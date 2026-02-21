Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Japan Tour 2026": La pasión por el anime y el manga aterriza en Elche

L'Escorxador acoge esta segunda edición del evento dedicado a la cultura japonesa

Matías Segarra

Paula Lizcano

Paula Lizcano

Elche se viste de los personajes más míticos del anime y del manga para vivir una jornada única en clave oriental. El "Japan Tour" hace parada en el CCCE l’Escorxador con una segunda edición en la que los fans de las tendencias niponas pueden disfrutar de multitud de actividades. El recinto ha abierto sus puertas a las 11:00 horas y desarrolla un modelo de programación ininterrumpida para este sábado 21 y domingo 22 de febrero. El pistoletazo de salida a este evento ha estado protagonizado por la corriente musical del k-pop y talleres dedicados a la ilustración y a la caligrafía asiática.

Un primer día con multitud de actividades

Este sábado en el Japan Tour Elche se ha vivido una jornada súper completa: desde las 11:00 arrancaron los talleres de manga 3D, serigrafía y tinta china en la sala de talleres, mientras la zona K-Pop no no ha parado con K-pop MVIciados, kahoots, rey de la pista, varios bloques de random play y sesiones de ¡elige la canción! a lo largo del día. En paralelo, el escenario principal, donde se ha concentrado gran parte del ambiente, los asistentes han podido disfrutar de Anime Challenge, el concurso de karaoke, escenario libre, Frikimpostor y la pasarela cosplay, además del bloque final con exhibición de K-Pop, el encuentro con los actores de doblaje de Hazbin Hotel, la frikiruleta y se vivirá un gran cierre con el concierto de anime de Piuni. Por otro lado, en la sala de conferencias tampoco se ha parado con kárate y para-kárate, kung fu, clases prácticas de artes marciales, la charla de mitos y realidades sobre la sociedad japonesa y, por la tarde, las firmas con los actores de doblaje.

Un "Japan Tour" que repite

Estas jornadas ya son conocidas en la ciudad ilicitana. Un año más, el segundo de forma consecutiva, que el Ayuntamiento de Elche, a través de la Concejalía de Juventud, cuenta con una convención dirigida principalmente a jóvenes de entre 12 y 30 años y centrado en la cultura manga, el universo anime y las tendencias vinculadas a Japón, que sigue reuniendo adeptos tras dos ediciones.

El año anterior el evento esutvo marcado desde las tres primeras horas de apertura donde cerca de 600 personas se dieron cita en L'Escorxador como escenario y una programación que estuvo enfocada al arte, la divulgación y la creación de contenido relacionada con el ocio y entrenimiento oriental.

Programación "Japan Tour Elche 2026" para el domingo 22

10:30 - 12:30

Clases prácticas de artes marciales

Sala de conferencias

10:30 - 12:00

Music Challenge

Escenario principal

11:00 - 14:00

Manga 3D, serigrafía y tinta china

Sala de talleres

12:00 - 13:00

Concierto de anime con Escenario Principal

12:00 - 12:45

Teléfono roto

Zona K-Pop

12:30 - 13:00

Exhibición de Kung Fu

Sala de Conferencias

12:45 - 14:00

Patata caliente

Zona K-Pop

13:00 - 14:00

Organiza tu viaje perfecto a Japón

Sala de conferencias

13:00 - 14:00

Conoce a Escenario Principal

14:00 - 18:00

¡Elige la canción!

Zona K-Pop

14:00 - 15:00

Escenario Libre

Escenario Principal

15:00 - 16:00

Reto Jojoposes

Escenario Principal

16:00 - 16:15

Actuación Hit Escenario Principal

16:00 - 19:00

Clases prácticas de artes marciales

Sala de conferencias

16:15 - 18:00

Concurso de K-POP

Zona K-Pop

17:00 - 19:00

Manga 3D, serigrafía y tinta china

Sala de talleres

18:00 - 19:30

Random Play Iconic

Escenario principal

19:30 - 20:00

Kahoot Grupos Proyecto y Survival

Noticias relacionadas y más

Escenario principal

