Familias del colegio Princesa de Asturias se enfrentan por el cambio de instituto para sus alumnos

División en el colegio Princesa de Asturias de Elche por el cambio de instituto al que irán sus alumnos el próximo curso. La Conselleria de Educación ha decidido modificar la adscripción del centro educativo de manera que sus escolares pasen al IES Pere Ibarra, en lugar de estudiar Secundaria y Bachillerato en el Victoria Kent, como ha ocurrido hasta ahora, bajo el argumento de "necesidades organizativas de escolarización", porque el segundo IES "no tiene suficientes plazas para cubrir toda la demanda".

El cambio de planes ha desencadenado el enfrentamiento de las familias de los alumnos del centro, hasta el punto de haber colocado pancartas a las puertas del colegio, cercano al estadio, (que ya han sido retiradas) por parte de las que están en contra de que deriven a sus hijos al Pere Ibarra, quienes también han promovido una recogida de firmas, que ya ha reunido más de 400 apoyos. Frente a este movimiento, los progenitores de los alumnos que ven con buenos ojos el cambio de instituto se están movilizando en defensa de la metodología educativa del Pere Ibarra y, en definitiva, de la nueva adscripción.

La situación ha provocado que hasta se cree una plataforma "no al cambio de adscripción" por parte de las familias indignadas con el cambio. Una de las razones que alegan es que la distancia al nuevo instituto adscrito es del doble. Y es que, desde el Princesa de Asturias al IES Victoria Kent hay 1,1 kilómetros a pie, mientras que hasta el IES Pere Ibarra, hay 2,2 kilómetros, por lo que ven que se va a dificultar los trayectos de ida y vuelta, restando autonomía a sus hijos. A esto se suma que hay familias que ya tienen a un hijo estudiando en el Victoria Kent y que a partir del próximo curso podrían tener hermanos en diferentes institutos.

Además, hay padres que han asegurado sentirse "abandonados" por la dirección del centro y por la asociación de familias, ya que este proceso de cambio de adscripción se inició en diciembre y aseguran que "en ningún momento se ha informado a las familias ni tampoco se les ha pedido opinión". Lo cierto es que Educación pidió un informe a finales de 2025 al Consejo Escolar del colegio, en el que están representados los progenitores y equipo directivo, y este se posicionó mayoritariamente a favor de que el Princesa de Asturias tuviera una adscripción doble, es decir, que sus alumnos pudieran elegir entre los dos institutos.

Dos posturas

Ante esta situación, han iniciado una recogida de firmas en Change.org, han contactado con abogados, han enviado escritos a Inspección Educativa, además de haber colgado pancartas en el centro y en viviendas. "Tenemos mucho disgusto, malestar, incomprensión y decepción entre familias que confiabamos en un sistema organizado, respetuoso y transparente", han expresado algunas familias.

Sin embargo, frente al ruido de estos progenitores, en el colegio Princesa de Asturias también hay otra corriente de padres y madres que ha salido en defensa del cambio de instituto. De hecho, el pasado curso, pese a que el Victoria Kent seguía siendo el IES al que estaba adscrito el centro escolar, ya hubo 50 alumnos de un total de 75 que apostaron por pasar al IES Pere Ibarra, lo que supuso renunciar a su plaza en el instituto que tenían asignado.

"Las familias nos hemos sentido atraídas por el Pere Ibarra porque su metodología se identifica más con la de nuestro colegio, además es un centro más pequeño de unas 500 plazas, frente a las 2.000 del Victoria Kent, hay un acompañamiento emocional más cercano y tiene asignaturas desdobladas, como Matemáticas o Lengua, y por tanto, con grupos reducidos", explica una madre con niños en el Princesa de Asturias y en el Pere Ibarra. Además, las familias recuerdan que delante del IES hay varias líneas de autobús que facilitan el traslado a los alumnos.

Elche, el único municipio

Elche es el único municipio de la provincia de Alicante donde la Conselleria de Educación ha realizado cambios de adscripciones entre colegios e institutos. Además de este caso, los alumnos del colegio Mestre Canaletes, de Perleta, van a pasar al instituto La Asunción, donde ya estudian los niños del colegio El Palmeral y Reyes Católicos, mientras que hasta este curso lo hacían en el IES Pere Ibarra, donde a partir del que viene acudirán los escolares de Les Arrels y Miguel Hernández.

Con la nueva orden, el IES Victoria Kent pasará a albergar a los estudiantes del Víctor Pradera y Miguel de Cervantes, en lugar de tener tres colegios asignados.