El 8M de Elche se rearma con una carrera de la mujer y una feria de asociaciones

El Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo se volverá a vivir en Elche a dos velocidades y con prismas diferentes. Mientras el Ayuntamiento plantea una conmemoración donde poner de relieve el papel femenino en todas las áreas de la vida, la Coordinadora Feminista, como ya avanzó este martes adelantándose a la presentación del programa municipal, llama a la participación en una manifestación con la que reclamar una igualdad real y con dardos hacia el gobierno de PP y Vox, a quien le reprochan que niegue la violencia de género y que se estén reduciendo los recursos públicos para atajar la brecha que sigue existiendo en materia laboral y social.

La concejala de Mujer, Caridad Martínez, presentó este miércoles los actos con motivo del 8M, y aunque siguen la línea de los últimos años del Ejecutivo local, incorporarán más iniciativas rearmando la planificación del Consistorio. Una de las novedades será la primera Carrera de la Mujer de 5 kilómetros, con modalidad running y marcha abierta exclusivamente a mujeres, con un máximo de 1.500 inscripciones. La jornada reivindicativa arrancará por tanto a las 10 horas ese mismo domingo, 8 de marzo, desde el Paseo de la Estación.

Presentación del programa municipal por el 8M en Elche / INFORMACIÓN

Convivencia y bienestar

"El objetivo es promocionar el deporte femenino, la convivencia y fomento de la actividad física como herramienta de bienestar y salud comunitaria, además de los valores del respeto y la inclusión", defendía por su parte el edil de Deportes, José Antonio Román, acerca de esta inclusión que también entra en el circuito de eventos dentro de la Capital Mediterránea del Deporte.

Feria de entidades

La segunda incorporación a los actos del Ayuntamiento será el impulso de una feria de entidades y asociaciones del Consejo de la Mujer que tendrá lugar en la Plaza de Baix, donde precisamente tendrá lugar la lectura del manifiesto. Martínez expuso que la finalidad es que los colectivos puedan tener visibilidad de la labor que realizan a través de unos stands con toldos. Hasta este miércoles unas 14 entidades de la treintena que componen el consejo municipal han confirmado su asistencia y hay otras, sin que el departamento municipal entrase en detalles, que han declinado participar.

El acto central será a las 11 horas frente al arco del Ayuntamiento donde se leerá un manifiesto y posteriormente se presentará la ampliación de la exposición ‘Elche, una mirada de mujer’ que muestra el recorrido de varias mujeres ilicitanas que han jugado un papel importante en cada uno de sus campos. La concejalía desveló que esta edición se ha querido poner de relieve el papel que juegan las mujeres en la gastronomía y la sanidad. Esta muestra, que está en activo desde hace tres años, se desplazará por las plazas del casco urbano y las pedanías.

Paralelamente habrá otras actividades para introducir la efeméride en la que han participado otras áreas. Ese mismo día, pero ya por la tarde, Cultura ofrecerá en el Gran Teatro a partir de las 19 horas el espectáculo de danza Atávilas, mujeres de Lorca hacia la libertad de la compañía Neira & Santamaría. Previamente, el 6 de marzo a partir de las 9.30 horas, Deportes y Acción Social promueven una jornada deportiva saludable en el Paseo de Jaca, en la zona de Traspalacio.

Literatura

Además, a lo largo del mes de marzo la programación de Bibliotecas girará en torno al Día Internacional de la Mujer dándole protagonismo a diferentes escritoras como Bienvenida Morote Marco con su libro El Camino a tu misión, Ana Isabel Mateo Rodríguez y su obra La herida original, además de Nerea Fenoll Mas con su libro infantil Julia salva el mundo. Al hilo, el club de lectura dedicará su tertulia al libro de Sara Mesa Oposición y se celebrarán sesiones de cuento con taller en todas las bibliotecas infantiles de la red municipal por las tardes a partir de las 18 horas dirigido a niños y niñas de 4 a 8 años.

