El Huerto del Cura de Elche actualiza el inventario de especies y da un salto didáctico

El Jardín Huerto del Cura de Elche está dando un salto para actualizarse a los nuevos tiempos con tal de cumplir dos propósitos: asegurar sus especies y hacer atractiva a escolares la visita. Y es que la familia Orts, propietaria del que es uno de los complejos naturales más visitados de la ciudad, ha acordado elaborar un nuevo catálogo de especies botánicas con tal de actualizar el último inventario que se elaboró hace dos décadas. Una herramienta clave para la gestión del huerto al tratarse de un registro exhaustivo de las especies presentes en el recinto, que permitirá conocer con precisión el número, estado, procedencia y evolución de los ejemplares.

Según el director del jardín, Vicente F. Orts, el proyecto responde a una evidente necesidad práctica y científica para que estén correctamente documentadas las 88 especies de palmeras y alrededor de 1.000 ejemplares, pero también otras especies vegetales. Hay árboles que se caen, se sustituyen o se reubican, por lo que consideran fundamental tener medidos todos estos cambios.

Así las cosas, el nuevo catálogo se concibe como una actualización profunda del libro interno publicado a la entrada al siglo XXI que dedicaba solo una parte a las especies presentes, ya que estiman en todo este tiempo han podido cambiar tres cuartas partes del total de ejemplares. «Han llegado nuevas especies, otras han desaparecido y el conjunto es mucho más complejo», explica el responsable. Por ello, la dirección trabaja en la elaboración de este documento que pueda ser útil tanto para el personal técnico como, incluso, para investigadores y visitantes interesados.

Planificación

Este inventario permitirá, además, planificar mejor las tareas de conservación, detectar riesgos sanitarios y reforzar el carácter científico del espacio, declarado Jardín Artístico Nacional y vinculado al Palmeral histórico de Elche.

De forma paralela, el Huerto del Cura ha impulsado lo que llaman la ‘Academia de Palmeras’, que viene a ser un rincón divulgativo que amplía la información disponible para el público. Hasta ahora, los visitantes solo contaban con pequeñas placas con el nombre científico y el origen de cada ejemplar. «La gente venía a ver plantas, pero perdía la oportunidad de aprender. Y en el caso de los colegios, era todavía más evidente», explica el director. De ahí surgió la idea de crear un espacio estructurado, con paneles explicativos y un enfoque pedagógico.

Así las cosas, este proyecto ofrece un recorrido visual por la familia Arecaceae, una de las más complejas del mundo vegetal, con más de 2.500 especies a nivel global. En el Huerto se han logrado aclimatar cerca de 90, una cifra que el director considera «muy relevante» en términos botánicos.

El espacio incluye cinco paneles que abordan distintos aspectos como la distribución geográfica de las palmeras en zonas tropicales y subtropicales, su morfología, las características de hojas y troncos, y una atención especial al género Phoenix, especialmente significativo en Elche. De las 14 especies existentes en este género, ocho están asentadas en el jardín.

Cultura del respeto

Los paneles explican también el hábitat natural, el proceso de adaptación y la importancia ecológica de estas especies. Una información de utilidad para colegios de primaria, institutos y, cada vez más de liceos, especialmente franceses y belgas que apuestan por hacer el recorrido. El objetivo, en resumidas cuentas, es crear una cultura de respeto y conocimiento del patrimonio natural desde edades tempranas.

Recorrido didáctico que ha impulsado el jardín artístico Huerto del Cura en Elche / AXEL ALVAREZ

Estas iniciativas se enmarcan en un contexto de crecimiento sostenido del número de visitantes que sólo en el último año ha registrado un aumento del 5%, alcanzando unas 100.000 visitas anuales. Lo curioso es que cerca del 70 % de los visitantes son internacionales, principalmente de Francia, Bélgica, Holanda y Reino Unido. En los últimos años, también se ha notado un incremento de turistas polacos, favorecido por los vuelos directos con Alicante. El otro 30 % corresponde al público nacional, con un peso importante de visitantes de Elche, de la provincia y de comunidades limítrofes como Valencia y Murcia.