PSOE: "El Consell sólo ha pagado a Elche el 22 % de sus obligaciones tanto de gasto corriente como de inversión"

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Elche, Patricia Macià, denunció este jueves que la Generalitat Valenciana apenas ha abonado a la ciudad una parte reducida de sus compromisos económicos durante 2025. Según explicó tras analizar la información del cuarto trimestre remitida al Ministerio de Hacienda, la administración autonómica "solo ha pagado a Elche el 22 % de sus obligaciones y compromisos tanto de gasto corriente como de inversión". La edil insistió en el dato: "Repito, el 22 % de todo lo que tiene que haber pagado en el año 2025".

Comparativa entre administraciones

Macià detalló que, frente a la ejecución autonómica, el Estado sí habría cumplido prácticamente la totalidad de sus compromisos con la ciudad. "Mientras el Estado ha transferido el 98,97 % del dinero comprometido para 2025, es decir, de los 77,7 millones que tenía que transferir, a diciembre de 2025 ha transferido 76,9 millones, el Consell de Mazón y Pérez Llorca ha ingresado el 24,6 % de sus compromisos en materia de servicios sociales o el Fondo de Cooperación Municipal". Sobre esta última partida fue especialmente contundente: "El Fondo de Cooperación Municipal, cero euros ingresados".

En materia educativa, la concejala socialista aseguró que los pagos autonómicos del Plan Edificant también están muy por debajo de lo presupuestado. "La Generalitat de los amigos de Ruz solo ha ingresado un 19%, es decir, de los casi 20 millones que se presupuestan en materia del Plan Edificant de infraestructuras educativas, solo ha ingresado 3,7 millones de euros". Para la edil, estos datos evidencian una falta de inversión sostenida en el municipio.

Gestión municipal y pagos pendientes

La concejala vinculó esta situación con la gestión del equipo de gobierno local. "Está claro que al PP, cuando gobierna, le cuesta pagar o directamente no lo hace", afirmó, recordando que "Ruz se ha visto obligado a pagar parte de los servicios extraordinarios esenciales a cientos de trabajadores por nuestra presión y la del sindicato CC. OO.".

Macià añadió que el consistorio aún no ha abonado el incremento salarial del 2,5 % correspondiente a 2025 a la plantilla municipal. "A día de hoy, después de 14 meses, aún no ha pagado a los trabajadores del Ayuntamiento el incremento salarial por ley del 2,5 % en 2025 teniendo el dinero". También señaló que el grupo socialista sigue sin recibir respuesta sobre cuándo se efectuará ese pago, lo que considera un ejemplo de retrasos administrativos.

Subvenciones mínimas y aumento del gasto en personal

Entre los datos municipales, la edil destacó que la ejecución presupuestaria muestra pagos muy reducidos en ayudas a la rehabilitación de edificios. "Este equipo de gobierno, según los datos de la ejecución, solo ha pagado 3.400 euros de las subvenciones de rehabilitación de edificios, de los 2,3 millones que hay acumulados en esa partida". En contraste, subrayó que el capítulo de personal sí ha crecido: "El equipo de gobierno de PP y Vox, eso sí, sí que ha subido 2,8 millones de euros del capítulo de personal. Empezaron con 100 millones y poco y han acabado con 103 millones y poco".

Macià destacó que los datos que maneja el PSOE de Elche proceden del Ministerio de Hacienda / INFORMACIÓN

Según Macià, este incremento convive con pagos incompletos a los trabajadores. "Eso sí, la productividad a los trabajadores no la pagó entera. Es decir, los compromisos que tiene el Ayuntamiento con los trabajadores les cuesta pagar. Pero subir el capítulo 1 para refuerzos no hay ningún problema".

Reducción de fondos y estabilidad presupuestaria

La edil consideró especialmente preocupante la evolución de los fondos líquidos municipales. "El PP y Vox gastaron de los fondos líquidos que tiene el Ayuntamiento, pues de esos fondos líquidos en un año se han pulido 12,3 millones de euros". Explicó que a comienzos de 2025 el consistorio disponía de unos 40 millones, mientras que al cierre del ejercicio quedaban 27,6. A su juicio, esta dinámica refleja un nivel de gasto elevado y continuado.

Sobre la estabilidad presupuestaria, advirtió que el margen se ha reducido notablemente. "En el cuarto trimestre la estabilidad presupuestaria estaba en el ayuntamiento a un millón de euros. Eso significa que cuando llegue la liquidación, puede ser que vuelvan a ser inestables. Empezaron el año con 16 millones de estabilidad presupuestaria y han acabado con un millón".

Diputación y Palacio de Congresos

La concejala también analizó la aportación de la Diputación de Alicante a la ciudad. Según los datos que maneja, la institución provincial sólo habría transferido medio millón de euros en 2025. "En cuanto a gasto corriente, gasto del día a día, solo ha ingresado, según los datos que manejamos del cuarto trimestre de la ejecución presupuestaria, 243.000 euros, y de inversión, 263.000. Es decir, que el compromiso de la Diputación de Alicante con la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana es solo medio millón de euros".

Macià ironizó además sobre uno de los proyectos anunciados para la ciudad: "Porque, claro, del Palacio de Congresos, ¿ustedes saben algo? Nosotros no sabemos nada. Y ya vamos para tres años de PP y Vox".

La edil concluyó defendiendo la veracidad de los datos presentados y subrayó que proceden de documentación oficial. "Estas son las cuentas que no van a escuchar del equipo de gobierno ", son datos que se han enviado al Ministerio de Hacienda, aquí nadie se inventa nada". Con esta afirmación cerró una comparecencia en la que insistió en la necesidad de mayor transparencia y cumplimiento de compromisos económicos con la ciudad.