Volem Palmerar aprieta al bipartito con el Plan de Uso y Gestión del Palmeral de Elche tras quedar desierto

Volem Palmerar le pide explicaciones al bipartito de PP y Vox sobre en qué estado se encuentra el trámite del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Palmeral después de que el contrato caducase. Esta es una de las preguntas que elevará el colectivo este martes, 24 de febrero a las 12.30 horas, en la Junta Gestora del Patronato del Palmeral de Elche.

La entidad lamenta una falta de información y transparencia relativa a lo que concierne a la protección de los huertos y la propia ley. Por un lado quieren saber cuál es el estado actual de la tramitación del PRUG tras la falta de empresas interesadas y cuándo se espera su formalización. Exponen que de acuerdo con la Ley, debería estar aprobado desde noviembre de 2023 porque se daban dos años como máximo desde la entrada en vigor de la normativa en 2021.

"Gestión coherente"

Desde Volem Palmerar trasladan que este documento es fundamental ya que establecerá las directrices para su gestión y uso con lo que esperan que cuando se apruebe todas las actuaciones sobre este espacio se realicen siguiendo un plan previamente estudiado y planificado, "evitando así que dependan exclusivamente de las decisiones del alcalde de turno", manifiestan. De esta manera entienden que se garantizaría una gestión coherente y basada en criterios técnicos y legales.

En otro orden de cosas, la entidad lamentan que a pesar de las numerosas promesas, el Plan Especial de Protección también sigue sin ser aprobado. "Mientras tanto, se anuncian nuevos proyectos en el Palmeral y su entorno, que deberían cumplir este Plan, si estuviera redactado, como exige la Ley". Al hilo, reprueban que siempre se les comunica que "está casi hecho, pero así lleva varios años, a pesar de que también debía estar aprobado en el mismo plazo que el PRUG".

Urbanismo

En relación con temas urbanísticos que pueden afectar al Palmeral, especialmente por estar en zona de amortiguamiento del mismo, desde la entidad quieren saber si se ha informado a ICOMOS tal y como marca la legislación y, en su caso, cuál ha sido su respuesta.

Citan casos como el Palacio de Congresos, la Hiladora, el nuevo Conservatorio, la finca el Arsenal, o las obras en el nuevo convento de las Clarisas, entre otros. Al respecto, sobre esta cuestión trasladan que no les vale que el alcalde, Pablo Ruz, se pronuncie para decir que "de eso ya se encarga la Conselleria" porque consideran que es una dejación de funciones por parte del Ayuntamiento, y un incumplimiento grave de la Ley, y de los compromisos internacionales vinculados a la declaración de Patrimonio de la Humanidad.

Registro

Por otra parte, trasladan que tampoco se ha cumplido con la ley a la hora de crear el Registro del Palmeral de Elche, un inventario pormenorizado de los bienes objeto de protección. Según Volem Palmerar, la propia Junta Gestora es la encargada de su gestión y también la que debe aprobar su Reglamento, según dicta el artículo 19.5 de la Ley, reglamento que tampoco les consta que se haya aprobado casi cinco años después de aprobarse la Ley. "Unos bienes que no se conocen no se pueden proteger", aseveran.

En cuanto al propio funcionamiento de la Junta Gestora, vuelven a exigir la redacción de su Reglamento. "Sin este reglamento, los miembros de la Junta no podemos participar adecuadamente y con plenas funciones, ya que, al no existir unas normas fijadas, dependemos de las decisiones arbitrarias del Presidente", indican.