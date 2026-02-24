La falta de inspectores del Palmeral en Elche impide levantar todas las actas pese a la “ingente” cifra de denuncias

En cuadros. Hasta el extremo de que, en estos momentos, sólo hay cubierto un puesto de inspector del Palmeral, a la sazón, con una persona interina, porque el otro está vacante por jubilación y, cuando, además, debería haber tres. Esa circunstancia lleva a que, pese a que se recibe un “ingente” número de denuncias, no se pueden levantar todas las actas ni iniciar de oficio los expedientes por esa falta de personal. Todo cuando, además, la propia Ley del Palmeral, aprobada en 2021, aunque su desarrollo continúe “cojo” por la ausencia de instrumentos como el Plan de Uso y Gestión del Palmeral, es la que apunta a esos controles. Eso es al menos lo que se desprende del Plan de Ordenación de Recursos Humanos de Medio Ambiente y Agricultura que acaba de activar el bipartito de PP y Vox en Elche, y que sigue al que ya se elaboró en su día para el área de Deportes. Una hoja de ruta que es la que, junto al diagnóstico de este departamento, fija las necesidades.

Poda de palmeras en Elche, en una imagen de archivo. / Áxel Álvarez

Gran carga de trabajo

El documento, en este sentido, deja claro literalmente que “es muy importante para el cumplimiento de la normativa y el ejercicio de las funciones de protección en materia de Palmeral y de Medio Ambiente contar con tres inspectores con conocimientos en la materia, que dependerán directamente de la jefatura de sección”. Sin embargo, se añade que “en el departamento existe una gran carga de trabajo actualmente desatendida por falta de personal; no solo por falta del TAG -Técnico de Administración General-, sino también por falta de personal inspector para la comprobación de hechos en materia sancionadora”. Es en este punto en el que se admite que “se recibe un ingente número de denuncias de las que no se puede levantar acta y mucho menos iniciar de oficio los correspondientes expedientes”.

Una retroexcavadora durante los trabajos en el Hort del Bosquet. / AXEL ALVAREZ

Labor previa

El documento incluso señala que “es necesaria esta labor inspectora previa en la tramitación de licencias de tala, trasplante, encaperuzado de palmeras, adquisición de ejemplares etc., y la propia Ley del Palmeral nos obliga a contar con suficientes efectivos”. No obstante, como se apostilla, en estos momentos hay dos puestos, uno cubierto por una interina y el otro vacante por jubilación, lo que hace necesario cubrir esa plaza. Ahora bien, el plan de ordenación no se queda ahí y apunta a la posibilidad de crear otra más, para así contar con tres inspectores de Medio Ambiente y Palmeral.

Instrumento básico de planificación

El informe técnico del plan, como ya sucedió con el de Deportes, incide en que el documento es “un instrumento básico de planificación”, y se agrega que “nace como respuesta a los retos que organizativos surgidos durante los últimos años y que se focalizan en aspectos clave para la adecuada gestión del personal como son, por ejemplo, la elevada tasa de temporalidad, el envejecimiento de la plantilla, la redefinición y rediseño de algunas estructuras organizativas y plantilla, la necesidad de cobertura ordenada de un elevado número de vacantes actuales y futuras, así como la ausencia de sistemas y mecanismos de desarrollo de carrera profesional y de movilidad funcional”. Unos problemas que, según el plan de ordenación, “se han visto incrementados por la concurrencia de políticas presupuestarias restrictivas desde el año 2010, lo cual ha derivado en anomalías estructurales, organizativas y funcionales que suponen una potencial merma en la eficacia y eficiencia de los servicios municipales prestados”.

El Parque Municipal de Elche. / Áxel Álvarez

Hasta 14 trabajadores frente a las once actuales

Con estos puntos de partida, el informe apunta a que debería haber 14 trabajadores en el área, cuando hay once, de los que tres son interinos y dos, refuerzos. Ahora bien, junto a los inspectores, el plan también llama la atención sobre el hecho de que existe una “necesidad imperiosa” de cubrir la plaza de Técnico en Administración General, ya que actualmente el TAG que estaba adscrito a Medio Ambiente y Agricultura se encuentra en comisión de servicios en otra Administración. Factor este al que se añade que desde 2017 este puesto ha sido cubierto por nueve funcionarios que han solicitado su movilidad a otros departamentos o su traslado para ocupar jefaturas, “lo cual ha traído graves perjuicios como se han indicado, por la no tramitación de distintos expedientes”, se subraya.

