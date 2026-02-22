La emperatriz Sissi y la Palmera Imperial: la historia que dejó huella en Elche

Enamorada de sus palmeras y vestida de amarillo, pese al luto por la trágica pérdida de su hijo y tras salvarse de una avería en alta mar. Así comenzó el recorrido por uno de los episodios que marcaron un antes y un después en la historia de Elche. La ciudad rememora, 132 años después, la visita de la emperatriz Elisabeth de Austria (Isabel de Baviera), más conocida como Sissi, a uno de los enclaves más emblemáticos del territorio ilicitano: el Huerto del Cura.

Un marco incomparable que ha vuelto a sentir los pasos de la leyenda que quedó fascinada por la majestuosidad de la naturaleza mediterránea y que calificó de “digna de un imperio” a un ejemplar único, que dio origen al nombre de la actual Palmera Imperial. Su figura permanece a día de hoy en el jardín a través de una escultura que mantiene vivo su recuerdo y el cariño que encontró durante su estancia aquel 18 de febrero de 1894.

Una experiencia inmersiva para recordar la visita de Sissi a Elche

La iniciativa ha sido organizada por el Huerto del Cura, con la implicación de su director, Vicente Federico Orts, y la historiadora Silvia Santibáñez. Ambos llevaron a cabo un exhaustivo trabajo de documentación a partir de periódicos de la época y otras fuentes históricas para garantizar el máximo rigor posible. La verificación de fechas, acompañantes y detalles del séquito imperial ha sido clave para lograr el objetivo de la cita: ofrecer una representación lo más fiel posible a la visita real de la emperatriz que ocurrió hace más de un siglo.

La actividad, organizada por grupo A+G Recreaciones Artísticas 1900, ha durado cerca de una hora y media, y se ha estructurado en tres actos. La velada ha comenzado con una explicación histórica contextualizada y una primera escena teatralizada entre el cura y su sobrina Ramoneta que anticipaba la llegada de una visitante ilustre. Poco después, un traductor, procedente de Alcoy, anunciaba la inminente presencia de la emperatriz de Austria, que acudía al huerto para contemplar la belleza de su naturaleza tras recomendaciones de su primo, el archiduque Luis Salvador.

El momento central, y segunda parte de la recreación, ha llegado ante la actual Palmera Imperial, donde se ha escenificado cómo Sissi la rodeó en dos ocasiones y la calificó como “digna de un imperio”, expresión que dio origen a la ocurrencia de ponerle nombre a este ejemplar. Para continuar con el tercer acto, la comitiva se ha dirigido hasta la capilla, en un guiño a la conocida devoción mariana de la emperatriz, y la jornada ha concluido con un refrigerio en el que los asistentes han podido degustar la Dobos Torte, el dulce favorito de Sissi, poniendo el broche final a la experiencia.

Recreación historica de la visita de la Emperatriz Sisi al Huerto del Cura / Matias Segarra

Entradas agotadas y un público entregado a la historia

Una acogida con "sold out" que llena de esperanza de repetir estas citas. Las 50 entradas disponibles, con un precio de 15 euros, se agotaron en apenas unas horas tras salir a la venta. Los asistentes al evento han destacado el cuidado del vestuario, la ambientación y el carácter inmersivo de una experiencia que ha trasladado al público ilicitano a finales del siglo XIX.

Aunque no hay confirmación oficial, tanto los visitantes como la organización, han dejado claro que existe el deseo de consolidar este tipo de acto conmemorativo cada 18 de febrero, fecha del aniversario de la visita, cuestión que impulsa la celebración de estas iniciativas en las que la cultura permanece de la mano de la investigación histórica.

Una reconstrucción en detalle

El Centro de Congresos de Elche acogió el pasado 18 de febrero una conferencia que permitió arrojar luz definitiva sobre la visita de la emperatriz Elisabeth de Austria, Sissi, a la ciudad en 1894. La ponencia fue impartida por la investigadora Silvia Santibáñez, una de las principales especialistas en la figura de la soberana, y contó también con la implicación del director del Jardín Huerto del Cura, Vicente Federico Orts, quien ha colaborado activamente en el trabajo de documentación. La investigación, desarrollada durante más de dos años, ha permitido fijar con exactitud la fecha del viaje, el 18 de febrero de 1894, y corregir errores históricos que se habían mantenido durante décadas.

El estudio, basado en el análisis de hemerotecas internacionales, registros marítimos, crónicas diplomáticas y el diario personal de su hija María Valeria, reconstruye el contexto de aquella llegada marcada por la avería del yate imperial frente a la costa de Almería. La conferencia también abordó aspectos menos conocidos, como el simbolismo del vestido amarillo que lució en Elche, su profunda espiritualidad o la fascinación que sintió por la actual Palmera Imperial, bautizada en su honor. Desde el Huerto del Cura no descartan consolidar cada año esta efeméride bajo la denominación de “Sisi Day”.

Anteriores recreaciones históricas en el Huerto del Cura

Pero este evento no es el único relacionado con la divulgación de hechos relevantes que han ocurrido en Elche. El año pasado El Huerto del Cura de Elche celebró el 125 aniversario del histórico eclipse solar del 28 de mayo de 1900, un hecho que convirtió a la ciudad en un referente científico internacional y atrajo a astrónomos de renombre como Camille Flammarion. La jornada incluyó una recreación histórica en vivo, a cargo del grupo Antics Recreadors, que permitió a los asistentes revivir el ambiente de aquella época, acompañada de una visita guiada temática centrada en el fenómeno astronómico y en la figura de Flammarion.

Elche viaja por un día al 1900 / INFORMACIÓN

La experiencia, también obtuvo gran éxito con el aforo completo y la alta participación ciudadana. Además, ofreció una exposición de libros originales del astrónomo francés pertenecientes a la colección del jardín y concluyó con la recreación de la famosa postal coloreada del eclipse tomada en el Huerto del Cura.