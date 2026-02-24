Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Adjudicaciones Les NausDevolver viviendas protegidasEl tiempoPrisión mal patrónMascletás HoguerasProyecto CERCA
instagramlinkedin

‘Crevillent D’Tapas: bares y aperitivos que participan en el concurso para ganar un jamón o tu peso en cerveza

Los participantes tendrán que probar al menos tres elaboraciones y votarlas para optar a alguno de los cinco premios que también incluyen cestas valoradas en 200, 100 y 50 euros

Dos de las tapas que participan este año en el 'Crevillent D'Tapas'

Dos de las tapas que participan este año en el 'Crevillent D'Tapas' / INFORMACIÓN

O. Casado

O. Casado

Crevillent prepara la nueva edición del concurso ‘Crevillent D’Tapas’, que este año vive su edición número 16. Del 28 de febrero al 15 de marzo una veintena de establecimientos de la ciudad prepararán sus elaboraciones para participar en el concurso general de la tapa y en el de la tapa de cuaresma.

El precio de la tapa será el mismo para todos los participantes en el concurso: 3,50 euros y 1,50 más si se quiere acompañar con una caña, un botellín de cerveza o una copa de vino.

Premios y cómo participar en el concurso de ‘Crevillent D’Tapas’

Para participar en el concurso deberán tener su libro de tapas y que el bar en el que degusten el aperitivo les pongan un sello para acreditar que la han probado. Para participar habrá que degustar al menos las tapas de tres establecimientos y votarlas del 1 al 3 en la tapa general y con A, B o C para la tapa de cuaresma. El libro estará disponible en los bares participantes, en la Agencia de Desarrollo Local y en el ayuntamiento.

A continuación habrá que rellenar los datos personales en el libro de tapas y depositarlo en la Agencia de Desarrollo Local (C/Blasco Ibáñez, 8), en la Casa Municipal de Cultura ‘José Candela Lledó’ y en el Mercado de Abastos.

Los participantes podrán optar a un total de 5 premios: tres cestas valoradas en 200, 100 y 50 euros, patrocinadas por Creviguía y El Periòdic del Poble, además de premios como tu peso en cerveza, gracias a Distribución Bebidas Catral S.L., y un jamón patrocinado por Supermercado Eco-Riquelmes.

Los premios para los establecimientos ganadores serán de 300 euros para cada una de las dos categorías.

Establecimientos y tapas que participan en ‘Crevillent D’Tapas’

  • Ankh Bar

Tapa: Elixir de vida

Tapa de cuaresma: Esencia del alma

  • Bar R’Osas

Tapa: filete a la asturiana

Tapa de cuaresma: perla negra del mar rojo

  • Bar restaurante Marenna

Tapa: antojito de carrilleras (sin gluten)

Tapa de cuaresma: canelón de gambón

  • Chorrrreo

Tapa: pecado ibérico

Tapa de cuaresma: el capricho del jeque

  • El bodegón

Tapa: Mos dolç i salat

Tapa de cuaresma: Bacallà de l’horta

  • El chiringuito del calvari

Tapa: Achupaleta

  • El guill plaza

Tapa: Nube de Txangurro

Tapa de cuaresma: Reinterpretación gilda

  • El punt cervecería

Tapa: Choripapa

Tapa de cuaresma: Marigilda

  • El tertulia

Tapa: Tronquito de berenjena

Tapa de cuaresma: Diablo de alcachofa

  • Hermanos Ortiz

Tapa: Trenza de brioche con pollo crujiente

Tapa de cuaresma: Patata gratinada de gamba con salsa wakame

  • L’amagatall

Tapa: Homenatge al poble de Crevillent. El arrós i mondongo

Tapa de cuaresma: Pipes i carasses. Vanguardia i tradició

  • La bandida

Tapa: Zamburiña a la carbonara

Tapa de cuaresma: Mini burguer madrileña

  • La caña

Tapa: Merequetengue

  • Las palmeras

Tapa: Coca de la terreta

  • Pastelería Manuel Lledó

Tapa: Lingote de brioche y picaña madurada

Tapa de cuaresma: Bonito, ajo blanco y coca de almendra

  • Plis plas burguer

Tapa: The monkey

Tapa de cuaresma: Veleta

  • Podería cervecería tapería

Tapa: Lomo con musho arte

Tapa de cuaresma: Bacalao con podería

  • Restaurante La Algazara

Tapa: Fantasy de la granja

Tapa de cuaresma: La mar de enrollado con salsa de piquillos

  • Tapería Barra José

Tapa: Explosión carnívora

Tapa de cuaresma: Salmón y Pensamiento (sin gluten)

  • Tapería El Vasco

Tapa: La hermandad

  • The Clover

Tapa: Berenjena a la parmesana (sin gluten)

Noticias relacionadas

Tapa de cuaresma: Niguiri de bocas de mar (sin gluten)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vecinos de Tabarca denuncian graves conflictos ligados a la gestión de la colonia felina
  2. Sisi visitó el Huerto del Cura de Elche vestida de amarillo para celebrar que se salvó de un naufragio
  3. El colapso en el parking de la estación del AVE de Elche abre la puerta al pago
  4. El inicio de las obras de la Ronda Sur de Elche apunta ahora al segundo semestre de 2027, después de las elecciones
  5. Entre ratas y mosquitos por un solar que nadie cuida en Elche
  6. Santa Pola insta al Gobierno a financiar con dos millones la puesta a punto del yacimiento de La Picola
  7. Fernando Penalva: 'El órgano de Santa María tiene más valor musical, pero Elche ha perdido patrimonio del siglo XVIII
  8. Elche se rearma con los controles de tráfico contra las drogas: 4.250 pruebas al año y de la cocaína, el éxtasis y el cannabis a la codeína y el diazepan

Una empresa del Parque Científico de la UMH de Elche idea un dispositivo con IA que elimina el error humano en las angioplastias

Una empresa del Parque Científico de la UMH de Elche idea un dispositivo con IA que elimina el error humano en las angioplastias

Alumnos de once centros de la provincia de Alicante compiten por ser los mejores de la FP del país

Alumnos de once centros de la provincia de Alicante compiten por ser los mejores de la FP del país

‘Crevillent D’Tapas: bares y aperitivos que participan en el concurso para ganar un jamón o tu peso en cerveza

‘Crevillent D’Tapas: bares y aperitivos que participan en el concurso para ganar un jamón o tu peso en cerveza

No es primavera, pero la Aemet anuncia hasta 25 grados en Alicante y no descarta que vuelva la niebla

No es primavera, pero la Aemet anuncia hasta 25 grados en Alicante y no descarta que vuelva la niebla

La Bohème abre la agenda cultural del fin de semana en Elche

La Bohème abre la agenda cultural del fin de semana en Elche

Tráfico en Alicante hoy: retenciones en la A-70 y cuatro accidentes complican la mañana

Tráfico en Alicante hoy: retenciones en la A-70 y cuatro accidentes complican la mañana

Análisis: ¿Para qué sirve un pleno en Elche?

Análisis: ¿Para qué sirve un pleno en Elche?

Elche protege a una de las gacelas más amenazadas del planeta de la que solo quedan 200 ejemplares

Elche protege a una de las gacelas más amenazadas del planeta de la que solo quedan 200 ejemplares
Tracking Pixel Contents