Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gala ImportantesJavier MollJuanfran Pérez LlorcaDudas Les NausChófer Mazón CecopiBritánico muerto BenidormMatan gata embarazada
instagramlinkedin

Innovación

Ya se pueden localizar los comercios de Elche a través de un mapa digital

El Ayuntamiento promociona su web comercial a2pasos con nueva campaña municipal para sumar negocios, visibilizar la oferta urbana y facilitar a vecinos localizar establecimientos

Mapa digital donde se pueden ir localizando los distintos establecimientos de Elche y pedanías

Mapa digital donde se pueden ir localizando los distintos establecimientos de Elche y pedanías / INFORMACIÓN

V. L. Deltell

V. L. Deltell

El Ayuntamiento de Elche ha puesto en marcha una campaña para difundir la nueva plataforma digital https://www.a2pasos.es/, una herramienta impulsada desde la concejalía de Comercio y Hostelería con la que se pretende reforzar la visibilidad del tejido empresarial del municipio y facilitar el acceso de los consumidores a la oferta local.

Objetivo: atraer negocios y usuarios a la plataforma

La edil del área, Caridad Martínez, explicó que “con esta campaña queremos llamar la atención de consumidores y de los propios comerciantes y hosteleros para que se apunten a la web y situar en ese mapa interactivo todo el tejido empresarial ilicitano”. La iniciativa persigue así ampliar el número de establecimientos adheridos y consolidar un escaparate digital común.

El portal permite ubicar en un mapa interactivo los comercios inscritos, incorporando una breve descripción de cada negocio y sus datos de contacto, con el fin de que los usuarios puedan identificarlos y acudir directamente a ellos. Desde el consistorio se subraya que la intención es favorecer tanto la proximidad como el consumo en establecimientos de la ciudad.

La presentación de la campaña del comercio de Elche se presentaba este viernes en el Ayuntamiento

La presentación de la campaña del comercio de Elche se presentaba este viernes en el Ayuntamiento / INFORMACIÓN

Campaña creativa con un astronauta como protagonista

La difusión de la plataforma se apoya en una campaña publicitaria que busca trasladar la idea de cercanía del comercio local. En este sentido, se insiste en que la oferta comercial y hostelera de la ciudad se encuentra “cerca, a tan sólo dos pasos”.

El gerente de la agencia Render, Eduardo Rial, detalló el enfoque del anuncio y señaló que “de manera cómica y con una música estilo trap, el protagonista es un astronauta que simboliza a una persona que está perdida y no encuentra lo que quiere, pero gracias a esta web localiza la oferta que necesita”. La campaña pretende así captar la atención con un tono divulgativo y accesible.

Desarrollo educativo y más de 160 negocios adheridos

La web a2pasos ha sido desarrollada por alumnado de las familias de Formación de Comercio y Marketing e Informática del IES Severo Ochoa en colaboración con el Ayuntamiento. En la actualidad, la plataforma reúne ya a más de 160 establecimientos comerciales y hosteleros repartidos por todo el municipio.

El portal está abierto tanto a usuarios como a empresas interesadas en formar parte del proyecto. A través del propio sitio web se puede acceder a un formulario de inscripción que permite a los negocios sumarse a la iniciativa y aparecer en el mapa interactivo.

Noticias relacionadas y más

Con esta acción, el Ayuntamiento pretende consolidar una herramienta digital que refuerce la visibilidad del comercio de proximidad y facilite a los ciudadanos localizar servicios y establecimientos dentro del término municipal.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vecinos de Tabarca denuncian graves conflictos ligados a la gestión de la colonia felina
  2. Acordonan el pabellón inclusivo de Elche tras salir volando chapas metálicas por el viento
  3. El Supremo tumba el recurso de la UMH y cierra el conflicto por el grado de Medicina en la UA
  4. Las residencias de estudiantes de Elche se rearman frente a los pisos con servicios como entrenador personal
  5. El inicio de las obras de la Ronda Sur de Elche apunta ahora al segundo semestre de 2027, después de las elecciones
  6. Sisi visitó el Huerto del Cura de Elche vestida de amarillo para celebrar que se salvó de un naufragio
  7. Fernando Penalva: 'El órgano de Santa María tiene más valor musical, pero Elche ha perdido patrimonio del siglo XVIII
  8. Elche se rearma con los controles de tráfico contra las drogas: 4.250 pruebas al año y de la cocaína, el éxtasis y el cannabis a la codeína y el diazepan

Cinco cofrades de Las Angustias encienden la Cruz de la Cuaresma en Crevillent

Cinco cofrades de Las Angustias encienden la Cruz de la Cuaresma en Crevillent

Elche tendrá un programa gratuito para ayudar en la crianza y derivar rápido al especialista ante una alerta

Elche tendrá un programa gratuito para ayudar en la crianza y derivar rápido al especialista ante una alerta

Elche abre la Cuaresma con traslados, cultos y exposiciones cofrades: programa de los primeros actos

Elche abre la Cuaresma con traslados, cultos y exposiciones cofrades: programa de los primeros actos

Marta Villar Ezcurra, catedrática Derecho Financiero y Tributario: “La fiscalidad no sirve para todo, sólo funciona si está bien diseñada”

Marta Villar Ezcurra, catedrática Derecho Financiero y Tributario: “La fiscalidad no sirve para todo, sólo funciona si está bien diseñada”

Premian a la hematóloga jefa del Vinalopó por una investigación para anticipar el diagnóstico de cáncer sanguíneo

Premian a la hematóloga jefa del Vinalopó por una investigación para anticipar el diagnóstico de cáncer sanguíneo

Ya se pueden localizar los comercios de Elche a través de un mapa digital

Ya se pueden localizar los comercios de Elche a través de un mapa digital

Plan inversor para Puertas Coloradas en Elche: nuevas aceras, piscina y más aparcamiento público

Plan inversor para Puertas Coloradas en Elche: nuevas aceras, piscina y más aparcamiento público

Tres detenidos tras ser tiroteada una furgoneta en la A-7 en Elche para robar un alijo de hachís

Tres detenidos tras ser tiroteada una furgoneta en la A-7 en Elche para robar un alijo de hachís
Tracking Pixel Contents