Entre ratas y mosquitos por un solar que nadie cuida en Elche

En el límite entre la carretera de la circunvalación y varias calles del entorno de Carrús, en Elche, como Rojales y Daya Nueva, el mal estado de un solar muy cercano a viviendas está complicando la convivencia entre las familias que viven allí. A escasos metros del centro comercial l’Aljub, predomina una parcela cubierta por una maleza que en algunos puntos supera los dos metros de altura. Los propietarios del grupo de viviendas de una planta que viven en las inmediaciones relatan que el estado de abandono prolongado ha provocado que proliferen mosquitos, cucarachas, ratas e incluso pequeñas culebras, según la versión de quienes tienen muy cerca estas instalaciones.

El problema no es nuevo. Los residentes aseguran que el terreno lleva «toda la vida» sin un mantenimiento adecuado y que, pese a las quejas reiteradas, la situación apenas ha cambiado con el paso de los años sin que el Ayuntamiento haya intervenido. «Prácticamente nací aquí y tengo 32 años y siempre he visto esto así de mal», narra una de las residentes más jóvenes del lugar.

Pleno

Aunque el espacio sea privado, los residentes urgen que la Administración intervenga de forma subsidiaria. Al hilo, a finales del pasado año, Compromís preguntó en el pleno por qué no se actuaba sobre esta parcela pese a las quejas vecinales. Desde el equipo de gobierno de PP y Vox se afirmó entonces que se intervendría y que, posteriormente, se repercutiría el coste al propietario.

Solar abandonado por donde pasan multitud de vehículos al día. / MATIAS SEGARRA

Sin embargo, esa intervención integral no se ha producido. «Somos pocos vecinos, pocos votos, y no nos hacen caso», resume con resignación uno de ellos. La única intervención se acometió hace unos días, cuando una máquina desbrozadora retiró la maleza de los márgenes de la carretera porque directamente quitaban visión a los conductores. Aunque los propietarios de las inmediaciones tenían esperanzas de que por fin una empresa se metiera de lleno sobre esta superficie, finalmente solamente se han retirado dos metros de malas hierbas en el linde con la carretera.

Barrera descontrolada

Con lo cual, el descampado se ha transformado en una barrera verde e incontrolada, y más después de las últimas lluvias, que separa las casas de la carretera y que condiciona la vida diaria del vecindario. Alertan de que la situación va más allá cuando se acerca el calor en los meses de verano. Es entonces cuando la mezcla con la humedad favorece la reproducción de insectos, con lo que los mosquitos se concentran en torno al solar, obligando a los residentes próximos a mantener cerradas puertas y ventanas durante buena parte del día. En varias viviendas residen personas mayores, dependientes o con discapacidad como el caso de una mujer con parálisis cerebral, a la que los vecinos solían acompañar al porche. «Antes salíamos con ella delante de su ventana para que se distrajera y cada vez lo tiene más complicado», relatan.

Estado que presentaba hace días la calzada junto al solar / MATIAS SEGARRA

La presencia de roedores tampoco es ocasional y, aunque quienes transitan a diario por la zona confirman que han visto a técnicos realizar desinsectaciones puntuales en fosas sépticas y otros puntos concretos, no se aborda el foco principal, que es la vegetación sin control.

Según trasladan los residentes, el origen del solar se remonta a las expropiaciones realizadas hace décadas para la construcción de la carretera y la conexión con la calle Daya Nueva. En aquel proceso quedaron franjas de terreno sin urbanizar plenamente, con titularidades poco claras y sin un mantenimiento regular.

Una máquina desbrozadora quitando hace días la maleza del borde de la carretera que tapaba la visión / INFORMACIÓN

A lo largo de los años, los residentes han presentado escritos, llamadas y reclamaciones ante el Ayuntamiento, sin obtener una solución definitiva, con lo que lamentan que se haya producido un recorrido administrativo lleno de obstáculos. En mayo de 2025, el Consistorio respondió por escrito a una de estas reclamaciones indicando que la solicitud no contenía información suficiente para abrir un expediente, ya que los técnicos le solicitaban al demandante que aportase referencias catastrales, direcciones exactas, fotografías y otros datos.

Ciberataque

Nueve meses después, los vecinos consideran que aquella respuesta no se ha traducido en una actuación efectiva mientras que desde el Ejecutivo local de PP y Vox refieren que con el ciberataque del pasado agosto se han visto afectados registros y expedientes de 2025 que dificultaría el seguimiento de algunas reclamaciones. Eso sí, matizan que, dependiendo de qué tipología tenga el espacio en cuestión, se encarga Urbanismo, Mantenimiento, Medio Ambiente o Sanidad.

Varios gatos están asentados en el lugar por la vegetación / MATIAS SEGARRA

Con el tiempo, el espacio se ha ido degradando progresivamente y a la vegetación descontrolada se suman carteles publicitarios instalados sobre aceras sin terminar así como restos de enseres, maderas y todo tipo de residuos, ya que el mal estado alimenta que haya quienes empleen el entorno como vertedero improvisado porque creen que no van a ser vistos, ya que se camuflan entre la vegetación.