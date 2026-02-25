El Hospital General de Elche se sitúa a la vanguardia en tratamientos hematológicos personalizados

El Servicio de Hematología del Hospital General Universitario de Elche se ha consolidado como referente en el inicio de tratamientos con anticuerpos biespecíficos dentro de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental del Sur de Alicante (ASI), posicionándose a la vanguardia en terapias dirigidas y personalizadas para pacientes con enfermedades hematológicas complejas, según informan fuentes oficiales de la Conselleria de Sanidad. El centro ilicitano ha tratado hasta ahora a 24 pacientes diagnosticados de linfoma o mieloma múltiple en recaída mediante estas inmunoterapias, lo que supone un avance relevante en términos de eficacia y seguridad terapéutica.

Los anticuerpos biespecíficos son inmunoterapias avanzadas que unen las células T del paciente con las células tumorales para destruirlas, permitiendo una actuación más precisa sobre los mecanismos de la enfermedad. Están indicados para pacientes muy seleccionados, especialmente en patologías que no han respondido de forma adecuada a las terapias convencionales.

Más de 250 especialistas se han dado cita en la XX Reunión Anual de la Asociación Valenciana de Hematología y Hemoterapia / INFORMACIÓN

Cambio de paradigma terapéutico

El jefe del Servicio de Hematología del hospital, el doctor Venancio Conesa, destaca que “los anticuerpos biespecíficos representan un cambio de paradigma en la Hematología, ya que nos permiten ofrecer terapias más eficaces y adaptadas a las características de cada paciente, especialmente en casos de alta complejidad clínica”.

La experiencia clínica acumulada por el centro y el impacto real de estas terapias han sido algunos de los asuntos centrales de la XX Reunión Anual de la Asociación Valenciana de Hematología y Hemoterapia (AVHH), celebrada en Elche y organizada en esta edición por el propio Servicio de Hematología del hospital.

Encuentro científico con 250 profesionales

El congreso ha reunido a más de 250 especialistas procedentes de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia, además de contar con ponentes de reconocido prestigio llegados de diferentes puntos del país, entre ellos Canarias, Andalucía, Castilla y León, Aragón y Madrid.

El programa científico ha incluido mesas redondas y sesiones centradas en las distintas aplicaciones de los anticuerpos biespecíficos, la actualización en terapias CAR-T y el análisis de múltiples áreas de la especialidad hematológica.

En este sentido, Conesa subraya que “la Reunión Anual de la AVHH es una oportunidad clave para compartir experiencias entre profesionales, actualizar conocimientos y analizar cómo integrar la innovación terapéutica en la práctica clínica diaria, siempre con el objetivo de mejorar la atención al paciente”.

La Reunión Anual de la AVHH es una oportunidad clave para compartir experiencias entre profesionales, actualizar conocimientos y analizar cómo integrar la innovación terapéutica en la práctica clínica diaria / INFORMACIÓN

Diagnóstico integrado y relevancia del hospital

Además de la patología hematológica, el encuentro ha abordado ámbitos como las alteraciones de la coagulación, la medicina transfusional, la importancia de la farmacia hospitalaria y el papel del diagnóstico hematológico integrado. Esta labor se desarrolla en los laboratorios del propio servicio y resulta clave para orientar de forma adecuada los tratamientos más avanzados.

La Reunión Anual de la AVHH se celebra de manera itinerante, cambiando cada año de provincia dentro de la Comunitat Valenciana. En esta edición, su celebración en Elche refuerza el papel del hospital ilicitano como centro de referencia en Hematología dentro del sur de Alicante y del conjunto autonómico.

El congreso ha contado además con el aval de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, respaldo que subraya su relevancia científica y su peso en la actualización de la práctica clínica.