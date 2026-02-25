El Clot de Elche aclimatará 20 cercetas tras liberar ocho fochas morunas amenazadas

El paraje natural del Clot de Galvany se prepara para acoger en los próximos días el proceso de aclimatación de una veintena de cercetas pardillas, una especie catalogada en estado crítico, tras la reciente liberación de ocho ejemplares de focha moruna realizada por el Ayuntamiento de Elche. La actuación se enmarca en los programas de recuperación de fauna amenazada impulsados por la concejalía de Medio Ambiente y consolida al enclave como uno de los principales espacios de referencia para la conservación de aves acuáticas en el sureste peninsular.

La suelta de las fochas se llevó a cabo después de que los animales permanecieran durante siete días en una jaula de aclimatación situada en la charca de anátidas del paraje. Este periodo permite que los ejemplares, criados en cautividad, se adapten al entorno, a la presencia de otras especies y a los recursos alimenticios naturales antes de su liberación definitiva.

Las jaulas de aclimatación acogerán a 20 cercetas pardillas en pocos días, dentro del Proyecto Life para su conservación / INFORMACIÓN

Proceso controlado de adaptación

Durante el tiempo que permanecen en la instalación, las aves reciben el pienso al que están acostumbradas, que se retira de forma progresiva mientras comienzan a alimentarse del medio natural. Este sistema facilita una transición gradual que mejora sus probabilidades de supervivencia y reduce el impacto del cambio desde la cría en cautividad al medio silvestre.

Transcurrida una semana, se abre el acceso del jaulón y las aves quedan definitivamente en libertad, aunque durante algunos días se mantiene un aporte adicional de comida para favorecer su adaptación final. Este método se emplea habitualmente en programas de recuperación de especies amenazadas y ha demostrado ser eficaz para reforzar poblaciones en riesgo.

La liberación de estos ocho ejemplares forma parte de las acciones destinadas a fortalecer las escasas poblaciones silvestres de focha moruna, una especie cuya presencia en la naturaleza continúa siendo limitada. Todos los individuos liberados proceden de los servicios de vida silvestre de la Consellería, que coordina distintos proyectos de refuerzo poblacional en colaboración con espacios naturales como el Clot.

Jaulas para introducir a las aves criadas en cautividad en el hábitat natural del Clot de Galvany en Elche / INFORMACIÓN

Desde la primera suelta controlada realizada en 2022, el paraje ilicitano ha acogido ya la liberación de 27 ejemplares de esta especie, lo que refleja la continuidad de una estrategia de recuperación a medio y largo plazo.

Refuerzo del papel del humedal

El concejal de Medio Ambiente, José Antonio Román, ha puesto en valor la implicación municipal en la protección del entorno y en la conservación del paraje natural, destacando la importancia de mantener espacios que favorezcan la biodiversidad y el equilibrio ecológico del territorio. El edil ha animado además a la ciudadanía a visitar el enclave y disfrutar de su riqueza ambiental.

Fochas morunas recién soltadas en el Clot de Galvany de Elche / INFORMACIÓN

La actuación refuerza la función del Clot de Galvany como refugio natural para especies amenazadas y como punto estratégico dentro de los programas autonómicos de conservación. El director del paraje, Juan Carlos Aranda, ha subrayado que desde hace años se colabora activamente en iniciativas de recuperación de fauna y flora, contribuyendo a mejorar el estado de conservación de numerosas especies que encuentran en este espacio un hábitat adecuado.

Según ha explicado, la combinación de zonas húmedas, vegetación adaptada y gestión ambiental continuada convierte al paraje en un lugar idóneo para que aves acuáticas y otras especies amenazadas puedan asentarse y aumentar sus expectativas de supervivencia tanto a nivel regional como nacional e incluso internacional.

Próxima llegada de cercetas pardillas

Dentro de esta misma estrategia, el próximo martes se iniciará el proceso de aclimatación de 20 ejemplares de cerceta pardilla, una anátida cuya presencia en el medio natural es muy reducida. Aunque esta especie se reproduce en el Clot, sus poblaciones siguen siendo escasas, lo que hace necesario aplicar medidas de refuerzo mediante la suelta controlada de aves procedentes de programas de cría.

Los técnicos municipales estudian los primeros movimientos en libertad de las aves en el Clot de Galvany de Elche / INFORMACIÓN

La llegada de estas cercetas supone un nuevo paso en la consolidación del paraje como enclave clave para la recuperación de especies en peligro. El proceso seguirá el mismo protocolo que el utilizado con las fochas, con un periodo previo de adaptación en instalaciones controladas antes de permitir su integración en el medio natural.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento y los responsables del espacio natural continúan apostando por la gestión activa del humedal, combinando conservación, seguimiento científico y educación ambiental. La suma de sueltas, control de hábitats y programas de adaptación progresiva permite fortalecer poblaciones vulnerables y garantizar que el Clot de Galvany mantenga su papel como uno de los principales espacios de biodiversidad del litoral provincial.