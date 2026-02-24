Un premio municipal invita a los jóvenes a explorar la historia de Elche

El Ayuntamiento de Elche ha anunciado la convocatoria del VI Premio de Investigación ‘Archivo Histórico Municipal de Elche’ correspondiente a 2026, una iniciativa dirigida a jóvenes investigadores con trabajos en marcha o proyectos por iniciar vinculados al fondo documental local. El galardón contempla una dotación de 3.000 euros para el proyecto ganador y busca fomentar el uso del patrimonio archivístico municipal.

La concejalía de Bibliotecas presentó esta nueva edición de un certamen orientado a impulsar la investigación académica y la difusión del legado histórico conservado en el Archivo Histórico Municipal de Elche.

Objetivo del premio y requisitos de participación

La edil del área, Loli Serna, explicó que la finalidad de la convocatoria es “poder difundir el rico patrimonio documental que posee el Archivo Histórico Municipal de Elche y ponerlo al servicio de la información y la investigación”.

El plazo de inscripción ya está abierto y las personas interesadas deberán presentar antes del 4 de mayo una memoria o proyecto de trabajo donde se detallen el objetivo de la investigación, las fuentes documentales previstas, la metodología y la bibliografía a consultar.

Podrán concurrir proyectos de cualquier disciplina, ámbito del conocimiento o periodo histórico, siempre que puedan desarrollarse con documentos del archivo municipal. La memoria deberá tener entre 15 y 25 páginas y los trabajos tendrán que ser originales, inéditos y redactados en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana.

Para optar al premio se exige contar con titulación universitaria superior, tener menos de 35 años y no haber ganado el certamen en ediciones anteriores.

Calendario, valoración y desarrollo del proyecto

El fallo del jurado se hará público el 9 de junio coincidiendo con el Día Internacional de los Archivos. Para decidir el proyecto ganador se valorará la coherencia entre los documentos seleccionados y el objetivo final, la novedad del tema o enfoque, el interés del estudio, el uso de fuentes poco trabajadas, así como la metodología aplicada y la forma de tratamiento documental.

Tras la notificación oficial, la persona ganadora dispondrá hasta el 17 de noviembre para desarrollar el trabajo y entregarlo. El premio económico se abonará una vez presentada la investigación final, consolidando así el compromiso municipal con la producción de conocimiento histórico local.

Trayectoria del certamen y proyectos premiados

El premio ha permitido en los últimos años impulsar estudios relevantes sobre la historia ilicitana. En la primera edición de 2021, Francisco de Borja Rodríguez Valverde fue reconocido por De villa a ciudad. El Sexenio Democrático en Elche (1868-1874), obra posteriormente editada por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert de la Diputación de Alicante.

En 2022 el premio recayó en Rosa Antón González por Descubriendo la enseñanza ilicitana desde 1870 al 1910.

La tercera edición, en 2023, distinguió a María López Barquero por La fiebre amarilla en Elche, un factor de cambio de sociedad 1804-1812. Ecología y biopolítica.

En 2024 el galardón fue para Clara Serna Alberola por Elche y la sanidad militar durante la Guerra Civil (1936-1939) a través del fondo del Archivo Histórico Municipal de Elche, mientras que el accésit se concedió a Sara Gómez Vidal por Ecos nacionales: la participación de Elche en la Guerra de la Independencia (1808-1814).

La quinta edición, celebrada en 2025, reconoció a Andrea Salinas Soto por Casarse en Elche. Una historia de los matrimonios ilicitanos entre 1841 y 1870.

Con esta nueva convocatoria, el Ayuntamiento pretende seguir fomentando la investigación sobre la ciudad y el aprovechamiento de los fondos archivísticos municipales, consolidando el premio como herramienta de impulso al estudio documental y a la divulgación del patrimonio histórico local.