La gala por las infancias trans de Elche que fue "vetada" por el PP y Vox, premio nacional en el Ministerio de Igualdad

La gala solidaria en apoyo a las infancias trans que tuvo lugar el pasado 14 diciembre en un local privado por el "veto ideológico" de PP y Vox, según relató en su momento la asociación LGTBIQ+ Dimove de Elche, ha sido reconocida a nivel estatal en el Ministerio de Igualdad. El proyecto impulsado por esta entidad ilicitana recibió el premio al Club Activista en la III edición de los Premios ADI como referente de movilización social frente a la LGTBIfobia y como símbolo de resistencia desde el ámbito deportivo.

El galardón fue entregado el pasado viernes en una ceremonia celebrada en el Ministerio con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia en el Deporte. La distinción reconoce específicamente la organización de la gala solidaria impulsada por Dimove que recaudó más de 3.000 euros destinados a campamentos y espacios seguros dirigidos a menores y adolescentes trans, una iniciativa que terminó trascendiendo su carácter benéfico.

Resistencia

Pese a que la iniciativa nació con el objetivo de generar recursos y visibilidad para garantizar espacios seguros a personas trans desde edades tempranas, terminó desatando una amplia controversia porque Dimove apuntaba a que el evento había sido censurado por el Ayuntamiento ya que aseguraron que tenían el espacio municipal ya asignado y escasos días antes les comunicaban que las instalaciones no podían ofrecerse, como tampoco otra alternativa, con lo cuál el evento terminó celebrándose en la sala privada Rumore Circus Cabaret donde cantantes y artistas drag amenizaron la cita.

Esta cuestión se puso sobre la mesa durante la ceremonia de los Premios ADI, organizada por la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+ (ADI), que reunió en Madrid a representantes institucionales, deportistas y activistas de España y Portugal. El acto sirvió para reivindicar el papel del deporte como espacio seguro e inclusivo en un momento en el que, según se señaló durante la gala, existen riesgos de retrocesos en derechos vinculados a la diversidad y la igualdad.

Jurado

El jurado destacó el trabajo continuado de Dimove en la promoción del deporte inclusivo, la defensa de los derechos LGTBI+ y el impulso de iniciativas sociales orientadas especialmente a personas jóvenes y menores trans. Además, subrayó que la labor de la entidad se desarrolla en un “contexto político especialmente complejo” en la provincia de Alicante, lo que otorga aún mayor relevancia al proyecto premiado.

“Tarjeta roja” a la Generalitat

En el mismo acto, la organización de los Premios ADI quiso señalar lo que considera retrocesos institucionales en materia de derechos LGTBI+ mediante la concesión de la denominada “Tarjeta Roja” a la Generalitat Valenciana. Esta distinción crítica se otorga a instituciones cuyas decisiones, según ADI, suponen un impacto negativo en la inclusión y la igualdad en el ámbito deportivo y social.

La entidad justificó este señalamiento por impulsar o permitir medidas que, a su juicio, reducen la protección del colectivo LGTBI+, afectando especialmente a las personas trans y limitando su participación plena en espacios deportivos. Un contexto que, según el jurado, contribuye a explicar las dificultades añadidas con las que asociaciones como Dimove desarrollan su trabajo en territorios como la provincia de Alicante.

Referentes del deporte y el activismo

La edición 2026 de los Premios ADI reconoció también a destacadas figuras del ámbito deportivo, social y cultural comprometidas con la diversidad. Entre las personas galardonadas se encuentran la capitana de la selección española de hockey hierba Xantal Giné Patsi; el exwaterpolista y diputado Víctor Gutiérrez como deportista activista; la jugadora de baloncesto Kendall Martin por abrir camino en el deporte trans; y la actriz y creadora Abril Zamora en la categoría Deporte en las Artes.

Asimismo, fueron distinguidos el Cádiz CF por sus políticas de inclusión en el fútbol profesional, la Fundación Eddy-G por su labor social con jóvenes LGTBI+ en situación de vulnerabilidad, el activista Javier Gil Quintana y la revista feminista Píkara por su contribución al periodismo con perspectiva de derechos humanos. El Premio de Honor recayó en la histórica activista trans Manuela Saborido, conocida como Manolita Chen, pionera en la lucha por los derechos trans en España.

Premio colectivo

Desde Dimove señalan que el reconocimiento supone un respaldo al trabajo del voluntariado, de las entidades colaboradoras y de las familias que apoyaron la gala en uno de los momentos más delicados del proceso. La asociación subraya que el deporte continúa siendo una herramienta fundamental para generar espacios seguros, combatir la discriminación y promover una igualdad real y efectiva.