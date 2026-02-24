La Bohème abre la agenda cultural del fin de semana en Elche

El Gran Teatro de Elche acoge este viernes 27 de febrero, a las 19 horas, la representación de la ópera “La Bohème”, de Giacomo Puccini, interpretada por la compañía Ópera 2001. La producción sitúa la acción en el Barrio Latino de París hacia 1830 y relata las vivencias de Rodolfo, Mimí, Marcello y Musetta, con el amor, la precariedad y el ambiente artístico como ejes del argumento. La función tendrá una duración aproximada de 170 minutos, con descansos, y las entradas —entre 30 y 36 euros— pueden adquirirse en taquilla y en vivaticket.es.

La agenda cultural municipal continuará durante el fin de semana con propuestas escénicas, musicales, cinematográficas y expositivas distribuidas por distintos espacios de la ciudad, conformando una programación variada y pensada para distintos públicos.

Música y escena en el Gran Teatro

El sábado 28 de febrero, a las 20 horas, el mismo escenario recibirá el espectáculo de teatro musical Libre, de la compañía Melomans, concebido como homenaje escénico a Nino Bravo y construido a partir de interpretación vocal a capela y referencias biográficas tratadas con enfoque contemporáneo.

El domingo 1 de marzo, a las 11 horas, el Gran Teatro será sede de la Gala del Día de Andalucía, organizada por la Concejalía de Festejos a petición de la Casa de Andalucía de Elche. El acceso será gratuito mediante invitación gestionada por la entidad solicitante.

Danza y rock en otros espacios escénicos

La programación escénica se completa en L’Escorxador, donde el Espai Escènic ofrecerá el sábado a las 20 horas la pieza de danza contemporánea Être, creada por la compañía de Miguel Jiménez, con entrada única de cinco euros.

Ese mismo día, La Llotja albergará a las 21.30 horas el concierto de rock alternativo de Ángel Stanich Band, incluido en su gira estatal, ampliando la oferta musical del fin de semana con una propuesta dirigida al público juvenil y seguidor del directo.

Cine y exposiciones completan la oferta cultural

La agenda semanal incluye además programación cinematográfica en el Cine Odeón, donde la Filmoteca Municipal de Elche proyectará Golpes del 25 de febrero al 1 de marzo. A ello se suma la sesión de Cine y Filosofía con Siete días de mayo y el ciclo infantil con La princesa orgullosa, consolidando la oferta audiovisual para públicos diversos.

En el ámbito expositivo, el MAHE mantiene abiertas muestras como De la Reforma al Dogma: La Festa en temps de canvi (1924-1950), además de su exposición permanente con visitas comentadas durante el fin de semana.

Otros espacios también continúan con propuestas en marcha: la Lonja Medieval de Elche exhibe obra de Francisco Gras Poveda; la sala Orden Tercera presenta 30 Damas, de Margarita Pla; y el MACE muestra El espíritu de la materia, de Paco Santana.

Asimismo, siguen abiertas exposiciones en el Hort dels Pontos y el Museu Escolar de Puçol, junto a actividades culturales en barrios y pedanías, configurando una programación distribuida en múltiples enclaves del término municipal y orientada a dinamizar la vida cultural local.

PROGRAMACIÓN COMPLETA

GRAN TEATRO / GRAN TEATRE

ÓPERA: La Bohème, de G. Puccini, con la Cía. Ópera 2001

Viernes 27 de febrero a las 19:00 h

Precio: 30, 34 y 36 € (descuentos aplicables)

Duración: 170 minutos (con descansos)

Venta de entradas en la taquilla del Gran Teatro y vivaticket.es

Información: En La Bohème nos encontraremos en el Barrio Latino de París sobre el año 1830. Refleja todo el ambiente artístico y bohemio de la época y cuenta la historia de cuatro personajes: Rodolfo, un escritor, Mími, una costurera, Marcello, un pintor, y Musetta, su amante. Todos ellos unidos por el amor, el desamor, la alegría, la tristeza y la miseria.

Es una historia conmovedora que no deja indiferente a nadie y que llega directamente al corazón. Nuestra producción trasladará al público al ambiente parisino transmitiendo toda la emoción de esta maravillosa ópera.

TEATRO MUSICAL: Libre, con la Cía. Melomans

Sábado 28 de febrero a las 20:00 h

Precio: 20 € (descuentos aplicables)

Duración: 100 minutos

Venta de entradas en la taquilla del Gran Teatro y vivaticket.es

Información: Melomans te lleva de viaje por la vida y las canciones de Nino Bravo. Y lo hace con su particular y desenfadado sentido del humor. Un recorrido entre anécdotas de su carrera para descubrir su lado más personal y divertido.

