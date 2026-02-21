El colapso en el parking de la estación del AVE de Elche abre la puerta al pago

La posible implantación del pago en el aparcamiento de la estación del AVE de Elche ha generado inquietud entre los usuarios habituales de esta infraestructura ferroviaria gestionada por Adif. La instalación, situada en la partida de Matola, junto a la carretera N-340 entre Elche y Crevillent, se caracteriza por su ubicación periférica y por depender en gran medida del acceso en vehículo privado, lo que convierte el aparcamiento en un elemento clave para su funcionamiento diario.

Adif reconoce que uno de los mayores reclamos de la estación de Matola está en la gratuidad del aparcamiento. | MATÍAS SEGARRA

La estación se construyó alejada del núcleo urbano, en un entorno con infraestructuras viarias, viviendas dispersas y parcelas privadas valladas. El aparcamiento es el que hay. No existen opciones. Aunque cuenta con conexiones mediante autobuses municipales, los usuarios coinciden en que existe una desconexión importante con el centro urbano, lo que obliga a muchos viajeros a desplazarse hasta el recinto en coche.

En estas condiciones, el aparcamiento público, con unas 250 plazas disponibles, se ha convertido en un servicio esencial para quienes utilizan el tren diariamente. No existen otras zonas habilitadas para estacionar en los alrededores ni espacios urbanizados que permitan absorber la demanda.

"Momentos puntuales"

Trabajadores y usuarios reconocen que en momentos puntuales -fines de semana, puentes festivos, vacaciones o algunos periodos estivales- la demanda aumenta notablemente y se producen colapsos que hacen especular con que el servicio va a ser pronto de pago. En esas circunstancias, se han producido estacionamientos en márgenes o zonas no habilitadas, aunque siempre de forma esporádica. Según explica personal de Adif, nunca se ha llegado a una situación que obligara a intervenir a grúas o a la Policía para regular el tráfico o sancionar conductas.

La estación abre a primera hora de la mañana y cierra a las 22.30 horas. Es precisamente en esos primeros momentos del día cuando se concentra la mayor afluencia de viajeros, muchos de ellos trabajadores que se desplazan a diario.

En este apeadero paran 16 trenes diarios que conectan Alicante y Murcia con una frecuencia aproximada de hora y media. Estos servicios resultan significativamente más rápidos que el tren de cercanías convencional: apenas 17 minutos hasta Alicante y 29 hasta Murcia.

Las administraciones han destacado reiteradamente la importancia de este servicio público para reducir el uso del vehículo privado en grandes ciudades y en sus centros históricos, contribuyendo así a disminuir la contaminación y la congestión urbana. Gracias a la estación, muchos conductores evitan entrar en ciudades donde trabajan y pueden dejar su vehículo en las afueras para continuar el trayecto en tren.

Uso diario

La comodidad del aparcamiento, en parte cubierto mediante estructuras metálicas, permite que los vehículos permanezcan allí toda la jornada laboral. Los usuarios proceden principalmente del casco urbano de Elche, del Camp d’Elx y de Crevillent, aunque también se registran viajeros de Aspe y de municipios de la Vega Baja.

En este contexto, la gratuidad del aparcamiento se ha convertido en uno de los rasgos más valorados de la estación y en un reclamo que los usuarios tildan de «definitivo». La posibilidad de que pase a ser de pago les preocupa, especialmente porque Adif suele arrendar sus estacionamientos a empresas privadas para su explotación, lo que implica tarifas por horas.

En otras ciudades como Alicante o Murcia, los aparcamientos gestionados por la entidad ferroviaria se encuentran en pleno núcleo urbano, a diferencia del caso ilicitano, donde la estación se sitúa en un entorno periférico. Esta circunstancia refuerza la percepción de que el estacionamiento gratuito es una condición necesaria para el funcionamiento del servicio.

Por el momento, Adif no se ha pronunciado de forma clara sobre el futuro del parking, aunque sí considera plausible que en algún momento resulte necesario ofrecer un servicio regulado que permita ordenar el estacionamiento y reforzar la seguridad de los vehículos. De todos modos, fuentes de la empresa recuerdan que privatizar el aparcamiento es una posibilidad que contempla el pliego de condiciones inicial.

Los usuarios reclaman que cualquier decisión tenga en cuenta la ubicación periférica, la falta de alternativas de estacionamiento y el papel del tren como instrumento para fomentar una movilidad más sostenible.