Ya se pueden localizar los comercios de Elche a través de un mapa digital

El Ayuntamiento de Elche ha puesto en marcha una campaña para difundir la nueva plataforma digital https://www.a2pasos.es/, una herramienta impulsada desde la concejalía de Comercio y Hostelería con la que se pretende reforzar la visibilidad del tejido empresarial del municipio y facilitar el acceso de los consumidores a la oferta local.

Objetivo: atraer negocios y usuarios a la plataforma

La edil del área, Caridad Martínez, explicó que “con esta campaña queremos llamar la atención de consumidores y de los propios comerciantes y hosteleros para que se apunten a la web y situar en ese mapa interactivo todo el tejido empresarial ilicitano”. La iniciativa persigue así ampliar el número de establecimientos adheridos y consolidar un escaparate digital común.

El portal permite ubicar en un mapa interactivo los comercios inscritos, incorporando una breve descripción de cada negocio y sus datos de contacto, con el fin de que los usuarios puedan identificarlos y acudir directamente a ellos. Desde el consistorio se subraya que la intención es favorecer tanto la proximidad como el consumo en establecimientos de la ciudad.

La presentación de la campaña del comercio de Elche se presentaba este viernes en el Ayuntamiento / INFORMACIÓN

Campaña creativa con un astronauta como protagonista

La difusión de la plataforma se apoya en una campaña publicitaria que busca trasladar la idea de cercanía del comercio local. En este sentido, se insiste en que la oferta comercial y hostelera de la ciudad se encuentra “cerca, a tan sólo dos pasos”.

El gerente de la agencia Render, Eduardo Rial, detalló el enfoque del anuncio y señaló que “de manera cómica y con una música estilo trap, el protagonista es un astronauta que simboliza a una persona que está perdida y no encuentra lo que quiere, pero gracias a esta web localiza la oferta que necesita”. La campaña pretende así captar la atención con un tono divulgativo y accesible.

Desarrollo educativo y más de 160 negocios adheridos

La web a2pasos ha sido desarrollada por alumnado de las familias de Formación de Comercio y Marketing e Informática del IES Severo Ochoa en colaboración con el Ayuntamiento. En la actualidad, la plataforma reúne ya a más de 160 establecimientos comerciales y hosteleros repartidos por todo el municipio.

El portal está abierto tanto a usuarios como a empresas interesadas en formar parte del proyecto. A través del propio sitio web se puede acceder a un formulario de inscripción que permite a los negocios sumarse a la iniciativa y aparecer en el mapa interactivo.

Con esta acción, el Ayuntamiento pretende consolidar una herramienta digital que refuerce la visibilidad del comercio de proximidad y facilite a los ciudadanos localizar servicios y establecimientos dentro del término municipal.