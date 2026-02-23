El tráfico reabre en la calle Clara Campoamor en Elche con quejas de vecinos y negocios por las aceras levantadas

Las obras de la calle Clara Campoamor de Elche cambian de fase. Si hasta hace días la prioridad era que el tráfico pudiese retomarse en este importante vial de Carrús después de tres meses cortado a coches y motos, con la apertura de la circulación el pasado miércoles ahora el reto está en que la reforma de las aceras a lo largo de más de 100 metros se agilicen con tal de evitar al máximo las molestias que de por sí ocasiona cualquier intervención en la vía pública.

Comerciantes y residentes reclaman que los trabajos se completen rápido porque, literalmente, la zona se ha convertido en un auténtico laberinto de vallas para acceder a las viviendas y a los negocios.

Hay que recordar que a finales de enero la junta de gobierno aprobaba una ampliación de 15 días más de las obras a petición de la empresa, que situaban en el 18 de febrero el fin de los trabajos.

Entonces la intención era que todo el conjunto de la obra estuviese concluido para esa fecha. Semanas después, a principios de febrero, el alcalde, Pablo Ruz, visitaba los trabajos de consolidación que se habían ejecutado para prevenir futuros hundimientos y entonces, sin que el propio Ejecutivo local de PP y Vox tuviese claros los plazos, esperaban que la apertura llegase ese día señalado y que la puesta a punto de toda la calle no sufriera retrasos. Incluso se descartaba una apertura parcial por los inconvenientes que podría ocasionar para los residentes.

Si bien, con el grueso de la actuación realizada, los carriles abrieron al tráfico el pasado 18 de febrero, como así se acordó por junta de gobierno, pero quedaron pendientes las reformas de las aceras en ambos sentidos. Desde Aigües d'Elx, encargada de esta parte de la obra después de haber acometido la renovación de la red de saneamiento, explica a este diario que los trabajos durarán unas semanas más, sin excederse de un mes.

Vallas y rampas

Para asegurar el tránsito peatonal, primero se está actuando en la reforma de la acera más próxima a la ladera del río, donde se han habilitado vallas y rampas por cada entrada a los bloques o establecimiento. Ahora bien, hay zonas en las que los residentes se topan con un bloqueo para poder entrar a sus casas, como le ocurría a un residente que quería acceder a su piso y se topó este lunes con una retroexcavadora en el portal.

También hay quienes directamente están pasando por medio de la carretera en lugar de cruzar al otro lado de la acera donde hasta ahora aún no se ha actuado, con lo que hay ciertos momentos de tensión entre vehículos y viandantes.

"Ahora puedo darme con un canto en los dientes porque han abierto un carril para subir y otro para bajar pero al principio nos cortaron hasta el acceso a la tienda", apunta David Vico, gerente de una tienda de reformas y mobiliario de baño afectada por las obras. Reconoce que el cierre al tráfico durante tanto tiempo le ha supuesto una pérdida de clientela que se desplazaba en coche, y que ahora, pese a que vuelven a tener ese balón de oxígeno se enfrentan a los problemas de accesibilidad con las vallas, que hacen que muchos usuarios opten por desviarse por otras zonas por tal de no pasar entre la maquinaria.

Vallas que dan acceso a cada comercio o entrada residencial y que dificulta el paso de peatones. / AXEL ALVAREZ

2.000 metros cuadrados

En cuanto a lo que ha supuesto esta remodelación, primero se demolió la calle, se colocó una capa de zahorra, después un enrejado metálico y, sobre eso, una gran macrotablero de hormigón de 2.000 metros cuadrados que recorre todo el tramo de más de 100 metros lineales de la calle, con lo que incluso los técnicos confirmaron que sería el único vial del término municipal que está tan preparado frente a socavones, con lo que, si resulta efectiva la inversión, la zona estaría asegurada por décadas.

Antes de esa fase, se procedió a la renovación completa de las conducciones hidráulicas y de saneamiento, muchas de ellas obsoletas y con filtraciones, con lo que las tuberías antiguas también habrían contribuido a provocar deslizamientos de tierra.

Aunque la base estructural ya está terminada, recientemente se completó la capa final de aglomerado asfáltico, con un espesor aproximado de 15 centímetros, que es la que permitió elevar la calzada hasta el nivel de las tapas de registro y abrir la circulación.

Demolición

En estos momentos se están demoliendo y reponiendo aceras para adaptarlas a la nueva rasante y mejorar su accesibilidad. Ello incluirá nuevo pavimento peatonal y los remates en bordillos y encuentros con fachadas. Al hilo, tendrá que renovarse la señalización horizontal y vertical, así como la limpieza y retirada de elementos de obra.

El origen de los problemas se remonta a hace dos décadas cuando aparecieron los primeros socavones y hundimientos en la calzada y en las aceras. La situación alcanzó su punto crítico en mayo de 2025, cuando un grupo de vecinos trasladó al Ayuntamiento su preocupación por el estado del subsuelo, coincidiendo con otras actuaciones que se estaban realizando en la zona. A partir de entonces, los técnicos municipales realizaron inspecciones en garajes y edificios colindantes para descartar daños estructurales, teniendo en cuenta que la calle está situada en una zona de aluvión y de escorrentías procedentes del norte de la ciudad.

Inversión

Ante ese escenario, el Ayuntamiento de Elche decidió impulsar una intervención urgente y extraordinaria, con una inversión cercana a los 390.000 euros, financiada íntegramente con fondos municipales, sin contar los trabajos previos de Aigües d'Elx.

La obra no se planteó como una reparación puntual, sino como una actuación integral destinada a poner fin a más de dos décadas de problemas recurrentes. El proyecto incluyó estudios previos del terreno, prospecciones técnicas y un rediseño completo del firme.

Más demandas

Además de esta actuación, los representantes vecinales demandan más aparcamientos, zonas deportivas, espacios de convivencia, intervenciones en áreas cercanas a la petanca y proyectos pendientes en otros puntos de Carrús.