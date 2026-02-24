El bipartito asume la gestión de dos huertos privados de Elche que repoblarán colegios

Lo llaman "l'Hort del Bosquet" y posiblemente pocos han reparado en este conjunto de palmeras a escasos metros de la Ronda Sur en Elche. Precisamente porque hasta ahora esta parcela de titularidad privada estaba en un evidente estado de abandono, no era accesible ni tampoco "instagrameable" en estos tiempos de tanta efervescencia con las redes sociales.

Precisamente para cambiar su estética y, sobre todo, garantizar la superviviencia de este huerto histórico dentro del perímetro de protección de la zona Unesco, el bipartito de PP y Vox ha ampliado con este la red de huertos privados que pasan a tener una gestión pública con el objetivo de evitar que el deterioro vaya a más contra lo que, precisamente exige la ley del Palmeral.

Centros educativos

Así lo anunció este martes el alcalde, Pablo Ruz, en una visita al citado huerto en el que se están afanando brigadas municipales para devolverle el esplendor que un día tuvo. Lo curioso es que el Ejecutivo local contempla que los propios colegios de la ciudad se impliquen con una repoblación prevista de 150 ejemplares sobre el lugar. Al hilo, Ruz avanzó que a la lista de huertos asumidos con medios municipales, donde estarían el huerto de la Tía Malena, frente a la estación de ferrocarril; el huerto de Puertas Coloradas; y el de la Virgen; se sumará también el de San José de la Cova, un espacio de unos 30.000 metros cuadrados situado junto al centro de FP de La Torreta.

Convenio sin uso

El primer edil refirió que en lo que respecta a L’Hort del Bosquet, ya en 2015 el Ayuntamiento firmó un convenio con la propiedad pero desde entonces apenas se habían realizado actuaciones de mantenimiento, según la versión municipal. “Nos encontramos un huerto prácticamente al borde de morir, sin riego desde hace años y con una estructura muy deteriorada”, señaló Ruz, quien detalló que los trabajos actuales incluyen la poda integral, la recuperación de cunas y caballones, la reconstrucción de las cuadrículas, la mejora del sistema de riego y la reordenación de las alineaciones de palmeras, además de la restauración de un muro colindante con la faeneta que sigue habitada. En total, el procedimiento podría durar unos dos meses.

Una retroexcavadora durante los trabajos en l'Hort del Bosquet / AXEL ALVAREZ

Cultivos

Una vez finalizada esta fase, se procederá a sembrar cultivos tradicionales como alfalfa, sorgo o trigo, con el objetivo de recuperar el carácter agrícola del espacio y mantener vivo el modelo histórico del Palmeral. Apuntan por tanto desde el equipo de gobierno a que en unos meses pase a verse un espacio restaurado, cuidado y productivo mediante una fórmula común en los años noventa y principios del siglo XXI que vuelve a impulsarse.

Así las cosas, Ruz defendió el modelo de colaboración público-privada para desarrollar una política integral de gestión. Señaló que había dos opciones ante la incapacidad de los propietarios para asumir el coste del mantenimiento: la ejecución subsidiaria o la asunción municipal del uso.Si bien, deshechan la primera opción porque entienden que no se garantiza el mantenimiento continuado.

De igual forma, también se está estudiando cómo encajar la restauración de otro huerto colindante en la zona norte del Bosquet, que sigue siendo privado pero presenta signos evidentes de deterioro. Con estas incorporaciones, a nivel municipal estiman que en el núcleo urbano apenas quedan dos o tres huertos sin gestión pública directa.

En cuanto al proyecto didáctico aparejado, desde el Ejecutivo exponen que una vez acondicionadas las cuadrículas, se organizarán jornadas de replantación de palmeras de pequeño porte con centros públicos y concertados. La iniciativa se coordinará con la Concejalía de Educación y se planteará como una propuesta abierta a los centros, aunque ya adelantan que hay interés de la comunidad educativa "porque las palmeras son nuestra seña de identidad”, añadió Ruz.

Junta del Patronato

En otro orden de cosas, preguntado por la reunión de la junta gestora del Patronato del Palmeral, prevista para este martes al mediodía, el alcalde evitó entrar en detalles. Señaló que en el encuentro se abordarán “temas de gestión” relacionados con el funcionamiento de los huertos protegidos sin adelantar contenidos concretos.

En relación con el plan de uso y gestión del Palmeral, el alcalde informó de que el proceso se encuentra en su fase final tras haber quedado desierta una primera licitación, y señaló que al final se ha optado por la contratación a través del Sistema Dinámico de Adquisición con lo que esperan que la adjudicación llegue en días.

Icomos

Sobre las críticas de Volem Palmerar, que acusaba al bipartito de falta de transparencia para informar sobre si se había notificado al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) en relación con proyectos urbanísticos en el entorno del Palmeral, Ruz insistió en que los trámites siguen los cauces oficiales y que el Ayuntamiento tiene un órgano de gestión del Palmeral y trabaja con sus interlocutores, que son la Generalitat y el Ministerio. “Respetamos a todos los organismos, pero quien gestiona es el Ayuntamiento, la Generalitat y el Ministerio”, afirmó.