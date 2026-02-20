'Assolir', una asociación para abordar los retos de la autosuficiencia energética
La entidad nace con el objetivo de "impulsar el debate crítico y la divulgación científica en proyectos que transformen nuestro entorno"
Este jueves la sede de ENERCOOP en Crevillent acogió a las el café-coloquio: "Avanços científics en matèria de sostenibilitat", una jornada especial donde tuvo lugar la presentación oficial de 'Assolir', tanto en Elche como en el municipio crevillentino.
Según sus responsables, "Assolir es una asociación dedicada a la sostenibilidad y la resiliencia". La entidad nace con el objetivo de "impulsar el debate crítico y la divulgación científica en proyectos que transformen nuestro entorno". En este sentido, Assolir actuará de puente entre la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado para "garantizar que la transición ecológica no siga solo rápida, sino también justa y compatible con los valores paisajísticos y territoriales".
El abogado y representante de Assolir Alejandro Pérez García fue el encargado de presentar el acto patrocinado por la Fundación Baleària. Intervinieron también Guillermo Belso Candela, presidente del Grupo ENERCOOP; Joaquín P. Mas Belso, director genera d'ENERCOOP y contó con la bienvenida institucional de la alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar Miralles.
"Materiales abundantes para no depender de terceros países"
El debate puso el foco en la transición hacia fuentes renovables y los equilibrios que exige un sector donde conviven tanto intereses económicos como impactos territoriales. Con respecto a este tema fue clave la intervención de Antoni Forner Cuenca, reconocido con el Premio Princesa de Girona de Investigación 2025. Además, el alicantino ha sido nombrado nuevo catedrático y vicedecano de Ingeniería Química en la Universidad de Eindhoven con solo 35 años, tal y como contó INFORMACIÓN.
El experto destacó que la verdadera independencia energética no depende únicamente de generar electricidad, sino de cómo se almacena, como contó a este diario en una reciente entrevista. Como señalaron desde Assolir. Para Forner Cuenca, el reto tecnológico actual se centra en desarrollar bacterias basadas en materiales abundantes y sostenibles, evitando así la dependencia de metales críticos controlados por pocos países. Su investigación sobre electrodos porosos busca, precisamente, que este almacenaje a gran escala sea una solución viable, de "kilómetro cero" y medioambientalmente responsable.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vecinos de Tabarca denuncian graves conflictos ligados a la gestión de la colonia felina
- Acordonan el pabellón inclusivo de Elche tras salir volando chapas metálicas por el viento
- El Supremo tumba el recurso de la UMH y cierra el conflicto por el grado de Medicina en la UA
- Las residencias de estudiantes de Elche se rearman frente a los pisos con servicios como entrenador personal
- El inicio de las obras de la Ronda Sur de Elche apunta ahora al segundo semestre de 2027, después de las elecciones
- Sisi visitó el Huerto del Cura de Elche vestida de amarillo para celebrar que se salvó de un naufragio
- Fernando Penalva: 'El órgano de Santa María tiene más valor musical, pero Elche ha perdido patrimonio del siglo XVIII
- Elche se rearma con los controles de tráfico contra las drogas: 4.250 pruebas al año y de la cocaína, el éxtasis y el cannabis a la codeína y el diazepan