‘Crevillent D’Tapas: bares y aperitivos que participan en el concurso para ganar un jamón o tu peso en cerveza
Los participantes tendrán que probar al menos tres elaboraciones y votarlas para optar a alguno de los cinco premios que también incluyen cestas valoradas en 200, 100 y 50 euros
Crevillent prepara la nueva edición del concurso ‘Crevillent D’Tapas’, que este año vive su edición número 16. Del 28 de febrero al 15 de marzo una veintena de establecimientos de la ciudad prepararán sus elaboraciones para participar en el concurso general de la tapa y en el de la tapa de cuaresma.
El precio de la tapa será el mismo para todos los participantes en el concurso: 3,50 euros y 1,50 más si se quiere acompañar con una caña, un botellín de cerveza o una copa de vino.
Premios y cómo participar en el concurso de ‘Crevillent D’Tapas’
Para participar en el concurso deberán tener su libro de tapas y que el bar en el que degusten el aperitivo les pongan un sello para acreditar que la han probado. Para participar habrá que degustar al menos las tapas de tres establecimientos y votarlas del 1 al 3 en la tapa general y con A, B o C para la tapa de cuaresma. El libro estará disponible en los bares participantes, en la Agencia de Desarrollo Local y en el ayuntamiento.
A continuación habrá que rellenar los datos personales en el libro de tapas y depositarlo en la Agencia de Desarrollo Local (C/Blasco Ibáñez, 8), en la Casa Municipal de Cultura ‘José Candela Lledó’ y en el Mercado de Abastos.
Los participantes podrán optar a un total de 5 premios: tres cestas valoradas en 200, 100 y 50 euros, patrocinadas por Creviguía y El Periòdic del Poble, además de premios como tu peso en cerveza, gracias a Distribución Bebidas Catral S.L., y un jamón patrocinado por Supermercado Eco-Riquelmes.
Los premios para los establecimientos ganadores serán de 300 euros para cada una de las dos categorías.
Establecimientos y tapas que participan en ‘Crevillent D’Tapas’
- Ankh Bar
Tapa: Elixir de vida
Tapa de cuaresma: Esencia del alma
- Bar R’Osas
Tapa: filete a la asturiana
Tapa de cuaresma: perla negra del mar rojo
- Bar restaurante Marenna
Tapa: antojito de carrilleras (sin gluten)
Tapa de cuaresma: canelón de gambón
- Chorrrreo
Tapa: pecado ibérico
Tapa de cuaresma: el capricho del jeque
- El bodegón
Tapa: Mos dolç i salat
Tapa de cuaresma: Bacallà de l’horta
- El chiringuito del calvari
Tapa: Achupaleta
- El guill plaza
Tapa: Nube de Txangurro
Tapa de cuaresma: Reinterpretación gilda
- El punt cervecería
Tapa: Choripapa
Tapa de cuaresma: Marigilda
- El tertulia
Tapa: Tronquito de berenjena
Tapa de cuaresma: Diablo de alcachofa
- Hermanos Ortiz
Tapa: Trenza de brioche con pollo crujiente
Tapa de cuaresma: Patata gratinada de gamba con salsa wakame
- L’amagatall
Tapa: Homenatge al poble de Crevillent. El arrós i mondongo
Tapa de cuaresma: Pipes i carasses. Vanguardia i tradició
- La bandida
Tapa: Zamburiña a la carbonara
Tapa de cuaresma: Mini burguer madrileña
- La caña
Tapa: Merequetengue
- Las palmeras
Tapa: Coca de la terreta
- Pastelería Manuel Lledó
Tapa: Lingote de brioche y picaña madurada
Tapa de cuaresma: Bonito, ajo blanco y coca de almendra
- Plis plas burguer
Tapa: The monkey
Tapa de cuaresma: Veleta
- Podería cervecería tapería
Tapa: Lomo con musho arte
Tapa de cuaresma: Bacalao con podería
- Restaurante La Algazara
Tapa: Fantasy de la granja
Tapa de cuaresma: La mar de enrollado con salsa de piquillos
- Tapería Barra José
Tapa: Explosión carnívora
Tapa de cuaresma: Salmón y Pensamiento (sin gluten)
- Tapería El Vasco
Tapa: La hermandad
- The Clover
Tapa: Berenjena a la parmesana (sin gluten)
Tapa de cuaresma: Niguiri de bocas de mar (sin gluten)
- Vecinos de Tabarca denuncian graves conflictos ligados a la gestión de la colonia felina
- Sisi visitó el Huerto del Cura de Elche vestida de amarillo para celebrar que se salvó de un naufragio
- El colapso en el parking de la estación del AVE de Elche abre la puerta al pago
- El inicio de las obras de la Ronda Sur de Elche apunta ahora al segundo semestre de 2027, después de las elecciones
- Entre ratas y mosquitos por un solar que nadie cuida en Elche
- Santa Pola insta al Gobierno a financiar con dos millones la puesta a punto del yacimiento de La Picola
- Fernando Penalva: 'El órgano de Santa María tiene más valor musical, pero Elche ha perdido patrimonio del siglo XVIII
- Elche se rearma con los controles de tráfico contra las drogas: 4.250 pruebas al año y de la cocaína, el éxtasis y el cannabis a la codeína y el diazepan