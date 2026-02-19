Educación retirará el óxido en dos colegios de Elche y revisará que no hay problemas estructurales

El Ayuntamiento de Elche reparará problemas estructurales de los pilares de los colegios Julio María López Orozco y el Vicente Blasco Ibáñez, deteriorados especialmente en la planta baja por procesos de oxidación. La junta de gobierno aprobó este jueves un proyecto de reforma de algo más de 140.000 euros para intervenir en ambas instalaciones educativas, un contrato que incluirá una inspección técnica del resto de estructuras de ambas infraestructuras.

La portavoz de la junta, Inma Mora, refirió que ambos edificios, construidos en torno a la década de los ochenta, presentan signos de deterioro y que se trata de patologías estructurales en las armaduras de los elementos resistentes, que están oxidados, con lo cuál se realizará un recubrimiento y revestimiento para poner a punto ambos espacios en unas actuaciones que durarían tres meses. En caso de que se detectasen más afecciones en otras zonas, la Administración local, que es la encargada del mantenimiento de los centros, correría con esas nuevas intervenciones.

Antes de intervenir, se va a apuntalar la zona de influencia de los pilares afectados para garantizar la estabilidad y seguridad estructural durante los trabajos. Desde el equipo de gobierno subrayan que la actuación es por prevención con tal de evitar riesgos futuros y mejorar el mantenimiento, teniendo en cuenta que la oxidación detectada en algunos pilares podría, de no ser tratada, comprometer la durabilidad de las estructuras a medio y largo plazo.

Motos para la Policía Local

Además de esta contrata, la junta de gobierno acordó aprobar el aprobación del expediente para que la Policía Local disponga en su floa de diez motos más. El suministro será en régimen de arrendamiento con un presupuesto máximo de 120.000 euros y un procedimiento de adjudicación abierto simplificado.

Asimismo, se ha adjudicado el contrato del servicio de limpieza de dependencias municipales y centros educativos, dividido en dos lotes, con un presupuesto máximo anual de 10,3 millones de euros, el doble de la anterior contrata porque contempla los nuevos centros educativos como Virgen de la Luz, Els Arrels o la ampliación del colegio de El Altet. De igual modo, este contrato por tres años se refuerza para las instalaciones pendientes como el centro cultural de Jayton, el Centro Social de Torrellano y el Altet o L’Hort del Gat. Mora recordó que el servicio se actualiza con una ampliación de la bolsa de horas y mejora en la frecuencia de limpieza en los diferentes espacios municipales.

Reconocimiento

En cuanto a reconocimientos en la vía pública, la junta de gobierno también dio luz verde a dedicar dos espacios públicos en Las Bayas al científico Iván Agulló Ródenas y a la jugadora de balonmano Vanessa Amorós Quiles.

La iniciativa parte de una propuesta de la Junta Municipal de Distrito que abarca las pedanías de Alzabares, Las Bayas y Derramador, y tiene como finalidad rendir un homenaje permanente a dos trayectorias destacadas en ámbitos tan diferentes como la ciencia y el deporte.

El primero de los espacios, la zona verde delimitada por las calles La Festa, Avinguda d’Elx y Ramón Gómez Viagas, estará dedicado al doctor en Física Teórica por la Universidad de Valencia y actual profesor e investigador en la Universidad Estatal de Luisiana, en Estados Unidos. El científico ilicitano dirige un grupo de investigación y cuenta con numerosas distinciones nacionales e internacionales por sus aportaciones en el ámbito de la cosmología y la física fundamental.

El segundo enclave, el parque de la calle de La Paz, llevará el nombre de la que es una de las deportistas más destacadas de la historia reciente del deporte ilicitano. Amorós inició su trayectoria con tan solo ocho años en el Club Balonmano Elche y, con 15, se convirtió en la jugadora más joven en debutar en Primera División.

A lo largo de su carrera formó parte de la selección española en todas sus categorías y participó en dos Juegos Olímpicos: Atenas 2004 y Londres 2012.

Palma blanca

En otro orden de cosas, se aprobaron las bases de la convocatoria del 65º Concurso de Artesanía de la Palma Blanca del Domingo de Ramos 2026 que este 2026, como novedad, permitirá participar a artesanos no empadronados en la ciudad con tal de abrir el espectro a otras localidades. El concurso incluye 6 niveles de premio: Categoría Taller con dos niveles de tamaños de palmas artesanas (Formato Miniatura y Formato Intermedio); Categoría Libre con tres niveles de tamaño (Formato Miniatura, Formato Intermedio y Formato Especial además de detalle palma de solapa.

Así son las palmas blancas a concurso en Elche /

Tres categorías

El total de premios asciende a 7.950 euros en 3 categorías y el plazo de presentación de solicitudes finaliza el 13 de marzo. La categoría Taller cuenta con dos niveles de formato: Formato Intermedio: 1º Premio: 400 euros, 2º Premio: 300, 3º Premio 250 y 4º Premio 150. Formato Miniatura: 1º Premio 350, 2º Premio 225, 3º Premio 150 y 4º Premio 125 euros.

Noticias relacionadas

La categoría Libre con tres niveles de formato: Formato Especial: 1º Premio 1.000 euros, 2º Premio 800, 3º Premio 600, 4º Premio 500 y 5º Premio 400. Formato Intermedio: 1º Premio 400, 2º Premio 300, 3º Premio 250 y 4º Premio 150. Formato Miniatura: 1º Premio 350, 2º Premio 225, 3º Premio 150 y 4º Premio 125. En la categoría Detalle Solapa: 1º Premio 100, 2º Premio 75 y 3º Premio 50 euros.