Una revisión de sus 60 canciones en un estilo a capela moderno y actualizado con nuevas técnicas musicales en directo. Un espectáculo de teatro musical, en definitiva, para recordar a Luis Manuel Ferri, cuyo legado, 50 años después, está más vivo que nunca. Un show divertido y fresco con el que te emocionarás y… ¡te cantarás encima!

Evento: Gala del Día de Andalucía Domingo 1 de marzo a las 11:00 h

Entrada gratuita con invitación que gestiona la Casa de Andalucía de Elche

Información: Organiza la concejalía de Festejos, a petición de la Casa de Andalucía de Elche.

DANZA: Être, con la Cía. Miguel Jiménez

Sábado 28 de febrero a las 20:00 h

Lugar: Espai Escènic

Entrada única de 5 € a la venta en la taquilla del Gran Teatro, vivaticket.com y taquilla de L’Escorxador una hora antes del espectáculo.

LA LLOTJA

ROCK ALTERNATIVO: Ángel Stanish Band. En una gira (aún) sin nombre

Sábado 28 de febrero a las 21:30 h

Entrada anticipada: 24 €

Taquilla 28 €

Duración: 100 minutos

Edad: +16

Venta de entradas: lomasticket.com y en La Llotja, una hora antes del espectáculo (para las entradas que no se hayan vendido con anterioridad).

Información: Con un estilo inconfundible, letras penetrantes y un universo tan único como desconcertante, Ángel Stanich se ha convertido en una de las voces más singulares de la escena musical estatal. Después del éxito de su último trabajo, vuelve a la carretera con su banda y una gira que todavía no tiene nombre… pero que promete noches memorables llenas de energía, ironía y rock sin filtros.

CINE ODEÓN

FILMOTECA: Golpes

Del miércoles 25 de febrero al domingo 1 de marzo

Horario: 17:30, 20:00 y 22:30 h

Domingo: 17:30 y 20:00 h

Nacionalidad: España

Duración: 101 minutos

Edad recomendada: +16 años

Sinopsis: Migueli es un delincuente que sale de prisión en la cambiante España de inicios de los 80. Quiere mirar al futuro, pero, antes, tendrá que sellar heridas del pasado. Para ello necesita mucho dinero y lo necesita rápido. En cuanto llega a Sevilla reúne a su antigua banda, y dan varios palos seguidos: sucursales bancarias, joyerías… e incluso el primer casino de la zona. No van a tenerlo fácil: la policía ha encargado el caso a su propio hermano, Sabino, que conoce muy bien cómo piensan.

CINE Y FILOSOFÍA. EN UN MUNDO APOCALÍPTICO: Siete días de mayo

Jueves 26 de febrero

Horario: 19:30 h

Nacionalidad: Estados Unidos

Duración: 120 minutos

Presentación y coloquio

Entrada libre hasta completar aforo

Organiza Cineclub Luis Buñuel

Colaboración con la Sociedad de Filosofía de la província de Alicante

Edad recomendada: + 13

Sinopsis: En plena Guerra Fría, se sospecha que un enigmático general pretende derrocar al Presidente de EE.UU. por medio de un golpe de estado. El presidente dispone sólo de siete días para encontrar pruebas que le permitan abortar el golpe.

CINE INFANTIL: La princesa orgullosa

Sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo

Horario: 17:30 h

Nacionalidad: República Checa

Duración: 84 minutos

Sinopsis: El rey Benjamín se enamora de la princesa Carolina, quien rechaza su retrato. Para conquistarla, se disfraza de jardinero y logra que ella recupere su lado amable hasta enamorarse de él. Cuando sus consejeros intentan casarla con un príncipe manejable, ambos huyen y afrontan varios peligros.

MAHE. MUSEO ARQUEOLÓGICO Y DE HISTORIA DE ELCHE

VISITAS COMENTADAS EXPOSICIÓN PERMANENTE: Elche, de la Prehistoria a la Tardoantigüedad

Sábados de febrero a las 11:30 h, y domingos de febrero a las 11:30 y 12:30 h

Teléfonos de reserva: 966 658 203 y 623 986 250

Información: Durante el mes de febrero, el Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE) ofrece visitas comentadas de fin de semana a su exposición permanente “Elche, de la Prehistoria a la Tardoantigüedad”. Estas visitas permiten realizar un recorrido guiado por las principales etapas históricas del municipio, desde los primeros asentamientos hasta la época tardoantigua.

