Los centros de salud del Hospital General de Elche incorporan servicio de teledermatología

El Departamento de Salud Elche-Hospital General da un nuevo paso en la implantación de la telemedicina con la puesta en marcha de la teledermatología dentro de Atención Primaria, una herramienta que se suma a otros sistemas de diagnóstico a distancia ya consolidados, como el circuito de oftalmología mediante retinografías digitales. La iniciativa persigue mejorar la accesibilidad, reducir desplazamientos innecesarios y optimizar los tiempos de respuesta clínica, reforzando la coordinación entre los centros de salud y el ámbito especializado que presta su atención en el hospital.

La medida se enmarca en la estrategia de modernización asistencial impulsada desde la dirección médica de Atención Primaria del departamento, liderada desde 2023 por el doctor Jorge José Guijarro Esclapez, médico de familia con más de dos décadas de experiencia asistencial. Formado y curtido profesionalmente en la Atención Primaria ilicitana, Guijarro dirigió durante ocho años el centro de salud de Altabix, antes de asumir la responsabilidad del área médica del departamento.

Oftalmología

Uno de los pilares de este modelo es la consolidación de los retinógrafos digitales en los centros de salud, una tecnología que ha permitido acercar el diagnóstico oftalmológico a la Atención Primaria. Según explica el director médico, «tenemos ya en marcha los circuitos de retinografías con los retinógrafos digitales que permite que en tu propio centro de salud capten una imagen del fondo del ojo, te hacen la foto, la ve el médico de cabecera y, si detecta algo, se le manda al oftalmólogo del Hospital General para que lo revise. De este modo, es el especialista el que decide si es necesario citar al paciente directamente en su consulta».

Estos dispositivos permiten obtener imágenes detalladas y de alta resolución del fondo del ojo, incluyendo retina, nervio óptico, mácula y vasos sanguíneos. Se trata de una prueba diagnóstica no invasiva, rápida y generalmente indolora, que facilita la detección precoz de patologías como la retinopatía diabética, la degeneración macular asociada a la edad, el glaucoma, desprendimientos de retina o alteraciones vasculares vinculadas a la hipertensión.

La digitalización de las imágenes posibilita su almacenamiento electrónico, la comparación evolutiva a lo largo del tiempo y su envío inmediato a los especialistas hospitalarios, reforzando el papel de la telemedicina como herramienta clave en la prevención de enfermedades oculares que pueden derivar en pérdida de visión si no se tratan a tiempo.

El jefe del servicio de dermatología del área de salud de Alcoy, Sergio Santos, señala una afección que le acaba de llegar. / Juani Ruz / Juani Ruz

Teledermatología

Siguiendo esta misma filosofía, el departamento prepara ahora el inicio de un pilotaje de teledermatología en el centro de salud de San Fermín, con la previsión de extenderlo progresivamente a otros centros. Guijarro detalla que «vamos a iniciar un pilotaje en el centro de salud San Fermín para comenzar a practicar la teledermatología, que básicamente consiste en que el médico de cabecera haga una foto de una lesión que pueda padecer un paciente para poder mandarla al dermatólogo y que sea el especialista el que valore el protocolo a seguir».

La teledermatología permite que un profesional sanitario capture imágenes clínicas de lesiones cutáneas mediante fotografía o dermatoscopia digital, acompañadas de información clínica relevante, que se envían de forma telemática al especialista. Tras su análisis, el dermatólogo emite un informe con diagnóstico y tratamiento o determina la necesidad de atención presencial. En palabras del director médico, el especialista puede decidir «si una lesión es urgente de tratar, puede citar al paciente al instante, incluso darle los primeros consejos a través de su médico de cabecera o, si el problema es leve puede ver con su compañero cómo atenderlo y aconsejarle el seguimiento que debe realizar».

Esta modalidad resulta especialmente útil para el cribado precoz de lesiones sospechosas, la revisión de lunares, el seguimiento de patologías cutáneas crónicas y el control de efectos secundarios dermatológicos derivados de tratamientos oncológicos, como sequedad, picor o alteraciones pigmentarias. Además, contribuye a reducir listas de espera y a priorizar adecuadamente los casos que requieren atención presencial.

Cirugía directa y menos pasos

Más allá del diagnóstico, el departamento trabaja también en simplificar los circuitos quirúrgicos dermatológicos, evitando consultas innecesarias cuando la indicación es clara. Guijarro señala que dentro del mismo programa de teledermatología «tenemos intención de agilizar las cirugías dermatológicas, es decir, cuando tienes una lesión que seguramente es algún tipo de tumor, y que el especialista pueda tratarlo cuanto antes».

El objetivo es que determinadas lesiones puedan ser valoradas directamente por el dermatólogo a partir de la imagen enviada desde Atención Primaria, sin necesidad de una primera consulta presencial. «El objetivo: ahorrar tiempo. Poder mandar directamente al dermatólogo y ni siquiera precisar una primera consulta con él, sino que a través de la fotografía, el especialista tenga claro que eso es quirúrgico y el paciente directamente ir a quirófano», explica.

Este planteamiento busca mejorar la eficiencia del sistema, reducir demoras y ofrecer una atención más ágil al paciente, al tiempo que refuerza la colaboración entre profesionales de Atención Primaria y hospitalaria. «Es agilizar la relación con los compañeros de hospitalaria, agilizar las relaciones, agilizarle las consultas a los pacientes», concluye el director médico.

Con la incorporación de la teledermatología a los circuitos ya existentes de telemedicina, el Departamento de Salud Elche-Hospital General consolida un modelo de atención apoyado en la innovación tecnológica, que refuerza el papel estratégico de la Atención Primaria y sitúa al paciente en el centro de un sistema sanitario más accesible, resolutivo y coordinado.