Una app centralizará todos los eventos deportivos en Elche y ofrecerá menús adaptados a atletas

Desde saber cuáles son los eventos deportivos que tendrán lugar en Elche hasta conocer qué empresas patrocinan y qué oferta gastronómica hay enfocada a atletas. El Ayuntamiento ha lanzado una app oficial de la ciudad como Capital Mediterránea del Deporte y aprovechando el tirón de este reconocimiento la concejalía de Deportes asegura que esta plataforma digital se mantendrá para que el ciudadano tenga información actualizada y no se pierda detalle de las competiciones.

Así las cosas, la herramienta digital, que ya se puede descargar en dispositivos Android y que estará disponible en Apple Store en los próximos días, se ha desarrollado en colaboración con la Fundación del Deporte Ilicitano con el objetivo de centralizar toda la actividad deportiva de la ciudad en una única plataforma.

Presentación de la app de Elche Capital Mediterránea del Deporte / INFORMACIÓN

El edil del área, José Antonio Román, destacó este martes en la presentación que se trata de una acción más dentro de de la Capitalidad pero que ayudará a reflejar todos los eventos que se van a realizar durante el año, como las noticias referentes al deporte, de clubes, federaciones y la información municipal.

La parte curiosa es que se mantendría en el tiempo, lo que para la concejalía es "un paso hacia la modernidad del deporte en Elche”. Jorge Pérez, director de Desarrollo de la Fundación del Deporte Ilicitano, apunta a que la app irá más allá de la agenda deportiva, porque pese a que lo que de verdad capta la atención de la gente son los eventos deportivos, la pretensión es involucrar a empresas, entidades y comerciantes.

Patrocinadores

Es decir, la aplicación incluirá un espacio específico para empresas patrocinadoras y colaboradoras de los clubes ilicitanos, así como un apartado dedicado a la hostelería, donde se recogerán menús deportivos tanto para residentes como para visitantes. Además, a partir de la próxima semana estará disponible el merchandising oficial de la Capital Mediterránea del Deporte para su adquisición directa desde la app.

El desarrollador de la aplicación, Juan Antonio Sempere, explicó que se trata de una plataforma basada en la usabilidad y en la facilidad para hacer llegar la información. Entre sus funcionalidades destacan la agenda de eventos deportivos, noticias actualizadas, descarga del himno oficial que se presentó hace días; acceso a patrocinadores, un asistente de inteligencia artificial para resolver dudas y la posibilidad de guardar contenidos favoritos.

Asimismo, la app integra la plataforma web Comercio A2pasos para facilitar la localización de establecimientos de la ciudad, reforzando así la conexión entre deporte y comercio.