El Palmeral, con el Hospital General de Elche al fondo. / Áxel Álvarez

Cambios por arriba

Por otra parte, la dirección del área plantea revertir la jefatura de sección técnica del departamento en jefatura de sección, lo que, a efectos prácticos, permitiría pasar de la escala especial a la escala general, para que un técnico A1 o A2 pueda ocupar y ejercer la jefatura de sección jurídica. Para ello, habría que modificar la Relación de Puestos de Trabajo, algo que haría posible que el nuevo cargo pudiera cumplir con la función de secretario del Consejo Agrario Local y de los órganos municipales del Patronato del Palmeral, esto es, la comisión y la junta gestora, y, con ello, que elaborara los órdenes del día y convocatorias, redactara las actas y notificara a los interesados los acuerdos adoptados por la junta gestora. “Es la figura que debe ejercer la jefatura del personal de la sección, y asegurar el cumplimiento de las funciones que competen a la misma, pues, como se ha dicho, éstas pasan en gran medida por asegurar el cumplimiento de las leyes relacionadas con la materia medioambiental y del Palmeral”, se explica.

Imagen clásica de Elche con el Palmeral, la basílica de Santa María y el Palacio de Altamira. / Información

De las licencias al picudo

El papel de esa nueva jefatura es tal que se encargaría, entre otras cuestiones, aunque con el apoyo de la ingeniera agrícola, los inspectores y el coordinador de actividades agrarias, de cuestiones tales como la emisión de certificados relativos a la inscripción en el registro de productores de palmeras Datileras en la oficina administrativa del Patronato del Palmeral, el número de palmeras existentes en parcelas o el estado de conservación de los terrenos, junto la emisión de informes jurídicos sobre licencias de construcción y de segregación remitidas desde Urbanismo o la propuesta de resolución de trasplante y tala. En paralelo, también se encargaría de la tramitación de las ejecuciones subsidiarias de trabajo de rehabilitación del Palmeral, convenios de colaboración con propietarios de huertos de palmeras para su mantenimiento, expedición de guías de transporte y aquellas labores jurídicas derivadas de la situación fitosanitaria del Palmeral, iniciando procedimientos de inspección de oficio para comunicar a la Conselleria de Agricultura la existencia de ejemplares de palmeras afectadas por la plaga del picudo rojo para que se establezcan las medidas obligatorias para su erradicación y control. Finalmente, según el organigrama propuesto, son necesarios dos técnicos de Administración Especial dependiendo de la jefatura de sección: uno de técnico de Palmeral, que debe ser ingeniero agrícola, y otro de técnico superior de Medio Ambiente, que sería ambientólogo o biólogo.

Compromisos cumplidos

El edil de Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Elche, Juan de Dios Navarro, sostiene que, una vez cumplidos los compromisos del equipo de gobierno, con el alcalde, Pablo Ruz, a la cabeza, con la plantilla, el siguiente paso es ir ordenando los diferentes departamentos, que es en lo que están ahora. “Hemos cumplido con la estabilización, la jornada de 35 horas y la carrera profesional, y ya estamos trabajando en los planes de ordenación de las diferentes áreas, para ver cuáles son las necesidades en cada lugar, sobre todo porque la situación de ahora no tiene nada que ver con la de hace 30 años, las prioridades en muchos casos también han cambiado, y hay muchas vacantes por jubilación”, especifica. Navarro, asimismo, incide en que “no había un análisis ni una hoja de ruta para cada área, y eso lleva su tiempo”, aunque la idea es que estos planes estén en marcha lo antes posible, precisamente, para “reforzar la eficacia en la prestación de los servicios a la ciudadanía, pero también para lograr una gestión eficiente de los recursos”, sentencia el concejal.