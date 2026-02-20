'Assolir', una asociación para abordar los retos de la autosuficiencia energética

Este jueves la sede de ENERCOOP en Crevillent acogió a las el café-coloquio: "Avanços científics en matèria de sostenibilitat", una jornada especial donde tuvo lugar la presentación oficial de 'Assolir', tanto en Elche como en el municipio crevillentino.

Según sus responsables, "Assolir es una asociación dedicada a la sostenibilidad y la resiliencia". La entidad nace con el objetivo de "impulsar el debate crítico y la divulgación científica en proyectos que transformen nuestro entorno". En este sentido, Assolir actuará de puente entre la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado para "garantizar que la transición ecológica no siga solo rápida, sino también justa y compatible con los valores paisajísticos y territoriales".

Presentación de 'Assolir' en la sede de ENERCOOP en Crevillent. / INFORMACIÓN

El abogado y representante de Assolir Alejandro Pérez García fue el encargado de presentar el acto patrocinado por la Fundación Baleària. Intervinieron también Guillermo Belso Candela, presidente del Grupo ENERCOOP; Joaquín P. Mas Belso, director genera d'ENERCOOP y contó con la bienvenida institucional de la alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar Miralles.

"Materiales abundantes para no depender de terceros países"

El debate puso el foco en la transición hacia fuentes renovables y los equilibrios que exige un sector donde conviven tanto intereses económicos como impactos territoriales. Con respecto a este tema fue clave la intervención de Antoni Forner Cuenca, reconocido con el Premio Princesa de Girona de Investigación 2025. Además, el alicantino ha sido nombrado nuevo catedrático y vicedecano de Ingeniería Química en la Universidad de Eindhoven con solo 35 años, tal y como contó INFORMACIÓN.

Antoni Forner Cuenca, reconocido con el Premio Princesa de Girona de Investigación 2025 / INFORMACIÓN

El experto destacó que la verdadera independencia energética no depende únicamente de generar electricidad, sino de cómo se almacena, como contó a este diario en una reciente entrevista. Como señalaron desde Assolir. Para Forner Cuenca, el reto tecnológico actual se centra en desarrollar bacterias basadas en materiales abundantes y sostenibles, evitando así la dependencia de metales críticos controlados por pocos países. Su investigación sobre electrodos porosos busca, precisamente, que este almacenaje a gran escala sea una solución viable, de "kilómetro cero" y medioambientalmente responsable.