitivo para la movilización. El sindicato ha venido insistiendo este tiempo en que uno de los principales problemas ha sido la ausencia de una interlocución fluida con el área de Recursos Humanos.