Santa Pola insta al Gobierno a financiar con dos millones la puesta a punto del yacimiento de La Picola

El Ayuntamiento de Santa Pola le ha solicitado al Ministerio de Cultura una subvención de dos millones para culminar la puesta en valor y garantizar la conservación preventiva de la Zona Arqueológica de La Picola, reconocida como Bien de Interés Cultural (BIC).

Desde el Ejecutivo local esperan que esta línea de financiación llegue en el marco del “Programa 2 % Cultural 2025 " de conservación o enriquecimiento de Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico Español.

La actuación solicitada permitirá completar el proceso de adecuación del yacimiento para su uso público ordenado, incorporando la infraestructura necesaria para regular accesos, contextualizar la visita y reforzar la protección del enclave arqueológico. Con ello se pretende reducir la presión directa sobre los restos y asegurar su preservación a largo plazo.

Centro de interpretación

El proyecto contempla la construcción de un Centro de Interpretación vinculado directamente al BIC, concebido como una infraestructura de apoyo al yacimiento. Este espacio permitirá ofrecer al visitante una contextualización previa a la visita, facilitar el control de accesos y mejorar las condiciones de conservación mediante una gestión más eficiente del flujo de público.

El equipamiento incluirá un área expositiva e interpretativa, espacios para actividades divulgativas y educativas, una sala para proyecciones y recursos audiovisuales, así como servicios complementarios indispensables para la correcta gestión del conjunto. Asimismo, se habilitará un espacio exterior cubierto que permitirá desarrollar talleres y actividades con vistas al propio yacimiento, reforzando la comprensión del entorno histórico en el que se integra.

Licitación

Esta solicitud da continuidad a las actuaciones ya iniciadas en La Picola, actualmente en proceso de licitación, que cuentan con financiación del Gobierno de España a través del Real Decreto 769/2025, regulado por el Ministerio de Industria y Turismo, por importe superior a un millón de euros para proyectos sostenibles de mantenimiento y rehabilitación del patrimonio turístico.