Estudiantes de Fisioterapia del CEU atienden a más de 1.000 corredores en la Media Maratón de Alicante

La 30ª Meridiano Media Maratón Internacional & 10K Aguas de Alicante reunió este fin de semana a 7.000 corredores en una de las pruebas deportivas más consolidadas del calendario atlético nacional. Entre ellos, además de los participantes que recorrieron las calles de la ciudad, hubo otro equipo imprescindible para el desarrollo de la jornada: 50 estudiantes del Grado en Fisioterapia de la Universidad CEU Cardenal Herrera, campus de Elche, que atendieron a más de 1.000 deportistas tras cruzar la meta.

Coordinados por los profesores Estefanía Entrellardat, Ana Lozano, Manolo Candela y Laura Fluxá, los alumnos formaron parte del dispositivo de recuperación post competición instalado por la organización, compuesta por el Club Atlético Montemar y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alicante. Su intervención consistió en la aplicación de masajes terapéuticos de descarga, técnicas de estiramiento muscular y fascial, así como otros tratamientos específicos adaptados a cada corredor. La experiencia se enmarca en la formación práctica en fisioterapia deportiva que el alumnado del CEU desarrolla de manera continuada en competiciones deportivas desde hace más de 15 años.

Intervención terapéutica adaptada tras la competición

Tras el esfuerzo de los 21 kilómetros de la media maratón o los 10 kilómetros de la prueba paralela, el cuerpo necesita una intervención adecuada que facilite la recuperación muscular. En ese contexto, los estudiantes del CEU aplicaron principalmente masajes terapéuticos de descarga en miembro inferior y espalda, “ya que es la técnica de masaje adecuada para el periodo de post competición”, explicaron las profesoras de la CEU-UCH.

Además de los masajes, el equipo realizó técnicas de stretching muscular y fascial dirigidas a los grupos musculares más agotados tras la carrera, especialmente cuádriceps, isquiotibiales, gemelos, glúteos y zona lumbar. Estas intervenciones tienen como objetivo reducir la sobrecarga muscular, mejorar la circulación y favorecer la recuperación funcional del deportista.

Según detallaron las profesoras, las técnicas “se adecuan a las condiciones físicas, edad y grado de agotamiento de cada paciente”, lo que implica una valoración rápida y personalizada antes de iniciar la intervención. Este ajuste individual resulta clave en pruebas de gran participación, donde conviven atletas profesionales, corredores experimentados y participantes aficionados con distintos niveles de preparación física.

Formación práctica en escenarios reales

La participación en la Media Maratón de Alicante responde a una filosofía formativa clara: “que el alumnado pueda interactuar con pacientes reales en situaciones reales. Esta es la esencia y el objetivo de la formación en fisioterapia deportiva que el Grado en Fisioterapia del CEU UCH impulsa en distintas competiciones a lo largo del curso académico”, afirman los profesores.

Desde hace más de 15 años, el alumnado interviene en pruebas deportivas de diversa naturaleza —triatlones, maratones, carreras populares o eventos solidarios— atendiendo a atletas aficionados y deportistas profesionales al finalizar la competición. Estas intervenciones permiten consolidar competencias clínicas que van más allá del entorno del aula o del laboratorio universitario.

En el caso de la Media Maratón de Alicante, el volumen de participantes y la exigencia física de la prueba ofrecieron un escenario especialmente significativo para el aprendizaje. El contacto directo con deportistas que acaban de completar un esfuerzo de larga duración obliga al futuro fisioterapeuta a evaluar rápidamente la situación muscular, identificar signos de sobrecarga o contractura y aplicar la técnica más adecuada en cada caso.

“Además, esta experiencia favorece el desarrollo de habilidades comunicativas, ya que el tratamiento se realiza en un contexto de alta afluencia y requiere una interacción clara y eficaz con el corredor. Saber explicar la técnica aplicada, transmitir pautas de recuperación y generar confianza forman parte también del proceso formativo”, aseguran los docentes.

Trabajo en equipo y cultura deportiva

Más allá de la intervención individual con cada deportista, la participación en la Media Maratón también refuerza una competencia esencial en el ámbito sanitario: el trabajo en equipo. Los 50 estudiantes actuaron de forma coordinada, distribuyéndose tareas, organizando los tiempos de atención y apoyándose mutuamente bajo la supervisión del profesorado.

En competiciones de esta magnitud, la organización del espacio y la gestión de la demanda asistencial resultan fundamentales. La experiencia permite al alumnado comprender cómo se estructura un dispositivo de fisioterapia en eventos deportivos multitudinarios y cómo se integra dentro de la logística general de la prueba.

Asimismo, vivir el ambiente de una competición deportiva desde dentro ofrece una perspectiva distinta del ejercicio físico y del rendimiento. El contacto con corredores de distintas edades y perfiles, desde atletas experimentados hasta participantes que afrontan su primer reto deportivo, amplía la comprensión del papel del fisioterapeuta en la promoción de la salud y en la recuperación tras el esfuerzo.

Para el Grado en Fisioterapia del CEU UCH, este tipo de actividades consolidan una línea formativa orientada a la práctica aplicada y al aprendizaje experiencial. La interacción con el entorno deportivo real permite trasladar los conocimientos teóricos sobre anatomía, biomecánica o fisiología del ejercicio a situaciones concretas, reforzando la capacidad de análisis y toma de decisiones del alumnado.