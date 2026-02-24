El bipartito de Elche activa la tramitación para el ascensor del puente de Santa Teresa dos años después de anunciarlo

El proyecto para instalar un ascensor junto al cauce del río Vinalopó en Elche ha dado uno de los primeros pasos administrativos. El gobierno municipal del bipartito PP-Vox anunciaba este martes que la Junta Gestora del Palmeral ha aprobado el estudio de integración paisajística y el proyecto básico para ubicar el elevador junto al puente de Santa Teresa, una actuación destinada a mejorar la accesibilidad a la ladera del río. El avance llega con un retraso de dos años, ya que la iniciativa fue anunciada por el gobierno municipal en marzo de 2024 con la previsión de encargar el proyecto ese mismo año y avanzar hacia su ejecución.

Ahora, dos años después, la iniciativa ha dado "un paso clave para mejorar la accesibilidad al río", según aseguran fuentes municipales, al informar de la sesión ordinaria del órgano gestor, que se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y sirvió para validar el estudio previo necesario antes de impulsar la instalación del ascensor panorámico, concebido para facilitar la conexión entre el casco urbano y el entorno natural del Vinalopó. El proyecto tiene proyectada una inversión de cerca de 600.000 euros, según se contempla en el plan anual de contratación pública del Ayuntamiento de Elche para 2026.

Un proyecto que sigue en fase de estudio

La actuación plantea salvar el desnivel existente mediante una solución considerada sencilla y funcional. El diseño contempla una pasarela-mirador que servirá como acceso a la infraestructura y permitirá observar la ladera oeste del cauce y el puente de Santa Teresa. Desde ese punto, se accederá a un ascensor panorámico con capacidad para ocho personas.

El objetivo principal de la intervención es mejorar la conexión entre la ciudad y el cauce del río, ofreciendo una alternativa accesible a las rampas actuales y pensada especialmente para personas con movilidad reducida, familias con carritos o usuarios con dificultades para salvar los desniveles existentes.

No obstante, la aprobación actual se limita al estudio paisajístico y al proyecto básico, lo que confirma que la iniciativa sigue en una fase inicial de tramitación. Esta situación contrasta con el calendario expuesto hace dos años, cuando el Ejecutivo local anunció que externalizaría el proyecto para agilizar los plazos y poder avanzar hacia las obras tras encargar el diseño técnico.

Pasarelas del puente de la Virgen / Matías Segarra

Un anuncio que se remonta a 2024

El ascensor en la ladera del río fue presentado en marzo de 2024 como una de las actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad al principal pulmón verde urbano. Entonces se explicó que el elevador estaría ubicado junto al histórico puente y que sería acristalado, con capacidad suficiente para sillas de ruedas o carritos infantiles, integrándose en el entorno patrimonial del río.

Aquel anuncio formaba parte de una batería más amplia de mejoras en la ladera, que incluía la renovación del alumbrado ante las quejas por falta de luz, la plantación de vegetación en los taludes para reverdecer el entorno, la sustitución del vallado de madera por otro más seguro y la mejora de pasarelas peatonales.

El Ayuntamiento defendió entonces que la externalización del proyecto permitiría acelerar los trámites y que el diseño podría estar listo en el segundo semestre de ese mismo año. Sin embargo, en 2026 el proceso continúa centrado en el estudio de integración paisajística, paso previo imprescindible pero que evidencia la lentitud del desarrollo administrativo.

Informe favorable para vivienda protegida

En la misma sesión, la Junta Gestora del Palmeral emitió informe favorable al estudio paisajístico relativo a la solicitud de licencia para construir 69 viviendas protegidas con aparcamiento en la calle Abogados de Atocha número 7, en el barrio de Los Palmerales, junto a la Ciudad de la Justicia de Elche.

La promoción se integra en el Plan Vive impulsado por la Generalitat Valenciana, iniciativa destinada a movilizar suelo público y fomentar la construcción de vivienda protegida. El proyecto busca incrementar la oferta residencial asequible y dar respuesta a la demanda existente, incorporando nuevas plazas de estacionamiento asociadas a la edificación.

La actuación será posible mediante colaboración público-privada con el reto de ampliar el parque de viviendas protegidas en la Comunidad Valenciana.

El proceso de licitación se inició el pasado diciembre a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), y ha permitido licitar en menos de dos años más de 1.600 viviendas de protección pública, superando las cifras de los últimos ocho años. La fórmula de colaboración, mediante permuta de obra futura, permite incorporar viviendas al parque público sin coste para la Generalitat, ya que las empresas adjudicatarias entregan un número determinado de viviendas a cambio.

En el caso de Elche, la parcela que se empleará para este fin está situada en la calle Abogados de Atocha, en el barrio de Los Palmerales. La empresa Albaluz Desarrollos Urbanos S.L. resultó adjudicataria para construir las viviendas, de las cuales 11 pasarán a manos de la Generalitat mediante permuta.