Plan inversor para Puertas Coloradas en Elche: nuevas aceras, piscina y más aparcamiento público

El bipartito ha atendido la reivindicación vecinal de Puertas Coloradas. El barrio ilicitano reclamaba una piscina cubierta en el nuevo recinto deportivo de 16.000 metros cuadrados anunciado por el Ayuntamiento, una infraestructura aprobada por el gobierno municipal y en la que podrán desarrollar su actividad clubes deportivos y también vecinos de forma privada, como en el resto de piscinas deportivas públicas. Este anuncio lo realizaba este viernes el concejal de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert, quien destacaba el plan inversor previsto por el Ayuntamiento de Elche para el barrio, que contempla dos acciones más, una que ya se está ejecutando, la adecuación del aparcamiento en el solar de la calle Blas Orts Sánchez, y la otra que se iniciará en breve, la renovación de aceras de la zona.

El solar de Puertas Coloradas que el Ayuntamiento está adecuando para que se pueda aparcar en condiciones está en un huerto de palmeras / INFORMACIÓN

Por orden. La primera dotación que se pondrá al servicio de los vecinos es el aparcamiento de Blas Orts Sánchez, que ya estaba siendo utilizado por los vecinos pero en unas condiciones pésimas y sin orden alguno. Precisamente darle sentido a las plazas de aparcamiento, además de allanar y compactar el firme, servirá para ganar varias decenas de plazas de parking, según destacaba el propio Guilabert, que este viernes visitaba la zona donde ya se están realizando los trabajos de adecuación.

En el sitio, el edil destacaba que "desde el departamento de Espacios y Servicios Públicos seguimos con la mejora de todos los barrios” y señalaba que en esta zona “estamos adecuando estos dos espacios que tradicionalmente los vecinos, ante la falta de aparcamiento, han estado utilizando como parking”.

Las actuaciones consisten en la mejora de accesibilidad y acondicionamiento de dos parcelas de 700 y 1.200 metros cuadrados situadas junto al Palmeral de Elche. Según detalló Guilabert, “se va a colocar zahorra compactada y se organizarán los espacios para que el aparcamiento esté ordenado”.

El concejal indicó que “entre ambos solares se van a poder habilitar unas 110 plazas de aparcamiento”, incluyendo “plazas señalizadas para personas con discapacidad para que tengan su espacio reservado”.

Prioridad del bipartito

Guilabert recordó que la creación de estacionamientos gratuitos en superficie es una de las líneas de actuación del equipo de gobierno: “Desde que hemos llegado, una de nuestras prioridades ha sido la creación de plazas de aparcamiento gratuitas, ya sea cambiando la pintura de fila a batería o adecuando solares públicos y privados”.

En este sentido, añadió que estos aparcamientos se suman a otros habilitados recientemente en la ciudad, como el último en el barrio de Carrús, cerca del pabellón inclusivo, con un centenar de plazas, y en distintas parcelas urbanas, con el objetivo de “adecentar, organizar y poner en valor espacios que, si no están habilitados, se convierten en foco de malas hierbas o baches”.

En cuanto al calendario de la actuación actual, Guilabert indicó que “la semana que viene ya estará totalmente habilitado”, una vez finalicen los trabajos de nivelado del terreno, compactación y señalización.

Los trabajos de adecuación del solar de Puertas Coloradas ya han comenzado / INFORMACIÓN

Nuevas aceras y piscina

El edil subrayó además la inversión municipal en los barrios, asegurando que “somos el equipo inversor que más ha apostado por la adecuación de todos los barrios”. Recordó actuaciones recientes en zonas como el entorno del Cementerio Virgen de la Asunción y avanzó que en Puertas Coloradas también se renovarán aceras. Esta es la segunda parte de las mejoras para un barrio que históricamente viene reclamando inversión.

El tercer proyecto será el que más tarde en llegar por su magnitud. Y ya fue anunciado. Se trata del complejo polideportivo para el barrio: “Próximamente presentaremos el nuevo espacio deportivo de Puertas Coloradas, el centro tan reivindicado por los vecinos, donde se va a realizar una piscina, tal y como han solicitado los propios vecinos de la zona”, destacaba Guilabert. Esta última circunstancia era la gran novedad anunciada por el edil que, sobre el equipamiento del polideportivo, explicó que “cuando esté adjudicado nos sentaremos con la asociación de vecinos para diseñar el espacio, que será muy importante para el barrio”.

El recinto deportivo quedará enclavado en el sector E-15, entre las calles Vicente Antón Selva, Pintor Juan de Juanes y el Jardín Oftalmólogo Fernando Soler. La nueva zona de Puertas Coloradas contará con pistas en superficie y zona techada, en la misma línea que las pistas del Plà, además de un edificio a modo de vestuario e instalaciones logísticas. La idea era que haya pistas de multideporte, zonas recreativas, pistas de atletismo y pista de patinaje en velocidad. Lo que se ha descartado, para poder ejecutar la demandada piscina, es la realización de las bañeras para dar saltos en bicicleta, aunque el edil dejaba entrever que esta instalación irá a otra zona que está en proyecto.

Más de 1.000 firmas pedían piscinas

A finales del pasado verano, vecinos del barrio de Puertas Coloradas entregaban al Ayuntamiento de Elche más de 1.000 firmas para solicitar la construcción de dos piscinas —una cubierta y otra descubierta— en el futuro polideportivo proyectado en la zona. La petición, respaldada por la Asociación de Vecinos de Puertas Coloradas, fue recogida por el vecino Joaquín Serrano en apenas una semana y reflejaba el malestar vecinal por la falta de infraestructuras deportivas en uno de los barrios en expansión de la ciudad.

Además, apuntaban a que Puertas Coloradas se encuentra en una ubicación estratégica que permitiría dar servicio también a pedanías cercanas, como Las Bayas, La Hoya, Daimés o Alzabares, zonas que tampoco disponen de instalaciones deportivas de estas características. Ahora, el Ayuntamiento ha accedido al menos a parte de la petición vecinal, ya que según el edil Guilabert, se construirá una piscina cerrada y deportiva, no dos, aunque el concejal también dejaba claro que se podrá compaginar su uso entre el deportivo y el recreativo.