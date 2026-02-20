Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elche abre la Cuaresma con traslados, cultos y exposiciones cofrades: programa de los primeros actos

La agenda del primer fin de semana incluye procesiones, vía crucis, misas solemnes y muestras devocionales en templos del casco histórico y barrios

El Cristo del Perdón en Elche es uno de los protagonistas con actos este fin de semana

El Cristo del Perdón en Elche es uno de los protagonistas con actos este fin de semana

Los Legionarios le cantan El Novio de la Muerte al Cristo del Perdón en Elche / Áxel Álvarez

V. L. Deltell

V. L. Deltell

La ciudad de Elche inicia los primeros actos de Cuaresma con un programa centrado en cultos litúrgicos, traslados procesionales y exposiciones devocionales organizados por hermandades y parroquias, que marcan el arranque del calendario cofrade previo a la Semana Santa. Durante cuatro jornadas, templos del centro y barrios acogerán celebraciones religiosas, besamanos y actos de oración que buscan preparar espiritualmente a los fieles y reforzar la vida cofrade en la ciudad.

VIERNES 20

21:15 horas – BASÍLICA DE SANTA MARÍA

La jornada principal del viernes estará marcada por el solemne traslado de la imagen del Santísimo Cristo de la Columna hasta la parroquia de El Salvador, organizado por la Fervorosa Hermandad de Nazarenos de la Flagelación y Gloria. El recorrido discurrirá por Plaça de Santa María, Fira, Major de la Vila, Plaça Menéndez Pelayo, Plaça de Baix, Mare de Déu dels Desamparats, Troneta, San Isidre, Antonio González Beltrán y Plaça de El Salvador. A la llegada tendrá lugar el recibimiento y besapiés a la imagen, y se facilitarán velas a los asistentes, en un acto que combina solemnidad y participación popular.

20:00 horas – PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Previamente, la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y la del Descendimiento de la Cruz celebrarán un Vía Crucis por el interior del templo, en una convocatoria centrada en la oración cuaresmal.

El Lunes Santo de Elche en imágenes

El Lunes Santo de Elche en imágenes / Áxel Álvarez

SÁBADO 21

19:30 horas – PARROQUIA DE EL SALVADOR

La Hermandad de la Flagelación y Gloria organizará una misa en honor al Santísimo Cristo de la Columna y María Santísima de la Victoria. Tras la eucaristía se celebrará besamanos a la Virgen y besapiés al Cristo, reforzando los cultos dedicados a estas imágenes durante el fin de semana.

DOMINGO 22

10:00 horas – BASÍLICA DE SANTA MARÍA

La Junta Mayor de Cofradías y Hermandades celebrará una eucaristía en sufragio por los cofrades difuntos, en una ceremonia que reúne a representantes de las distintas entidades de la ciudad y subraya el carácter comunitario de la celebración.

12:00 horas – PARROQUIA DE SAN JOSÉ

La mañana continuará con los cultos en honor a Nuestro Padre Jesús de la Caída, que incluirán solemne eucaristía y besamanos. La imagen permanecerá expuesta desde las 9:00 horas para facilitar la devoción de los fieles. El acto está organizado por la Ilustre Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Caída y María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos.

LUNES 23

BASÍLICA DE SANTA MARÍA

La programación se completa con la exposición al culto de la imagen titular de Nuestro Padre Jesús de la Bondad y Buen Ejemplo en el Sagrado Lavatorio, organizada por la Cofradía del Sagrado Lavatorio. La imagen permanecerá expuesta hasta el 1 de marzo, permitiendo a los fieles acercarse a la devoción durante los primeros días de Cuaresma.

Con estos actos, Elche inicia un calendario que combina liturgia, tradición y participación ciudadana, y que irá creciendo en intensidad conforme se acerquen las celebraciones centrales de la Semana Santa.