EXPOSICIÓN: De la Reforma al Dogma: La Festa en temps de canvi. 1924-1950

Del viernes 31 de octubre de 2025 al domingo 1 de marzo de 2026

Antigua Sala de Exposiciones Temporales del MAHE

Horario: De lunes a sábado de 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 18:00 h. Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h

Información: El Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE) acoge hasta el 1 de marzo la exposición “De la reforma al dogma: la Festa en temps de canvi (1924-1950)”, una muestra que propone un recorrido por una de las etapas más decisivas del Misteri d’Elx, marcada por la recuperación, las reformas musicales y la consolidación de su valor patrimonial. Reúne fotografías históricas, partituras originales, publicaciones, carteles y material documental que permite al visitante comprender cómo el Misteri d’Elx se consolidó como símbolo cultural y espiritual del municipio.

LONJA MEDIEVAL

EXPOSICIÓN: Obras de Francisco Gras Poveda

Del viernes 31 de enero al domingo 1 de marzo

Inauguración: sábado 31 de enero a las 12:00 h

Horario: De martes a sábado de 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 18:00 h. Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h

ORDEN TERCERA

EXPOSICIÓN: 30 Damas, de Margarita Pla

Del sábado 21 de febrero al domingo 29 de marzo

Inauguración: sábado 21 de febrero a las 12:00 h

Horario: De martes a sábado de 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 18:00 h. Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h

Información: Margarita Pla es una artista plàstica, autodidacta y multidisciplinar. En 1988 se traslada a Elche, donde ha residido durante más de 35 años hasta la actualidad. Como artista multidisciplinar emplea diverses técnicas entre las que figura el óleo, acrílico, acuarela, grafito, pastel, “collage”, técnica mixta, modelado, etc.

MACE

Exposición: El Espíritu de la Materia, de Paco Santana

Del viernes 19 de diciembre de 2025 al domingo 12 de abril de 2026

Horario: De martes a sábado de 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 18:00 h. Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h

Visitas comentadas: domingo 22 de febrero a las 11:30 y 12:30 h. Teléfono de reserva: 965 452 34

Información: La obra de Paco Santana, artista valenciano con una sólida trayectoria internacional, se sitúa en la tradición espiritual de la pintura española, reinterpretándola desde un lenguaje plenamente contemporáneo en el que se explora la tensión entre lo visible y lo invisible, el cuerpo y el espíritu.

BARRIOS Y PEDANÍAS

TEATRO COMEDIA: ¡Qué paciencia!, con la Cía. Soy artista

Centro Social Plaza Barcelona

Viernes 27 de febrero a las 18:00 h

Entrada libre hasta completar aforo

TALLER DE MANUALIDADES: Cía. Los eventos de Nana

Balsares. Centro Cívico

Sábado 28 de febrero a las 17:00 h

Entrada libre hasta completar aforo

HORT DELS PONTOS

EXPOSICIÓN: II Concurso Nacional de Pintura Festa del Palmerar

Del sábado 13 de diciembre de 2025 al sábado 28 de febrero de 2026

Información: Organizada por la Fundación Proyecto Puçol y la Asociación Volem Palmerar. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 28 de febrero de 2026, pudiendo visitarse en horario de 10:00 a 14:00 horas de martes a domingo. Durante este período, los/as visitantes podrán contemplar una selección de pinturas que reflejan la riqueza visual, histórica y emocional del Palmerar d’Elx, declarado Patrimonio de la Humanidad. Más información: comunicacion@museopusol.com

MUSEU ESCOLAR DE PUÇOL

EXPOSICIÓN: Elche en la década de 1970. Una ciudad en transición

Del viernes 6 de febrero al domingo 24 de mayo

Inauguración el viernes 6 de febrero a las 10:30 h

Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 h. Sábados y domingos de 11:00 a 14:00 h

Información: Sustituir la tierra y gravilla por adoquinado y alquitrán, desplegar bloques altos de hormigón en serie, levantar complejos industriales junto a palmerales y recorrer las calles repletas de señales, luces y comercios con el SEAT 600, siendo éste, uno de los mayores símbolos de la cultura española en las décadas de 1960 y 1970, fue un claro signo de cambio en la sociedad ilicitana y, por tanto, en la vida urbana del municipio. Aquella Elche, fuertemente apegada a sus tradiciones, que aún mantenía una importante presencia de lo rural, había desarrollado una industria de la alpargata, artículos de caucho y calzado. Ante este horizonte esperanzador, se crearon nuevos barrios y naves industriales. Pero la construcción indujo a la especulación y otros problemas medioambientales, tales como la tala indiscriminada de huertos de palmera que afectaron notablemente el paisaje autóctono y tradicional de Elche.