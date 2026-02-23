El Vinalopó formará en Elche a residentes en Medicina Nuclear

El servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario del Vinalopó de Elche ha sido acreditado como Unidad Docente, lo que permitirá al centro formar médicos residentes en esta especialidad a partir de los próximos años. La nueva certificación refuerza la oferta formativa del departamento sanitario y sitúa al hospital como el segundo de la provincia con esta capacidad docente, consolidando su papel como referente en formación sanitaria especializada.

Más capacidad docente

Con esta acreditación, el hospital alcanza un total de quince unidades docentes acreditadas, tres de ellas de carácter multiprofesional, lo que amplía la formación disponible tanto en Medicina como en Enfermería. La nueva unidad permitirá ofertar una plaza de Medicina Nuclear para el curso 2026/2027, reforzando el crecimiento progresivo del centro en materia de docencia y especialización.

Además, el Departamento de Salud del Vinalopó ofrece formación en especialidades médicas como Oftalmología, Anatomía Patológica, Medicina Familiar y Comunitaria, Obstetricia y Ginecología, Medicina Interna, Medicina Intensiva, Pediatría, Rehabilitación, Cirugía General y Digestiva, Traumatología, Cardiología, Anestesia y Reanimación, Urología y Radiodiagnóstico. En el ámbito de Enfermería, se desarrollan programas en Matrona, Pediatría y Atención Familiar y Comunitaria, configurando una oferta formativa amplia y consolidada.

Equipo del servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario del Vinalopó en Elche / INFORMACIÓN

Reconocimiento al nivel del servicio

El director gerente del departamento, Rafael Carrasco, ha subrayado que “esta nueva acreditación es un paso más en nuestra apuesta por la excelencia docente. Contamos con la organización, la infraestructura y el capital humano necesarios para ofrecer una formación de calidad y convertirnos en un centro atractivo para los profesionales que eligen desarrollar aquí su especialización”.

Por su parte, el director del equipo médico, Pedro González, ha señalado que “la acreditación de la Unidad de Medicina Nuclear reconoce el alto nivel asistencial y tecnológico del servicio, así como el trabajo multidisciplinar desarrollado en los últimos años. Supone, además, una oportunidad para seguir impulsando la investigación, la innovación y la mejora continua de la atención a nuestros pacientes”.

Un modelo centrado en docencia e investigación

Según explican las fuentes oficiales del centro, desde el inicio de su gestión, el departamento sanitario se marcó como objetivo ofrecer a los pacientes una asistencia de máxima calidad en un entorno que favoreciera la investigación, la docencia y otras actividades complementarias a la práctica clínica. "La incorporación de nuevas unidades docentes, como la de Medicina Nuclear, consolida este modelo y refuerza la posición del hospital como centro de referencia en formación sanitaria especializada en la provincia", concluye el director del centro.