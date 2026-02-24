El alumnado de Enfermería del CEU UCH se acerca al impacto real de los entornos saludables con la II edición de Reto Salud

La importancia del entorno en el bienestar no es una idea abstracta para quienes se forman en ciencias de la salud. Pero hay momentos en los que esa teoría adquiere cuerpo, rostros concretos y barrios reales. Eso ocurrió durante la presentación de la II edición del Reto Salud al alumnado del Grado en Enfermería de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Elche a través del Servicio de Acción Comunitaria de la Concejalía de Acción Social.

Las profesoras Marina Leal y Ana Belén Riera, responsables del grado, dieron la bienvenida a una sesión concebida para mostrar a los estudiantes cómo la promoción de la salud trasciende los centros sanitarios y se despliega en plazas, escuelas, parques y comercios de la ciudad. Una forma de aterrizar su futura labor profesional en el territorio donde ya realizan prácticas en Atención Primaria.

Un proyecto que conecta comunidad, salud y aprendizaje

Las técnicas de Integración Social Ana Giner Sansano y Raquel Martínez Salgado, junto con la educadora social Marian Correas Luque, fueron las responsables de explicar a los estudiantes la dimensión del proyecto, su origen y su alcance en los barrios de Los Palmerales y Carrús. Su intervención permitió entender cómo la iniciativa se ha ido consolidando como una buena práctica en la Red Xarxa Salut, donde fue presentada el pasado 13 de junio tras recibir financiación de la Conselleria de Sanitat.

Las profesionales detallaron cómo Reto Salud trabaja mano a mano con la comunidad educativa de los colegios Mediterrani, Miguel Hernández y el CEIP Nº 38, incorporando desde mapeos participativos del barrio hasta actividades de sensibilización con alumnado y familias. Todo orientado a favorecer hábitos saludables y prevenir la obesidad infantil desde un enfoque integral, donde pequeños cambios cotidianos pueden transformar el estilo de vida de una comunidad entera.

Las profesoras Marina Leal y Ana Belén Riera, responsables del grado, dieron la bienvenida al seminario. / INFORMACIÓN

El valor de mirar la salud más allá de la consulta

Durante la sesión, los estudiantes de Enfermería conocieron experiencias concretas desarrolladas en esta segunda edición: dinamización de parques, creación o ampliación de huertos escolares, talleres teórico-prácticos de movilidad sostenible o el aumento de comercios que se han sumado a ofrecer almuerzos saludables durante el curso. Iniciativas que muestran cómo la salud pública se construye desde muchos frentes simultáneamente.

La presentación les permitió comprender el papel activo que ya desempeñan como futuros profesionales: muchos de ellos han participado en actividades del proyecto durante sus prácticas, colaborando con equipos sociales y sanitarios para mejorar la calidad de vida de los barrios donde intervienen. Esa conexión con el entorno —un aula extendida más allá de las paredes universitarias— fue uno de los ejes más destacados del encuentro.

Una mirada a la salud que se construye en comunidad

Reto Salud culmina cada año con una jornada deportiva y gastronómica en la que los centros participantes disfrutan de fruta y verdura de temporada mientras desarrollan actividades de promoción de hábitos saludables. Pero, como subrayaron las técnicas y educadoras en su visita al CEU UCH, la verdadera transformación ocurre durante todo el proceso: cuando los niños reconocen activos saludables en su barrio, cuando las familias integran nuevas rutinas y cuando el alumnado universitario descubre que la enfermería también es acompañar, educar y escuchar.

La sesión no solo acercó al alumnado a un proyecto emblemático de salud comunitaria, sino que reforzó una idea clave: la promoción de la salud es una tarea compartida y sostenida en el tiempo, donde instituciones, profesionales, familias y estudiantes suman fuerzas para crear entornos que cuidan, previenen y mejoran el bienestar colectivo.