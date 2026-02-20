Elche tendrá un programa gratuito para ayudar en la crianza y derivar rápido al especialista ante una alerta

El Ayuntamiento de Elche ha lanzado un programa de Atención al Desarrollo Infantil (ADI) que ayudará a las familias en la crianza de sus hijos de entre cero y tres años, y además servirá como recurso para derivar de una forma ágil al especialista ante cualquier alerta.

El recurso, subvencionado por la Generalitat, será gratuito y va enfocado a personas empadronadas en la ciudad. Tal y como expuso este viernes en la presentación Aurora Rodil, edil del área, el objetivo es ofrecer un lugar donde se fomente "la calidad, la calidez y el tiempo de dedicación a la crianza de sus niños más pequeños”.

A este respecto, desde la concejalía insisten en que es imprescindible el entorno de los menores a edades tan tempranas, ya que de ello dependerá después el desarrollo madurativo de los niños. Así las cosas, Rodil insistió en que en los primeros 1.369 días de vida se abre la primera ventana de oportunidades en la crianza, ya que los estímulos que el niño recibe van a poner las bases para su crecimiento posterior.

Así las cosas, este nuevo recurso aborda cómo la familia puede favorecer que los niños y las niñas alcancen su máximo desarrollo, cómo construir un apego seguro que motive a los pequeños a explorar el mundo y a su vez sea un puerto seguro cuando se sientan vulnerables.

Charlas

Para cumplir el propósito, el programa tiene cuatro ejes. Por un lado, la sensibilización, a través de charlas y coloquios, abiertos a todo el público, como los previstos el 9 y 16 de marzo, donde se tratará desde cómo la comunicación afecta al desarrollo cerebral del bebé hasta cómo conseguir la prevención y detección, todo para dotar a las familias de herramientas con las que observar señales tempranas en la evolución de sus hijos, además de establecer rutinas saludables. De igual forma, se les dará formación a los progenitores y habrá una coordinacióncon centros de salud, hospitales, centros de atención temprana (CEDIAT) y escuelas infantiles.

El proyecto también aborda la intervención individualizada, es decir, un proceso de cinco fases que incluye acogida, evaluación con pruebas estandarizadas y un plan de intervención ajustado a las necesidades de cada familia.

Sin diagnóstico cerrado

Tal y como apuntaron desde el departamento municipal, la diferencia de este nuevo modelo radica en la rapidez de intervención, ya que hasta ahora el sistema solía requerir un diagnóstico cerrado para iniciar los tratamientos y, con la puesta en marcha de ADI, el enfoque cambia hacia la detección temprana.

Con ello, ya no será necesario esperar a un diagnóstico complejo, sino que solo con la presunción del pediatra el menor puede ser derivado directamente para recibir ayuda, apuntó Rodil. Ante esta casuística, la representante municipal, médico de profesión, entiende que es fundamental que cuanto antes se observe una señal se pueda empezar a estimular y ofrecer el apoyo necesario para el desarrollo del menor.

La edil Aurora Rodil con técnicos que se encargarán del programa de crianza / INFORMACIÓN

Inscripciones

Las familias interesadas en participar en las actividades de sensibilización y prevención pueden informarse a través de la web municipal de Familia, a través del email adi@elche.es y en el teléfono 667841887 o el canal de WhatsApp de la concejalía.

Para el proyecto de intervención individualizada, el acceso se realizará mediante derivación de la Unidad de Valoración y Seguimiento de la Atención Temprana (UVSAT) de la Generalitat, pediatría o los servicios sociales.

Este recurso, al igual que el del Servicio de Atención Psicológica Preventiva, el programa Universo Concilia y la Escuela de Bienestar Familiar, se van a prestar en la nueva sede de la Casa de la Familia, ubicada en el antiguo Centro Social de San Antón, en el Huerto del Cabolo. El espacio se inaugurará de forma oficial el próximo viernes 27 de febrero. Avanzan que con estas nuevas instalaciones se pretenden centralizar los servicios de apoyo familiar y reforzar la atención a la primera infancia en el municipio.