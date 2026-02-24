Elche completará antes de julio la digitalización de sus contadores de agua municipales, industriales y agrícolas

El Ayuntamiento de Elche y Aigües d'Elx anunciaban este martes nuevas medidas para la optimización del servicio de suministro del agua, en el que actualmente se trabaja desde varios frentes. En rueda de prensa se presentaba un ciclo de charlas gratuitas que se van a llevar a cabo en centros sociales de la ciudad para promover el uso responsable del agua y para ayudar a las familias a optimizar su consumo y reducir su factura. En este marco, Aigües d’Elx presentaba una de las iniciativas del proyecto Elx OASIS para completar la digitalización de la medición del agua en el término municipal, mediante la incorporación a telelectura de todos los contadores que abastecen a instalaciones de titularidad municipal y de aquellos de gran calibre, riego e industria. Esta actuación cuenta con un presupuesto de casi 350.000 euros, de los que 243.000 proceden de una subvención de la tercera convocatoria de ayudas para la mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE de digitalización del ciclo del agua), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Instalación de contadores con telelectura en suministros municipales / INFORMACIÓN

Cifras totales

Esta actuación alcanza 1.314 contadores distribuidos por todo Elche: 750 suministros municipales (57 %), 306 de gran calibre (20 %) y 258 de riego/industria (23 %). La actuación contempla la sustitución o adaptación de equipos para obtener lecturas con frecuencia horaria o diaria, reforzando la resiliencia del sistema al permitir conocer el consumo en tiempo real por sectores y tipologías, identificar necesidades de pequeña fontanería y mejorar la planificación del cambio de contadores.

La integración de estos suministros en la red de medición inteligente —basada en radio digital VHF 169 MHz e integrada con el Centro de Control Operativo— permitirá detectar antes anomalías y fugas, racionalizar consumos y reducir el Agua No Registrada (ANR), además de eliminar rutas de lectura manual.

Actualmente, se dispone en Elche de más de 38.000 contadores con medición inteligente sobre un parque superior a 130.000, avanzando en los objetivos de transición ecológica y transformación digital del PRTR y en los del PERTE de digitalización del agua, incrementando transparencia, eficiencia y capacidad técnica del servicio.

Consumos

Por otro lado, durante la presentación de las sesiones informativas, el concejal de Aguas, Juande Dios Navarro, exponía los datos del servicio en 2025, destacando el consumo medio diario por persona y día en Elche asciende a 101 litros, un 27 % menos que la media de la Comunidad Valenciana y un 21 % inferior a la media nacional, según datos que recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estas cifras "nos sitúan como referente en eficiencia hídrica", una característica que fomentan actuaciones como la expuesta anteriormente, resaltada por la gerente de Aigües d'Elx, María José Toledo, que señalaba la importancia de completar la digitalización en la medición del agua en el término municipal ilicitano.

En el acto también intervenía la concejala de Acción Social, Celia Lastra, desde cuyo departamento se organiza el ciclo de charlas gratuitas que se ofrecerán en centros sociales del municipio para promover el uso responsable del agua y ayudar a las familias a optimizar su consumo y reducir su factura. La edil del área destacaba que esta iniciativa “refleja nuestra forma de entender la política social, una acción pública que no solo atiende necesidades, sino que previene, educa y genera oportunidades”. En este sentido, explicaba que las sesiones comenzarán este viernes 27 en el Centro Social de Palmerales y continuarán en Altabix, El Pla, Carrús y Toscar. Además, cuando estas finalicen se abrirán a toda la ciudadanía para que tengan acceso a la información.

Las charlas estarán adaptadas especialmente a colectivos en situación de vulnerabilidad e incluyen información práctica sobre tarifas sociales y bonificaciones disponibles, derechos y recursos de apoyo, así como estrategias para reducir el consumo en el hogar. “Estas charlas tienen un impacto económico, social, educativo y ambiental” subrayaba Lastra quien recordaba que “contribuyen al ahorro en facturas, fomentan la inclusión reduciendo desigualdades, dotan de herramientas prácticas para tomar decisiones responsables, promueven hábitos sostenibles y que, además, tienen un carácter preventivo”. Por otro lado, edil señalaba que el Fondo Social del Agua destinó el pasado año 450.000 euros en ayudas para el pago del recibo del agua y alcantarillado, beneficiando a más de 8.176 familias ilicitanas.

Presentación de las charlas sobre ahorro en el consumo de agua en el Ayuntamiento de Elche / INFORMACIÓN

Herramientas para reducir el consumo

Por su parte, el concejal de Agua, Juande Dios Navarro, explicaba que el objetivo de las charlas es “proporcionar herramientas y conocimientos prácticos que permitan reducir el consumo, optimizar las facturas y prevenir problemas domésticos, contribuyendo al mismo tiempo a la protección del medio ambiente”.

Durante las sesiones se abordará, entre otros aspectos, dónde se produce el mayor gasto de agua en el hogar, el 72% en el baño, especialmente en la ducha, el inodoro y el lavabo, y se alertará sobre el llamado “ladrón silencioso”, ya que un grifo que gotea puede desperdiciar hasta 650 litros de agua al mes y una cisterna en mal estado entre 200 y 800 litros al día.

Asimismo, se concienciará sobre la importancia de no usar el inodoro como papelera ni verter aceites o grasas por el sumidero, ya que los atascos provocados por toallitas pueden generar facturas de hasta 350 euros en comunidades de vecinos. También se pondrán en valor las ventajas del consumo de agua del grifo por su ahorro económico, su mínima huella ecológica y sus garantías sanitarias.