Una empresa del Parque Científico de la UMH de Elche idea un dispositivo con IA que elimina el error humano en las angioplastias

La empresa Valux Medical, vinculada al Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, ha desarrollado un dispositivo dotado con Inteligencia Artificial que automatiza el inflado del balón en angioplastias y elimina el error humano durante estas intervenciones. La solución, denominada Intara, busca mejorar la seguridad y aumentar las probabilidades de éxito en este tipo de procedimientos vasculares.

Las angioplastias permiten restaurar el flujo sanguíneo en vasos estrechos o bloqueados mediante la introducción de un catéter fino y flexible con un balón desinflado que posteriormente se hincha. Sin embargo, el inflado manual y la dificultad de controlar las múltiples variables presentes en estas operaciones pueden afectar negativamente al resultado clínico.

Un sistema automatizado para controlar cada variable

Intara ha sido concebido para solucionar esa limitación. El dispositivo permite realizar el inflado del balón de forma automatizada, con un control preciso de la velocidad y la duración del proceso. Está motorizado, es programable y se maneja mediante una interfaz sencilla similar a la de un ordenador, en la que el cirujano introduce los parámetros específicos de cada intervención.

Con esta información, el sistema regula el inflado de manera exacta y segura, reaccionando de forma rápida y automática ante posibles cambios durante la operación. Según sus desarrolladores, esto se traduce en una mejora tanto del procedimiento operatorio como del postoperatorio.

Dispositivo creado por Valux Medical en Elche para utilizar la IA en el inflado del balón durante la intervención de angioplastia / INFORMACIÓN

Un proyecto nacido del conocimiento clínico

La tecnología fue ideada por el cirujano vascular David Martínez y posteriormente desarrollada en el Laboratorio de Prototipado del parque científico. El resultado es, según la compañía, el único dispositivo de estas características existente actualmente en el mundo.

El valor añadido de Intara reside también en su capacidad de aprendizaje. Gracias a la Inteligencia Artificial incorporada, el sistema mejora su rendimiento conforme acumula procedimientos, perfeccionando de forma progresiva su funcionamiento y optimizando la ejecución de futuras intervenciones.

Regulación europea y horizonte comercial

Intara está catalogado como dispositivo médico IIB por la Unión Europea, lo que implica que es intrusivo en el cuerpo del paciente y requiere estrictos procesos de regulación y certificación antes de su comercialización.

Por este motivo, el director ejecutivo de Valux Medical señala que la empresa prevé poder lanzar el dispositivo al mercado en el año 2030, una vez completadas las validaciones necesarias.

La innovación ha permitido además que la compañía haya sido seleccionada para participar en el programa de aceleración del PCUMH, una iniciativa destinada a apoyar a start-ups en el desarrollo de productos, el crecimiento empresarial y la escalabilidad de sus modelos de negocio, consolidando así su posicionamiento dentro del ecosistema tecnológico local.