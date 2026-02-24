‘Crevillent D’Tapas: bares y aperitivos que participan en el concurso para ganar un jamón o tu peso en cerveza

Crevillent prepara la nueva edición del concurso ‘Crevillent D’Tapas’, que este año vive su edición número 16. Del 28 de febrero al 15 de marzo una veintena de establecimientos de la ciudad prepararán sus elaboraciones para participar en el concurso general de la tapa y en el de la tapa de cuaresma.

El precio de la tapa será el mismo para todos los participantes en el concurso: 3,50 euros y 1,50 más si se quiere acompañar con una caña, un botellín de cerveza o una copa de vino.

Premios y cómo participar en el concurso de ‘Crevillent D’Tapas’

Para participar en el concurso deberán tener su libro de tapas y que el bar en el que degusten el aperitivo les pongan un sello para acreditar que la han probado. Para participar habrá que degustar al menos las tapas de tres establecimientos y votarlas del 1 al 3 en la tapa general y con A, B o C para la tapa de cuaresma. El libro estará disponible en los bares participantes, en la Agencia de Desarrollo Local y en el ayuntamiento.

A continuación habrá que rellenar los datos personales en el libro de tapas y depositarlo en la Agencia de Desarrollo Local (C/Blasco Ibáñez, 8), en la Casa Municipal de Cultura ‘José Candela Lledó’ y en el Mercado de Abastos.

Los participantes podrán optar a un total de 5 premios: tres cestas valoradas en 200, 100 y 50 euros, patrocinadas por Creviguía y El Periòdic del Poble, además de premios como tu peso en cerveza, gracias a Distribución Bebidas Catral S.L., y un jamón patrocinado por Supermercado Eco-Riquelmes.

Los premios para los establecimientos ganadores serán de 300 euros para cada una de las dos categorías.

Establecimientos y tapas que participan en ‘Crevillent D’Tapas’

Ankh Bar

Tapa: Elixir de vida

Tapa de cuaresma: Esencia del alma

Bar R’Osas

Tapa: filete a la asturiana

Tapa de cuaresma: perla negra del mar rojo

Bar restaurante Marenna

Tapa: antojito de carrilleras (sin gluten)

Tapa de cuaresma: canelón de gambón

Chorrrreo

Tapa: pecado ibérico

Tapa de cuaresma: el capricho del jeque

El bodegón

Tapa: Mos dolç i salat

Tapa de cuaresma: Bacallà de l’horta

El chiringuito del calvari

Tapa: Achupaleta

El guill plaza

Tapa: Nube de Txangurro

Tapa de cuaresma: Reinterpretación gilda

El punt cervecería

Tapa: Choripapa

Tapa de cuaresma: Marigilda

El tertulia

Tapa: Tronquito de berenjena

Tapa de cuaresma: Diablo de alcachofa

Hermanos Ortiz

Tapa: Trenza de brioche con pollo crujiente

Tapa de cuaresma: Patata gratinada de gamba con salsa wakame

L’amagatall

Tapa: Homenatge al poble de Crevillent. El arrós i mondongo

Tapa de cuaresma: Pipes i carasses. Vanguardia i tradició

La bandida

Tapa: Zamburiña a la carbonara

Tapa de cuaresma: Mini burguer madrileña

La caña

Tapa: Merequetengue

Las palmeras

Tapa: Coca de la terreta

Pastelería Manuel Lledó

Tapa: Lingote de brioche y picaña madurada

Tapa de cuaresma: Bonito, ajo blanco y coca de almendra

Plis plas burguer

Tapa: The monkey

Tapa de cuaresma: Veleta

Podería cervecería tapería

Tapa: Lomo con musho arte

Tapa de cuaresma: Bacalao con podería

Restaurante La Algazara

Tapa: Fantasy de la granja

Tapa de cuaresma: La mar de enrollado con salsa de piquillos

Tapería Barra José

Tapa: Explosión carnívora

Tapa de cuaresma: Salmón y Pensamiento (sin gluten)

Tapería El Vasco

Tapa: La hermandad

The Clover

Tapa: Berenjena a la parmesana (sin gluten)

Tapa de cuaresma: Niguiri de bocas de mar (sin gluten)