El CEU de Elche analiza con expertos internacionales cómo promover la innovación con medidas fiscales y económicas

El campus de Elche de la Universidad CEU Cardenal Herrera acoge esta semana un congreso internacional que reúne a especialistas nacionales e internacionalesy europeos para examinar cómo la fiscalidad medioambiental, la regulación económica y otros instrumentos jurídicos pueden acelerar la transición energética sin aumentar las desigualdades sociales ni frenar la competitividad empresarial. El encuentro se celebra este jueves y viernes, y se enmarca en un proyecto nacional financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Agencia Estatal de Investigación y el Fondo Social Europeo Plus.

Los ponentes en la primera de las conferencias de las jornadas de fiscalidad que se celebran en el CEU de Elche / V. L. Deltell

La cita, organizada junto a la Universidad CEU San Pablo, pretende trasladar al debate público los resultados de investigaciones académicas centradoas en la fijación del precio del carbono, la descarbonización y la transformación económica europea en el sector de la energía. La dirección académica del encuentro corre a cargo de Marta Villar Ezcurra, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad CEU San Pablo; Álvaro Antón Antón, vicerrector del campus de Elche de la Universidad CEU Cardenal Herrera ; Sara González Sánchez, profesora de Derecho Mercantil de la Universidad CEU Cardenal Herrera y Antonio López Álvarez, profesores de Derecho Constitucional en la misma institución. Desde esta dirección conjunta se ha configurado un programa científico muy completo e interesante que reúne a especialistas en Derecho Ffinanciero y Tributario, Derecho , mMercantil y Economíaeconómico vinculados a universidades españolas y europeas, así como a centros de investigación y práctica jurídica especializada. Según explica a INFORMACIÓN Marta Villar Ezcurra, la iniciativa forma parte de un proyecto de investigación colectivo y competitivo..

Coordinación fiscal y transición justa

Uno de los ejes centrales del encuentro es el análisis de cómo combinar instrumentos fiscales, económicos y regulatorios para que la transición ecológica sea justa y viable socialmente. La directora del congreso explica que el equipo investigador trabaja desde hace años en estos temas. "Hasta el momento, hemos venido trabajando con un objetivo claro, que es estudiar cómo podemos hacer que la coordinación entre instrumentos económicos, fiscales y regulatorios se encamine a hacer realidad una transición ecológica justa".

Las jornadas analizan medida spara que la transición ecológica sea viable socialmente / V. L. Deltell

Villar Ezcurra señala que el debate actual en Europa se produce en distintos ámbitos que no siempre dialogan entre sí. "Se da la paradoja de que se está trabajando aisladamente en distintos temas, como la de justicia tributaria, ámbito cerrado a los especialistas en derecho tributario, se está trabajando en la energía justa, en la pobreza energética, con soluciones, con ideas y propuestas aisladas para cadaese sector. A su juicio, el reto consiste en integrar estas líneas investigadoras y las propuestas en un marco coherente que responda a las necesidades de la realidad económica.

Las jornadas sobre fiscalidad medioambiental del CEU de Elche se celebran jueves y viernes / V. L. Deltell

La directora también subraya que, entre las primeras conclusiones de la reunión, está la necesidad de simplificar el marco normativo europeo para no perjudicar a las empresas. "Tenemos una regulación muy intensa, muy compleja, que provoca que nuestras empresas estén agobiadas respecto de cómo deben responder a pierdan competitividad en un entorno internacional donde además Europa está perdiendo protagonismo". En este sentido, recuerda Villar Ezcaurra que el liderazgo climático europeo debe conjugarse con el mantenimiento del tejido productivo y del empleo.

Impacto social de la fiscalidad verde

Las sesiones del congreso abordan cuestiones como las reformas fiscales verdes, los mecanismos de compensación social y la relación entre precios energéticos y desigualdades sociales. La responsable académica explica que la fiscalidad medioambiental puede generar efectos económicos que deben corregirse: "Las políticas de compensación a las reformas fiscales verdes producen en muchas ocasiones impactos en precios, y ese impacto en precio puede afectar a familias vulnerables. Por eso una reforma fiscal justa debería ir acompañada de medidas de compensación para los sectores afectados".

Durante los debates en el campus ilicitano también se ha analizado la situación de sectores industriales intensivos en consumo energético. "Hablamos de pobreza energética, de familias vulnerables, pero también de sectores industriales, por ejemplo de los que utilizan intensivamente la energía, que es cada vez más cara. Analizamos cómo se puede actuar ayudarles con instrumentos flexibles". Según expone, el marco jurídico actual "no siempre da una respuesta correcta a las necesidades de la sociedad, tanto a ciudadanos como a empresas".

El encuentro incluye mesas redondas en las que especialistas en Derecho Ffinanciero y Tributario, Derecho, mMercantil y Economíaeconómico comparten sus investigaciones sobre financiación energética, incentivos medioambientales y coordinación regulatoria en sectores estratégicos, configurando un programa científico con una clara vocación interdisciplinar.

Obligaciones empresariales y jóvenes investigadores

Otro de los bloques en los que se centran las jornadas es en las obligaciones de sostenibilidad que la normativa europea impone a las empresas, desde los informes de sostenibilidadambientales hasta la responsabilidad social corporativa. "Las empresas cada vez tienen más obligaciones no solo fiscales, sino también legales, de mostrar su comportamiento acorde al medio ambiente", explica la directora, quien destaca que el congreso pretende traducir estos debates académicos en propuestas útiles para la sociedad.

La iniciativa también busca impulsar el relevo investigador. El comité organizador ha convocado un premio a la mejor comunicación científica para fomentar la participación de investigadores jóvenes. La directora valora positivamente la respuesta obtenida. "Hemos recibido muchas comunicaciones, hemos seleccionado las que tenían el nivel de calidad más alto y la mayor parte además son de personas jóvenes que están interesadas en estos temas y que tienen una formación y un gran interés para trabajar en estos asuntos". A su juicio, esta implicación evidencia que la fiscalidad energéticaclimática se está consolidando como un campo de estudio relevante.

Nuevas investigaciones

El premio pretende estimular nuevas investigaciones en un ámbito técnico que a menudo genera rechazo social. "Sonestos temas muy técnicos. donde si tú escuchas la palabra fiscalidad, enseguida piensas, mayor presión fiscal, impuestos... siempre hay algo negativo asociado a la fiscalidad". Frente a esa percepción, eEl congreso, en definitiva, intenta acercar el debate a la ciudadanía. "Nuestraidea con el Congreso es intentar llegar a todos, transmitir cuáles son las necesidades urgentes de atender y abordar los problemas".

Noticias relacionadas

El encuentro concluirá este viernes con la puesta en común de resultados y la clausura institucional, en un contexto en el que las universidades participantes buscan reforzar la cooperación académica internacional y trasladar al debate público la necesidad de políticas climáticas coherentes, económicamente sostenibles y socialmente equilibradas. Con ello, los organizadores pretenden que la investigación universitaria llegue a la sociedad y contribuya a orientar decisiones políticas y empresariales en un momento clave para el futuro energético europeo.