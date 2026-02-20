Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gala ImportantesJavier MollJuanfran Pérez LlorcaDudas Les NausChófer Mazón CecopiBritánico muerto BenidormMatan gata embarazada
instagramlinkedin

Elche tendrá un programa gratuito para ayudar en la crianza y derivar rápido al especialista ante una alerta

El recurso de la Concejalía de Infancia pretende dar un salto en la atención temprana, agilizando los diagnósticos complejos

Bebes en una guardería

Bebes en una guardería

J. R. Esquinas

J. R. Esquinas

El Ayuntamiento de Elche ha lanzado un programa de Atención al Desarrollo Infantil (ADI) que ayudará a las familias en la crianza de sus hijos de entre cero y tres años, y además servirá como recurso para derivar de una forma ágil al especialista ante cualquier alerta.

El recurso, subvencionado por la Generalitat, será gratuito y va enfocado a personas empadronadas en la ciudad. Tal y como expuso este viernes en la presentación Aurora Rodil, edil del área, el objetivo es ofrecer un lugar donde se fomente "la calidad, la calidez y el tiempo de dedicación a la crianza de sus niños más pequeños”.

A este respecto, desde la concejalía insisten en que es imprescindible el entorno de los menores a edades tan tempranas, ya que de ello dependerá después el desarrollo madurativo de los niños. Así las cosas, Rodil insistió en que en los primeros 1.369 días de vida se abre la primera ventana de oportunidades en la crianza, ya que los estímulos que el niño recibe van a poner las bases para su crecimiento posterior.

Así las cosas, este nuevo recurso aborda cómo la familia puede favorecer que los niños y las niñas alcancen su máximo desarrollo, cómo construir un apego seguro que motive a los pequeños a explorar el mundo y a su vez sea un puerto seguro cuando se sientan vulnerables.

Charlas

Para cumplir el propósito, el programa tiene cuatro ejes. Por un lado, la sensibilización, a través de charlas y coloquios, abiertos a todo el público, como los previstos el 9 y 16 de marzo, donde se tratará desde cómo la comunicación afecta al desarrollo cerebral del bebé hasta cómo conseguir la prevención y detección, todo para dotar a las familias de herramientas con las que observar señales tempranas en la evolución de sus hijos, además de establecer rutinas saludables. De igual forma, se les dará formación a los progenitores y habrá una coordinacióncon centros de salud, hospitales, centros de atención temprana (CEDIAT) y escuelas infantiles.

El proyecto también aborda la intervención individualizada, es decir, un proceso de cinco fases que incluye acogida, evaluación con pruebas estandarizadas y un plan de intervención ajustado a las necesidades de cada familia.

Sin diagnóstico cerrado

Tal y como apuntaron desde el departamento municipal, la diferencia de este nuevo modelo radica en la rapidez de intervención, ya que hasta ahora el sistema solía requerir un diagnóstico cerrado para iniciar los tratamientos y, con la puesta en marcha de ADI, el enfoque cambia hacia la detección temprana.

Con ello, ya no será necesario esperar a un diagnóstico complejo, sino que solo con la presunción del pediatra el menor puede ser derivado directamente para recibir ayuda, apuntó Rodil. Ante esta casuística, la representante municipal, médico de profesión, entiende que es fundamental que cuanto antes se observe una señal se pueda empezar a estimular y ofrecer el apoyo necesario para el desarrollo del menor.

La edil Aurora Rodil con técnicos que se encargarán del programa de crianza

La edil Aurora Rodil con técnicos que se encargarán del programa de crianza / INFORMACIÓN

Inscripciones

Las familias interesadas en participar en las actividades de sensibilización y prevención pueden informarse a través de la web municipal de Familia, a través del email adi@elche.es y en el teléfono 667841887 o el canal de WhatsApp de la concejalía.

Para el proyecto de intervención individualizada, el acceso se realizará mediante derivación de la Unidad de Valoración y Seguimiento de la Atención Temprana (UVSAT) de la Generalitat, pediatría o los servicios sociales.

Noticias relacionadas

Este recurso, al igual que el del Servicio de Atención Psicológica Preventiva, el programa Universo Concilia y la Escuela de Bienestar Familiar, se van a prestar en la nueva sede de la Casa de la Familia, ubicada en el antiguo Centro Social de San Antón, en el Huerto del Cabolo. El espacio se inaugurará de forma oficial el próximo viernes 27 de febrero. Avanzan que con estas nuevas instalaciones se pretenden centralizar los servicios de apoyo familiar y reforzar la atención a la primera infancia en el municipio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vecinos de Tabarca denuncian graves conflictos ligados a la gestión de la colonia felina
  2. Acordonan el pabellón inclusivo de Elche tras salir volando chapas metálicas por el viento
  3. El Supremo tumba el recurso de la UMH y cierra el conflicto por el grado de Medicina en la UA
  4. Las residencias de estudiantes de Elche se rearman frente a los pisos con servicios como entrenador personal
  5. El inicio de las obras de la Ronda Sur de Elche apunta ahora al segundo semestre de 2027, después de las elecciones
  6. Sisi visitó el Huerto del Cura de Elche vestida de amarillo para celebrar que se salvó de un naufragio
  7. Fernando Penalva: 'El órgano de Santa María tiene más valor musical, pero Elche ha perdido patrimonio del siglo XVIII
  8. Elche se rearma con los controles de tráfico contra las drogas: 4.250 pruebas al año y de la cocaína, el éxtasis y el cannabis a la codeína y el diazepan

Cinco cofrades de Las Angustias encienden la Cruz de la Cuaresma en Crevillent

Cinco cofrades de Las Angustias encienden la Cruz de la Cuaresma en Crevillent

Elche tendrá un programa gratuito para ayudar en la crianza y derivar rápido al especialista ante una alerta

Elche tendrá un programa gratuito para ayudar en la crianza y derivar rápido al especialista ante una alerta

Elche abre la Cuaresma con traslados, cultos y exposiciones cofrades: programa de los primeros actos

Elche abre la Cuaresma con traslados, cultos y exposiciones cofrades: programa de los primeros actos

Marta Villar Ezcurra, catedrática Derecho Financiero y Tributario: “La fiscalidad no sirve para todo, sólo funciona si está bien diseñada”

Marta Villar Ezcurra, catedrática Derecho Financiero y Tributario: “La fiscalidad no sirve para todo, sólo funciona si está bien diseñada”

Premian a la hematóloga jefa del Vinalopó por una investigación para anticipar el diagnóstico de cáncer sanguíneo

Premian a la hematóloga jefa del Vinalopó por una investigación para anticipar el diagnóstico de cáncer sanguíneo

Ya se pueden localizar los comercios de Elche a través de un mapa digital

Ya se pueden localizar los comercios de Elche a través de un mapa digital

Plan inversor para Puertas Coloradas en Elche: nuevas aceras, piscina y más aparcamiento público

Plan inversor para Puertas Coloradas en Elche: nuevas aceras, piscina y más aparcamiento público

Tres detenidos tras ser tiroteada una furgoneta en la A-7 en Elche para robar un alijo de hachís

Tres detenidos tras ser tiroteada una furgoneta en la A-7 en Elche para robar un alijo de hachís
Tracking Pixel Contents