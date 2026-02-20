Premian a la hematóloga jefa del Vinalopó por una investigación para anticipar el diagnóstico de cáncer sanguíneo

La doctora Amparo Santamaría, jefa del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario del Vinalopó de Elche, ha sido distinguida como ganadora en la categoría de Profesionales Sanitarios del Programa Acción impulsado por AstraZeneca, un reconocimiento que valora la innovación clínica y el impulso a proyectos de investigación con impacto asistencial.

Investigación para anticipar la enfermedad

El galardón respalda un proyecto oncológico centrado en la predicción precoz del riesgo de desarrollar un tipo de cáncer hematológico. El trabajo combina investigación translacional, análisis de datos clínicos y aplicación práctica, con el objetivo de identificar con antelación a pacientes con mayor riesgo y facilitar medidas de prevención, diagnóstico temprano y tratamientos personalizados.

La iniciativa subraya el potencial de la investigación aplicada para mejorar la atención sanitaria y avanzar hacia modelos de medicina más preventiva y personalizada.

La doctora Amparo Santamaria, hematóloga del Hospital del Vinalopó de Elche / INFORMACIÓN

Reconocimiento al equipo y al entorno innovador

Santamaría destacó la dimensión colectiva del premio y afirmó que “este galardón es un reconocimiento no solo a mi trayectoria profesional, sino también al trabajo y dedicación de todo el equipo del servicio, así como a la valiosa colaboración con la UMH, especialmente con el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática. Es fruto del esfuerzo conjunto por impulsar la innovación en el ámbito clínico y pone de manifiesto el entorno innovador que ofrece el Hospital Universitario del Vinalopó, en Elche, donde se apuesta por la investigación de calidad y la aplicación de nuevos conocimientos a la práctica asistencial. El apoyo institucional hace posible desarrollar proyectos que repercuten de manera positiva en la atención a los pacientes, mejorando la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, y contribuyendo, en definitiva, a elevar los estándares de excelencia del hospital”.

La colaboración con la Universidad Miguel Hernández ha sido clave en el desarrollo del proyecto, reforzando el vínculo entre el ámbito clínico y el académico para impulsar soluciones basadas en datos y tecnología.

Impulso a la investigación sanitaria

El reconocimiento pone también el foco en el papel del hospital ilicitano en el ámbito de la I+D sanitaria. Desde el centro destacan que este premio refuerza su compromiso con la investigación, la innovación y la excelencia asistencial, consolidando su posición como referente sanitario y evidenciando la importancia de invertir en talento profesional y proyectos científicos orientados a mejorar la salud de la población.

El galardón reconoce, en definitiva, tanto la trayectoria de la especialista como el ecosistema investigador del hospital, en una apuesta por trasladar los avances científicos a la práctica clínica y mejorar los resultados en salud.