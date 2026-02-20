Santa Pola recorta un 16% el presupuesto con la renovación de alcantarillado como primera inversión

Santa Pola rebaja un 16% el presupuesto municipal, pasando de 58 a 49,6 millones. Si en las anteriores cuentas, que se aprobaron el pasado septiembre, el aumento venía por la subida del IBI, esta vez desde el equipo de gobierno apuntan que esa bajada de algo más de 9,4 millones con respecto al ejercicio 2025 se justifica, según el edil de Hacienda, José Pedro Martínez, en el menor importe de las inversiones que se financian íntegramente con recursos propios sin recurrir a préstamos.

El Gobierno del PP aprobó en solitario este jueves las cuentas, ya que Vox se abstuvo alegando que el presupuesto no incluye algunas de sus sugerencias y no estando de acuerdo con partidas de protocolo, dietas e igualdad. El PSOE y Més Santa Pola votaron en contra. Los socialistas admitieron que, pese a que hay muchas necesidades cubiertas en el presupuesto, no se reflejan sus propuestas, que vienen de peticiones vecinales.

Por su parte, la coalición reprobó el “sobreesfuerzo económico a la gente que no redunda en mejoras” y de no plantear medidas para paliar la escasez de vivienda.

Pese a las críticas, desde el Ejecutivo local defendieron que están tratando de cumplir con el precepto de que el Ayuntamiento sea una administración bien gestionada y solvente, y apuntaron a que apenas hay endeudamiento y se rige por el equilibrio presupuestario.

Inversiones

En cuanto a inversiones, se han presupuestado en cerca de 1,9 millones financiados con recursos propios, y se han reforzado las que ya estaban previstas en 2025 como actuaciones prioritarias. Aseguran desde el Gobierno local que hay en ejecución 42 millones de inversiones.

Para 2026 destacaría la renovación de alcantarillado en Gran Playa, Playa Lisa y Tamarit, donde se prevé inyectar más de 860.000 euros, seguido de la ampliación del cementerio municipal (300.000 euros), nuevas instalaciones en playas (130.000 euros), actuaciones en vías públicas (310.000 euros), la última fase de la avenida de Salamanca (150.000 euros más a lo presupuestado en 2025), instalaciones para la Policía Local (40.000 euros) o actuaciones en infraestructuras (44.000 euros).

ADL

En cuanto al capítulo 1 de gastos de personal, pasa de 21,3 a 22,8 millones, en parte porque se ha tenido que hacer encaje tras la disolución del organismo autónomo de la Agencia de Desarrollo Local (ADL) efectuada el pasado 31 de diciembre de 2025, lo que supone que se integren sus trabajadores en la estructura municipal desde el pasado 1 de enero.

Se añade también al capítulo la consolidación de la carrera profesional del personal municipal, que ya se tuvo en cuenta en su primera fase en el presupuesto de 2025.

Por otra parte, se ha aplicado un incremento inicial del 2,5% sobre los sueldos de todo el personal, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2024 del presupuesto anterior, más otro incremento del 1,5% sobre las del 31 de diciembre de 2025, Asimismo, se ha presupuestado un incremento retributivo adicional del 0,5% que se abonarán si la variación del IPC en el año 2026 es igual o superior al 1,5%.

Bienes y servicios

El gasto en bienes, servicios y transferencias se ha disparado un 7,2% elevándose a 21,8 millones donde entrarían partidas como la de mantenimiento de parques y jardines (1.367.000 euros), mantenimiento de infraestructuras deportivas (65.000 euros), suministro de energía eléctrica (1.875.000 euros), tributos estatales para tratamiento de residuos (475.000 euros), cánones y otros gastos de saneamiento (125.000 euros), limpieza de playas (800.000 euros), recogida y eliminación de residuos (2.315.000 euros), limpieza viaria (2.475.000 euros), limpieza de centros escolares y gimnasios (660.000 euros), limpieza de administración general (1.130.000 euros), servicio de atención a domicilio (960.000 euros), desratización y desinsectación (120.000 euros), socorrismo en las playas (795.000 euros), alcantarillado y pluviales (1.850.000 euros) o festejos populares (680.000 euros).

En el capítulo 4 de transferencias corrientes destacan partidas como las aportaciones al consorcio de basuras, de 1,3 millones, y al de bomberos (346.000 euros), así como la campaña de bonos consumo, de 400.000 euros o 340.000 euros para acción social.

Áreas de gasto

Desglosando las áreas de gasto, el Ejecutivo local estima que los servicios públicos básicos se llevan casi 25,5 millones, la producción de bienes públicos de carácter preferente algo más de seis millones, mientras que las actuaciones de carácter general 12,39 millones y una deuda pública cero.

El edil de Hacienda José Pedro Martínez durante su exposición en el pleno acerca del presupuesto / INFORMACIÓN

Deuda cero

Martínez hizo hincapié en la deuda cero municipal a 31 de diciembre 2025 porque todos los préstamos en vigor del pasado presupuesto fueron cancelados anticipadamente y tampoco se dispuso cantidad del préstamo formalizado el pasado diciembre, "ni está previsto realizar amortizaciones”, apuntaron desde el área de Hacienda.

Ingresos

El Ayuntamiento espera recaudar un 5,6% más con los impuestos y calculan que las arcas municipales ingresarán 21,4 millones de euros, lo que supone el 43,2% del presupuesto. El mayor tributo será el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), con más de 17 millones, seguido del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (1,9 millones), el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (1,7 millones) y el impuesto de Actividades Económicas (395.000 euros)

Los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de tasas, precios públicos y otros ingresos ascendería a 10,1 millones mientras que por la tasa de alcantarillado se contempla una recaudación de 2,4 millones.

En el capítulo 4 se consigna un importe de 15,7 millones, que se desglosan en 13,3 correspondientes a la participación en los tributos del Estado, ya comunicada al Ayuntamiento por el Gobierno central, y 2,4 en transferencias de la Comunidad Valenciana.