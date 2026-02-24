Vox rompe el gobierno en Crevillent y deja al PP en minoría
La salida de la formación ultraconservadora abre la puerta a una moción de Acord per Guanyar y PSOE mientras el PP llama a la calma y anuncia reestructuración de competencias
Vox ha decidido romper el pacto de gobierno en Crevillent y todo apuntaría a desavenencias entre el PP y los de Abascal a causa del incendio mortal el pasado diciembre. Con la marcha de los tres ediles de la formación ultraconservadora, se quedaría un horizonte difuso para los populares, que con ocho concejales estarían en minoría. Esta situación abre la puerta a un posible cambio de gobierno si Acord per Guanyar, con ocho ediles, y el PSPV-PSOE, con dos, impulsan una moción de censura con el apoyo de Vox o, al menos, su abstención.
Eso sí, después de trascender la ruptura del gobierno apuntan desde la coalición que van a estudiar esa opción "pero hay que reunirse, ver qué ha pasado y cómo ha pasado, actuando con responsabilidad y poniendo en el centro los intereses de los vecinos de Crevillent", apunta Virginia Moriel, portavoz de Acord.
Desde la formación ya exigieron al bipartito hace semanas la dimisión de la concejala de Servicios Sociales, de Vox, e incluso este cese iba a aprobarse, según se informó este martes en la junta de portavoces. Hasta el punto de que esto sería lo que ha propiciado la ruptura del acuerdo.
La decisión de la formación liderada por Santiago Abascal apuntaría, por tanto, a que la alcaldesa, Lourdes Aznar, terminó cediendo a las presiones de la izquierda de utilizar una tragedia personal como herramienta política. A su juicio, el equipo de gobierno ha permitido que este suceso sea empleado para atacar a sus socios.
En la junta de portavoces se comunicó que iban a cesar a la concejala de Servicios Sociales y Sanidad, que seguiría cobrando lo mismo pero sólo gestionando Cementerios. Todo después de que hace unos meses ya se le retiraran las competencias también a la edil de Policía, a lo que se suma ahora lo que ha ocurrido con Servicios Sociales.
En medio de la tormenta política, desde el PP manifiestan que la primera edil lamenta la ruptura del pacto y aclara que desde el Grupo Popular se ha intentado, hasta el último momento, que esto no se produjese.
Cambios en la organización
Sostienen que tras varias reuniones entre los miembros del equipo de gobierno se plantearon cambios en la organización de las competencias municipales, y todas las propuestas en este sentido fueron rechazadas por Vox. Al hilo, defienden que los cambios en los gobiernos son normales y naturales en todas las administraciones.
Pese a la ruptura, apuntan los populares que no han roto con los votantes de Vox, a los que "respetamos y seguiremos escuchando, como al resto de vecinos, sin tener en cuenta signo político alguno". Los populares han querido matizar que “por encima de las personas está un pueblo y un municipio entero, que en las últimas elecciones ha ido demostrando que quieren un gobierno de centro derecha”.
Desde el PP señalan que el "órdago" de la portavoz de Vox ha llevado a la ruptura del pacto de gobierno por parte de la formación y la alcaldesa anuncia que reestructurará el gobierno en los próximos días. Desde el PP llaman a los vecinos a la calma y aseguran que el gobierno seguirá funcionando con normalidad.
