La Fundación «la Caixa», aliada estratégica del Centro de Formación APSA en Elche

Desde 1961, la Asociación APSA trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. Lo hace con una idea clara: cada persona, con los apoyos adecuados, puede desarrollar su propio proyecto vital con autonomía y dignidad. Ahora, la entidad acompaña cada año a más de 2.500 personas a través de una red de 17 centros y servicios que abarcan prevención, atención temprana, educación, salud, empleo, vivienda y ocio. Su modelo se basa en la atención integral y personalizada.

APSA ofrece apoyos adaptados a cada etapa de la vida. Desde la infancia hasta la edad adulta, el objetivo es promover la inclusión real en los ámbitos familiar, educativo, laboral y social. La persona está en el centro de cada intervención. En ese marco se sitúa el proyecto que se desarrolla en el Centro de Formación APSA en Elche, una iniciativa clave para acompañar a jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo y del espectro autista en su transición a la vida adulta. Este programa cuenta con el impulso de la Fundación «la Caixa», a través de las Convocatorias de Proyectos Sociales, que respaldan iniciativas con impacto directo en personas en situación de vulnerabilidad.

Gracias a este apoyo, el centro puede ofrecer una formación especializada y adaptada a 40 jóvenes beneficiarios directos, muchos de ellos con recursos limitados. El objetivo es prepararlos no solo para acceder a un empleo, sino para desenvolverse con autonomía.

Preparar para la vida adulta

El programa desarrollado en colaboración con Fundación «la Caixa» se centra en las actividades del Centro de Formación APSA en Elche, fomentando el máximo nivel de autonomía posible, partiendo del potencial individual de cada alumno y diseñando estrategias personalizadas que identifiquen y proporcionen el tipo e intensidad de apoyos requeridos para mejorar su funcionamiento global. Para ello, la formación se imparte de manera integral y globalizada, organizada en esferas de competencias que abarcan distintos ámbitos de la vida y que permiten al alumnado adquirir conocimientos y habilidades a múltiples niveles.

Se trabaja la autonomía personal, desde la gestión de rutinas hasta habilidades para la vida en el hogar. Se refuerza la competencia social y ciudadana, fomentando la participación activa en la comunidad. También se desarrollan capacidades en comunicación, matemáticas aplicadas a situaciones cotidianas, competencia digital y expresión cultural y artística.

Uno de los pilares es la formación profesional adaptada. El alumnado recibe preparación en tareas auxiliares de administración, digitalización y lectura fácil, con la mirada puesta en su futura inserción laboral. El empleo con apoyo se plantea como una herramienta clave para facilitar esa transición, garantizando acompañamiento en el aprendizaje y en el entorno laboral.

Un aliado estratégico

El respaldo de la Fundación «la Caixa» permite que el centro pueda ofrecer recursos, materiales y programas personalizados que de otro modo serían inaccesibles para muchas familias. «Gracias a esta colaboración, podemos proporcionar atención individualizada, acompañamiento profesional y experiencias formativas que preparan a los alumnos para desempeñarse de manera autónoma en su entorno personal, social y laboral», destacan desde APSA.

Además, el respaldo de la Fundación permite que el programa integre oportunidades formativo-laborales reales, facilitando la transición de los jóvenes desde la formación hacia posibles empleos adaptados a sus capacidades, y promoviendo su participación activa en la sociedad. «Sin la colaboración de Fundación ‘la Caixa’, muchos de estos logros serían imposibles de alcanzar, lo que demuestra el valor estratégico y social de su apoyo», recalcan. En definitiva, la Fundación no solo actúa como financiador, sino como «aliado estratégico de APSA», posibilitando que las personas con discapacidad intelectual accedan a programas inclusivos de alta calidad, desarrollen sus capacidades al máximo y se incorporen con éxito a la vida comunitaria y laboral.

Así, este programa ha demostrado ser un instrumento eficaz para reducir vulnerabilidades, promover la inclusión y garantizar oportunidades de desarrollo personal y profesional para cada participante.