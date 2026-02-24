Jóvenes que buscan algo más: Elche acoge la IV edición del Congreso LAUFE para pensar la fe en tiempos de incertidumbre

En una generación acostumbrada a la velocidad, a la exposición constante y a la hiperconectividad, detenerse puede convertirse en un acto casi contracultural. Sin embargo, precisamente esa pausa es la que propone el Congreso LAUFE, que celebrará su cuarta edición del 6 al 8 de marzo en el campus de Elche de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Durante tres días, jóvenes universitarios procedentes de distintos puntos de España compartirán reflexión, diálogo y convivencia en un encuentro que, edición tras edición, ha ido consolidándose como un espacio singular donde la fe se piensa desde dentro de la vida real.

Esta nueva convocatoria llega marcada por la participación de tres voces que conectan con inquietudes profundas de la juventud actual: el sacerdote Ignacio Amorós, la escritora y periodista Ana Iris Simón y el creador digital René ZZ. Tres perfiles distintos que confluyen en una misma pregunta: cómo vivir hoy con sentido, coherencia y esperanza.

La necesidad de mirar hacia dentro

El congreso arrancará con la intervención del padre Ignacio Amorós, cuya labor pastoral y comunicativa ha logrado acercar la reflexión espiritual a miles de jóvenes a través de distintos canales. Su ponencia inaugural pondrá el foco en la interioridad como punto de partida para cualquier decisión vital.

“Mirar dentro es necesario porque es ahí donde nos encontramos con nosotros mismos y con Dios”, afirma Amorós, en una declaración que sintetiza el espíritu del encuentro. En un contexto en el que la identidad se construye muchas veces hacia fuera —en redes sociales, en comparaciones, en expectativas ajenas—, la invitación a detenerse y preguntarse quién soy y hacia dónde quiero ir adquiere una dimensión especialmente relevante.

La jornada del viernes continuará con la presentación de la Asociación Católica de Propagandistas y culminará con la celebración de la eucaristía en la Basílica de Santa María. No se trata únicamente de una secuencia de actos programados, sino de un itinerario pensado para introducir a los participantes en una experiencia que combina pensamiento, comunidad y oración.

Cultura, memoria y futuro: la mirada de una generación

Si el primer día se centra en la interioridad, el domingo ofrecerá una perspectiva complementaria con la intervención de Ana Iris Simón. Su presencia aporta al congreso una dimensión cultural que conecta con el debate generacional sobre identidad, raíces y futuro.

“No podemos vivir anclados en la nostalgia”, señala la escritora, cuya obra ha dialogado con cuestiones como la pertenencia, el relato colectivo y la necesidad de sentido en un mundo fragmentado. Su intervención invita a mirar el pasado sin quedar atrapados en él, y a proyectar el futuro desde una comprensión crítica del presente.

“En un contexto donde muchos jóvenes oscilan entre el desencanto y la idealización de épocas anteriores, la reflexión cultural se convierte en una herramienta para situarse en la realidad sin renunciar a la esperanza. La ponencia de Simón cerrará el congreso tras la eucaristía dominical, configurando un final que integra espiritualidad y pensamiento social”, asegura Francisco Soler, capellán del Servicio de Pastoral del CEU de Elch .

Fe y cultura digital: vivir con coherencia en la era de las pantallas

Entre ambas intervenciones, el sábado concentrará el núcleo formativo del encuentro. A lo largo de la mañana se sucederán testimonios de vida universitaria y profesional, así como una sesión dedicada al noviazgo y al discernimiento vocacional. Son cuestiones que atraviesan de manera directa la etapa vital de los asistentes y que encuentran en el congreso un espacio de diálogo abierto.

Uno de los momentos centrales llegará con la intervención de René ZZ, cuya trayectoria como creador digital y emprendedor aporta una mirada desde dentro del ecosistema comunicativo contemporáneo. Su participación aborda cómo construir identidad y coherencia en un entorno dominado por la exposición pública y la inmediatez.

En una generación que vive buena parte de su experiencia relacional a través de pantallas, la reflexión sobre autenticidad y responsabilidad adquiere especial relevancia. El congreso propone así un puente entre fe y cultura digital, evitando tanto la demonización de la tecnología como su aceptación acrítica.

La jornada se completará con un coloquio con el obispo de Orihuela-Alicante, talleres de trabajo por grupos y una Hora Santa que ofrecerá un espacio de silencio y recogimiento tras un día intenso de diálogo.

Una experiencia que trasciende el formato académico

La cuarta edición del Congreso LAUFE no parte de cero. Las convocatorias anteriores reunieron a cientos de jóvenes y consolidaron un modelo que combina formación intelectual, acompañamiento espiritual y convivencia. Esa continuidad explica que el encuentro haya ido creciendo de manera progresiva, convirtiéndose en una referencia dentro del calendario de iniciativas juveniles vinculadas al ámbito universitario.

Más allá de las ponencias, muchos participantes destacan en ediciones anteriores la experiencia comunitaria como uno de los elementos más transformadores. Compartir preguntas, escuchar testimonios cercanos y descubrir inquietudes comunes genera vínculos que perduran más allá del fin de semana.

En ese sentido, LAUFE no se plantea como un evento aislado, “sino como una propuesta que acompaña procesos personales. La combinación de reflexión cultural, interioridad y diálogo con la realidad contemporánea responde a una necesidad percibida por muchos jóvenes: encontrar espacios donde fe y vida no aparezcan desconectadas”, afirma Soler.

Una invitación abierta a jóvenes que buscan sentido

El congreso está abierto a jóvenes universitarios interesados en profundizar en su fe y en dialogar con los desafíos culturales del presente. El programa, que se desarrollará principalmente en el Aula Magna de la sede de Carmelitas del CEU en Elche, integra momentos académicos, celebrativos y convivenciales.

“En una sociedad donde la prisa y la dispersión marcan el ritmo cotidiano, encuentros como LAUFE ofrecen la posibilidad de recuperar la conversación profunda y la experiencia comunitaria. Tres días que no prometen soluciones inmediatas, pero sí un espacio para pensar, orar y convivir con honestidad. La IV edición del Congreso LAUFE aspira, en definitiva, a algo sencillo y al mismo tiempo exigente: que los jóvenes puedan mirar dentro, dialogar con la cultura que les rodea y salir con una comprensión más consciente de su lugar en el mundo”, advierte Soler.