La CEU UCH de Elche celebra su I Jornada Científica de Psicología con expertos nacionales en libertad, fe, evidencia y práctica clínica

La Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) del campus de Elche organiza el próximo 27 de febrero el encuentro académico del Grado en Psicología, una jornada científica que reunirá a destacados expertos nacionales para reflexionar sobre los desafíos contemporáneos de la práctica psicológica, la investigación y la relación entre ciencia, libertad y espiritualidad.

La I Jornada Científica del Grado en Psicología se celebrará en la sede de Reyes Católicos del campus de Elche y nace con el propósito de consolidarse como un espacio de diálogo, análisis crítico y actualización profesional para estudiantes, docentes y especialistas del ámbito de la salud mental. A lo largo de la mañana, investigadores de reconocido prestigio abordarán temas que van desde los límites de la libertad contemporánea hasta la relación entre psicoterapia y evidencia científica, pasando por el rol que ocupan las creencias personales en el trabajo terapéutico.

El encuentro comenzará a las 9:00 horas con la apertura institucional, que precederá a una programación concebida para ofrecer una visión amplia y multidimensional del ejercicio psicológico en el contexto actual. La iniciativa se enmarca en el compromiso del CEU UCH con la formación continua y con la difusión del conocimiento basado en la evidencia, aspectos que la institución considera fundamentales para el desarrollo de futuros profesionales de la psicología.

Un programa que conecta filosofía, práctica clínica y metodología científica

La jornada arrancará oficialmente a las 9:30 horas con la Conferencia Inaugural, titulada “Los límites de la libertad contemporánea”, impartida por Higinio Marín Pedreño, rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Su intervención se centrará en el análisis de los conceptos de libertad y autonomía en las sociedades actuales, así como en su impacto en la comprensión del comportamiento humano. La reflexión sobre la libertad —uno de los pilares de la psicología humanista y de múltiples enfoques teóricos contemporáneos— permitirá establecer el marco conceptual sobre el que se desarrollará el resto de la jornada.

A partir de las 10:30 horas, el programa continuará con la ponencia “Ciencia, fe, psicoterapia y otros pequeños detalles”, a cargo de Carlos Chiclana, psiquiatra, docente y especialista formado en la Universidad de Navarra. Chiclana es además presidente de la Asociación de Psicoterapia Cognitivo Analítica de España. Su intervención abordará el papel que pueden desempeñar las creencias personales y espirituales en el proceso terapéutico, así como los desafíos que conlleva integrar estas dimensiones en el marco de una práctica psicológica rigurosa y basada en la evidencia. La charla pretende ofrecer a los asistentes una visión clara sobre la diversidad de experiencias humanas que llegan a consulta y la manera en que pueden ser comprendidas desde un enfoque clínico multidisciplinar.

Tras una pausa café programada a las 11:30 horas, la jornada retomará su actividad a las 12:00 horas con la intervención de Juan Antonio Moriana, profesor de la Universidad de Córdoba e investigador del Instituto Maimónides para la Investigación Biomédica (IMIBIC). Su ponencia, titulada “Psicoterapias y Pseudoterapias, en búsqueda de la evidencia científica”, se centrará en la necesidad de distinguir entre intervenciones psicológicas validadas y prácticas carentes de respaldo empírico. Moriana es una de las voces más reconocidas en España en materia de evaluación científica de psicoterapias, por lo que su participación aportará a los asistentes herramientas prácticas para identificar tratamientos eficaces y aproximaciones metodológicas que permitan discriminar entre evidencia y pseudociencia.

Fe, ciencia y práctica clínica

A las 13:00 horas está prevista una mesa redonda y debate abierto bajo la pregunta “¿Estamos preparados para integrar fe y ciencia en la práctica psicológica?”. Este espacio busca propiciar el diálogo entre los ponentes y los asistentes, fomentando la participación activa y la reflexión crítica sobre uno de los temas más debatidos en la psicología contemporánea: el papel que desempeñan los aspectos espirituales o no estrictamente científicos en la comprensión del paciente y en el desarrollo de procesos terapéuticos personalizados.

El objetivo es que estudiantes, profesionales e investigadores puedan compartir experiencias, dudas y argumentos sobre esta cuestión, que se sitúa en la intersección entre la filosofía, la psicología clínica, la psiquiatría y la ética profesional. El formato está pensado para favorecer un intercambio constructivo que enriquezca la formación de los futuros psicólogos mediante la exposición a perspectivas diversas y fundamentadas.

“La convergencia de expertos en psiquiatría, psicoterapia y metodología científica permitirá ofrecer una visión global sobre los desafíos actuales de la intervención psicológica. Al mismo tiempo, la inclusión de una mesa debate abierta contribuye a generar un espacio de reflexión conjunta, en el que los asistentes puedan plantear inquietudes relacionadas con el ejercicio clínico, la investigación y la propia identidad profesional del psicólogo, asegura Nuria Javaloyes, vicedecana del grado de Psicología.