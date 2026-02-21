"Japan Tour 2026": La pasión por el anime y el manga aterriza en Elche
L'Escorxador acoge esta segunda edición del evento dedicado a la cultura japonesa
Elche se viste de los personajes más míticos del anime y del manga para vivir una jornada única en clave oriental. El "Japan Tour" hace parada en el CCCE l’Escorxador con una segunda edición en la que los fans de las tendencias niponas pueden disfrutar de multitud de actividades. El recinto ha abierto sus puertas a las 11:00 horas y desarrolla un modelo de programación ininterrumpida para este sábado 21 y domingo 22 de febrero. El pistoletazo de salida a este evento ha estado protagonizado por la corriente musical del k-pop y talleres dedicados a la ilustración y a la caligrafía asiática.
Un primer día con multitud de actividades
Este sábado en el Japan Tour Elche se ha vivido una jornada súper completa: desde las 11:00 arrancaron los talleres de manga 3D, serigrafía y tinta china en la sala de talleres, mientras la zona K-Pop no no ha parado con K-pop MVIciados, kahoots, rey de la pista, varios bloques de random play y sesiones de ¡elige la canción! a lo largo del día. En paralelo, el escenario principal, donde se ha concentrado gran parte del ambiente, los asistentes han podido disfrutar de Anime Challenge, el concurso de karaoke, escenario libre, Frikimpostor y la pasarela cosplay, además del bloque final con exhibición de K-Pop, el encuentro con los actores de doblaje de Hazbin Hotel, la frikiruleta y se vivirá un gran cierre con el concierto de anime de Piuni. Por otro lado, en la sala de conferencias tampoco se ha parado con kárate y para-kárate, kung fu, clases prácticas de artes marciales, la charla de mitos y realidades sobre la sociedad japonesa y, por la tarde, las firmas con los actores de doblaje.
Un "Japan Tour" que repite
Estas jornadas ya son conocidas en la ciudad ilicitana. Un año más, el segundo de forma consecutiva, que el Ayuntamiento de Elche, a través de la Concejalía de Juventud, cuenta con una convención dirigida principalmente a jóvenes de entre 12 y 30 años y centrado en la cultura manga, el universo anime y las tendencias vinculadas a Japón, que sigue reuniendo adeptos tras dos ediciones.
El año anterior el evento esutvo marcado desde las tres primeras horas de apertura donde cerca de 600 personas se dieron cita en L'Escorxador como escenario y una programación que estuvo enfocada al arte, la divulgación y la creación de contenido relacionada con el ocio y entrenimiento oriental.
Programación "Japan Tour Elche 2026" para el domingo 22
10:30 - 12:30
Clases prácticas de artes marciales
Sala de conferencias
10:30 - 12:00
Music Challenge
Escenario principal
11:00 - 14:00
Manga 3D, serigrafía y tinta china
Sala de talleres
12:00 - 13:00
Concierto de anime con Escenario Principal
12:00 - 12:45
Teléfono roto
Zona K-Pop
12:30 - 13:00
Exhibición de Kung Fu
Sala de Conferencias
12:45 - 14:00
Patata caliente
Zona K-Pop
13:00 - 14:00
Organiza tu viaje perfecto a Japón
Sala de conferencias
13:00 - 14:00
Conoce a Escenario Principal
14:00 - 18:00
¡Elige la canción!
Zona K-Pop
14:00 - 15:00
Escenario Libre
Escenario Principal
15:00 - 16:00
Reto Jojoposes
Escenario Principal
16:00 - 16:15
Actuación Hit Escenario Principal
16:00 - 19:00
Clases prácticas de artes marciales
Sala de conferencias
16:15 - 18:00
Concurso de K-POP
Zona K-Pop
17:00 - 19:00
Manga 3D, serigrafía y tinta china
Sala de talleres
18:00 - 19:30
Random Play Iconic
Escenario principal
19:30 - 20:00
Kahoot Grupos Proyecto y Survival
Escenario principal
