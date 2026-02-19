Quinto atropello de una nutria en el entorno del Parque Natural de El Hondo en Elche

Un nuevo ejemplar de nutria ha sido hallado muerto junto a la carretera CV-855, la vía que conecta Elche con Dolores y bordea el límite oriental del Parque Natural de El Hondo. El hallazgo se produjo a primera hora de la mañana del miércoles 18 de febrero, cuando un miembro del grupo ecologista Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante localizó el cuerpo del animal junto al canal de desagüe de la charca sur de Levante, conocida popularmente como La Reserva, un humedal propiedad de la Generalitat Valenciana. El ejemplar presentaba indicios de haber muerto recientemente tras ser atropellado por un vehículo.

Nutria atropellada en el entorno del Parque Natural de El Hondo / INFORMACIÓN

Un nuevo atropello en un tramo considerado peligroso

La nutria apareció a escasos 50 metros del punto donde ya se registró otro atropello de la misma especie en enero de 2024, lo que refuerza la preocupación de los ecologistas por la siniestralidad de este tramo viario. El animal fue recogido por personal del Centro de Recuperación de Fauna de la Santa Faz, donde se le practicó una necropsia que confirmó que la causa de la muerte fue el impacto con un vehículo. El estudio determinó además que se trataba de una hembra con un peso cercano a los 6,5 kilogramos.

Desde AHSA señalan que, según los datos de los que disponen, este sería el quinto atropello de nutria registrado en el sur de la provincia desde que se confirmó su presencia en el parque natural en mayo de 2017. La especie había permanecido ausente durante medio siglo, después de que dos ejemplares fueran abatidos en 1966 en un azarbe de Guardamar del Segura cercano a la desembocadura del río Segura.

Expansión de la especie en los humedales del sur

En estos casi diez años, los ecologistas sostienen que la nutria se ha ido extendiendo por distintos enclaves húmedos del sur alicantino. Su dispersión, explican, se ha visto facilitada por los cauces de los azarbes, donde se han detectado huellas y excrementos que evidencian su presencia en zonas como las salinas de Santa Pola, Los Carrizales de Elche o áreas de huerta tradicional bien conservadas del término municipal de Dolores.

Este proceso de recolonización es considerado por los especialistas como un indicador positivo de la recuperación ecológica de los humedales, aunque advierten de que la mortalidad por atropellos puede comprometer la estabilidad de la población si no se adoptan medidas de protección. La nutria, señalan, necesita corredores seguros entre zonas húmedas para mantener su expansión natural.

Una cría de nutria muerta tras ser arrollada en 2021 / J.R.E.

Reivindicación de medidas urgentes de seguridad

Los miembros de AHSA consideran que el tramo de la CV-855 donde se ha producido el atropello constituye un auténtico punto negro para la fauna. Según indican, en esa zona también se han encontrado ejemplares atropellados de gineta y de zorro, lo que evidencia el impacto de la carretera sobre los mamíferos del entorno.

Los ecologistas denuncian que esta situación supone una amenaza directa para la biodiversidad y reclaman la reducción de la velocidad permitida en ese tramo. Asimismo recuerdan que la carretera, de titularidad autonómica, carece de señalización específica que advierta a los conductores de la posible presencia de fauna salvaje.

A ello se suma, apuntan, el incremento del riesgo para la seguridad vial derivado de la proliferación de jabalíes dentro del parque natural. Desde la asociación subrayan que, lejos de adoptarse medidas de precaución, recientemente se ha aumentado de 60 a 70 kilómetros por hora el límite de velocidad permitido en el cercano cruce con la CV-861, conocida como carretera de Vistabella.

Para los ecologistas, esta decisión resulta contradictoria con la necesidad de proteger tanto la fauna como a los conductores, y reclaman que se adopten medidas de calmado del tráfico, señalización específica y actuaciones que permitan compatibilizar la circulación con la conservación del entorno natural.

El nuevo atropello, advierten, vuelve a poner sobre la mesa la fragilidad del proceso de recuperación de la nutria en los humedales del sur de Alicante. La asociación insiste en que la presencia de la especie constituye un valor ambiental de primer orden y que su conservación depende en gran medida de que se reduzcan los riesgos derivados de la presión humana sobre el territorio, especialmente los vinculados a la red viaria que rodea los espacios protegidos.