El Hospital del Vinalopó se suma a un proyecto de cooperación internacional sanitaria en Senegal

El Hospital Universitario del Vinalopó de Elche ha reforzado su apuesta por la cooperación internacional con su adhesión al proyecto humanitario “Senegal 2026”, una iniciativa impulsada por la Asociación SOMOS S.O.S. y respaldada por Ibermutua. El programa busca mejorar la calidad de vida y la atención sanitaria de la población del poblado de Niague, situado en la región del Lago Rosa, en Senegal, mediante actuaciones sanitarias, educativas y de desarrollo sostenible.

Con esta colaboración, el centro hospitalario amplía su implicación en proyectos de cooperación internacional y pone a disposición del programa el conocimiento, la experiencia y la vocación de servicio de sus profesionales, con el propósito de contribuir al fortalecimiento del sistema sanitario local y fomentar la educación para la salud en comunidades con importantes necesidades sociales y asistenciales.

Refuerzo del compromiso solidario

El director gerente del hospital, el doctor Rafael Carrasco, ha manifestado su satisfacción por formar parte del proyecto y ha señalado que “la participación en iniciativas de cooperación internacional refuerza los valores que guían nuestra actividad diaria: el compromiso con las personas, la vocación de servicio público y la humanización de la asistencia sanitaria”.

El Hospital Universitario del Vinalopó participa en un proyecto sanitario y humanitario en Senegal / INFORMACIÓN

Desde la dirección se subraya que este tipo de programas permite a los profesionales sanitarios vivir experiencias enriquecedoras tanto a nivel personal como profesional, al tiempo que contribuyen a reducir desigualdades en salud y mejorar el acceso a recursos básicos.

Planificación a medio plazo

El proyecto “Senegal 2026” contempla una planificación sostenida que incluye el envío periódico de equipos multidisciplinares, el desarrollo de programas de seguimiento sanitario, la dotación de material médico y la puesta en marcha de iniciativas destinadas a fomentar la autonomía de la población local.

El enfoque del programa combina asistencia directa, prevención, formación y desarrollo comunitario, con el objetivo de consolidar capacidades locales y favorecer un sistema sanitario más resiliente.

Cooperación como eje de la misión hospitalaria

Con su incorporación a esta iniciativa, el hospital reafirma su apuesta por la cooperación y la solidaridad como parte esencial de su misión. El proyecto se suma a otras acciones sociales impulsadas por el centro, orientadas a mejorar la salud y el bienestar tanto en su entorno cercano como en contextos internacionales donde la ayuda resulta especialmente necesaria.