Por otra parte, la Coordinadora Feminista d’Elx ha convocado una movilización el 8M desde las 12 horas que partirá de la Plaza dels Algeps (Chimeneas) hasta La Glorieta, aunque una hora antes se empezará a "caldear el ambiente" con talleres. Con el lema ‘Democracia sin feminismo es igual a barbarie’ apelan a los vecinos y vecinas a salir a la calle a reclamar igualdad real entre mujeres y hombres y a frenar el machismo, que tildan de barbarie.

"El drama machista debería abrir todos los telediarios, pero parece que se han normalizado estos asesinatos, la violencia vicaria que mata a hijos e hijas, los abusos y el acoso sexual y la falta de corresponsabilidad que incrementa directamente la brecha salarial entre mujeres y hombres”, denunciaba Eva Irles, integrante de la Coordinadora que entiende que este 8M no hay nada que celebrar.

En el ámbito local, apuntaron a que se están produciendo retrocesos en las políticas municipales, y pusieron ejemplos como la desaparición del lenguaje inclusivo en el Consistorio y de la palabra Igualdad de las áreas de Mujer. Por otra parte, reprobaron que el Ejecutivo niegue la violencia de género y que sestán produciendo una merma de recursos públicos en materia de igualdad y en la prevención de la violencia machista. Al hilo, y como ya expuso hace días Compromís con su moción, incidieron en que no se le está dando publicidad al Centro Mujer 14 horas que puso en marcha el Consell en la ciudad.

Cartel de la Coordinadora Feminista anunciando la manifestación del 8M a las 12 horas / INFORMACIÓN

Carmen Palomar, secretaria de CC OO e integrante de la Coordinadora Feminista, se dirigió directamente al PP para recordarle que fue firmante del Pacto de Estado en contra de la Violencia de Género, todo para recriminar a los populares que "ahora se dejan arrastrar por los ultras de Vox en contra de los derechos fundamentales de las mujeres, la negación de la violencia machista, la merma en los recursos y políticas públicas que ponen en riesgo la vida y la integridad de las mujeres”. En este sentido, urgieron recursos públicos garantistas “para que no sean asesinadas más mujeres dado que estamos comprobando que aunque fueran denunciantes o estuvieran bajo vigilancia, finalmente muchas de ellas acaban siendo asesinadas por sus parejas o exparejas”.

Matías Segarra

Entre otras cuestiones, criticaron que falta un reconocimiento a las mujeres ilicitanas en el callejero de la ciudad y afearon que no se esté elaborando un Plan de Igualdad para el municipio, de la misma forma que reprocharon que hay nula participación municipal en las actividades de las organizaciones feministas de la ciudad.

En cuanto al acto en sí, la lectura del manifiesto será a cargo de Ángeles Rodes Lafuente, equipo técnico de la fundación Elche Acoge, licenciada en Psicología por la Universidad Miguel Hernández de Elche, y reconocida como “Estudiante 5 Estrellas” por su expediente académico. Está especializada en abuso sexual infantil, violencia de género, trata y discriminación y en la actualidad se encuentra implementando acciones de atención psicosocial individual y familiar con población migrante vulnerable. Así mismo, el acto será conducido por la periodista ilicitana Yanire Perona y el evento contará con la actuación del grupo de danza de Asun Noales, entre otras actividades aún por confirmar.

Concentración mensual

Este miércoles 25 de febrero a las 19 horas tendrá lugar en la Plaça de Baix la concentración de la Coordinadora Feminista para mostrar su condena a la violencia machista "que ya ha asesinado a diez mujeres en lo que llevamos de año y a dos menores de edad". Cifran en 1.353 las mujeres asesinadas desde que se contabilizan las cifras en 2003 y 67 niños y niñas desde que se contabilizan estas cifras en 2023. Desde la entidad recuerdan a todas las mujeres que sufren discriminaciones, especialmente a las migrantes y a quienes por cuestión de clase, raza, identidad de género, orientación sexual o discapacidad, "se ven todavía más discriminadas" poniendo el foco, también en quienes sufren conflictos bélicos.