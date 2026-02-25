El programa que devuelve llamadas, abrazos y ganas de salir de casa a los mayores de Elche

María Navarro prepara un pan de calatrava siguiendo una receta familiar que puede endulzarle un mal día a cualquiera. Con una sonrisa en el semblante prepara el postre y unas tazas de café para servirlas a un grupo de periodistas que han acudido a su pequeña, pero acogedora casa del barrio de San Antón para conocer más acerca del Código NES. Este proyecto, que con sus siglas significa “No Estás Solo”, nació de Concejalía de Mayores de Elche como una respuesta directa a una realidad cada vez más extendida: la de cientos de personas mayores que viven aisladas, sin una red familiar cercana, sin vínculos cotidianos, sin alguien que pregunte cada mañana cómo están.

Esta octogenaria, con una vitalidad que traspasa, se convirtió en una de las primeras participantes de este programa municipal impulsado el pasado otoño y que ofrece Cruz Roja. Durante años, sus días se repartían entre acudir a la iglesia, hacer alguna compra cercana y pasar largas tardes en el piso. “Yo no me sentía triste del todo”, reconoce, “pero tampoco acompañada”. Hasta que un día, en la parroquia del Espíritu Santo, escuchó hablar de un nuevo programa para personas mayores. “Dije: pues voy a probar".

Actividades

Porque pese a que tiene a su familia cerca, necesitaba más interacción para sentirse acompañada durante el día. No sabía entonces que ese gesto cambiaría su rutina, su estado de ánimo y su manera de mirar el futuro porque ahora puede salir en grupo a realizar todo tipo de actividades didácticas, desde juntarse a merendar a realizar gimnasia al aire libre o participar en ciclos de bingo musical, por poner sólo unos ejemplos que contribuyen a que se afiancen amistades. "Te recogen en casa y te traen de vuelta. Y si no vas un día, te llaman, te preguntan, te dicen que te han echado de menos. Yo no sabía que eso llenaba tanto… pero llena mucho”, relata.

Más oferta que demanda

Lo curioso es que se ha vuelto una aliada del Ayuntamiento para ayudar a otros mayores que viven una soledad no deseada. Actualmente hay en el recurso municipal unos 25 usuarios mayores de 70 años y empadronados (dos de los requisitos imprescindible) mientras que desde el área de Mayores llaman a la ciudadanía para que se sigan ampliando las inscripciones porque entienden que pueden ser muchos más los ilicitanos mayores que se pueden beneficiar.

“Queríamos devolver a quienes lo han dado todo durante su vida el acompañamiento que merecen y no solo una llamada o una máquina, sino presencia humana, cariño, seguimiento integral. No queremos que nadie en Elche se sienta solo, y mucho menos que muera solo”, explica Aurora Rodil, edil del área, quien aseguró que en su faceta de médico se ha encontrado con multitud de experiencias personales, visitas a domicilios donde nadie abre, certificados de defunción sin familiares presentes. “Eso siempre deja una espina el pensar que llegamos tarde”, aseveró la responsable municipal para justificar la necesidad de este servicio.

Reconstruir vínculos

El proyecto no se limita a organizar actividades ya que el objetivo es más profundo, enfocado a reconstruir vínculos y reducir ese sentimiento de soledad, detalla el trabajador social y coordinador del código NES, Adrián Rodríguez. En cuanto a la intervención, arranca después de una primera visita domiciliaria para conocer la situación individual. Y si quieren participar, en una semana ya están integrados en las actividades.

El planteamiento es comunitario ya que se agrupa por barrios, se fomentan afinidades y se crean pequeños núcleos de amistad para conseguir que no terminen necesitando el recurso cuando salgan del programa porque han conseguido tener su propia red de apoyo. Rodil matizó que la soledad en las ciudades muchas veces es invisible porque a diferencia de los pueblos, donde todos suelen conocerse, en las grandes urbes "los vecinos no saben ni quién vive al lado” con lo que muchos mayores pasan desapercibidos durante años y sus necesidades, también.

Movilidad reducida

Por eso, el proyecto incorpora recursos específicos desde vehículo adaptado, silla salvaescaleras, acompañamiento físico y emocional para que nadie quede fuera por problemas de movilidad reducida. Además, cuando los técnicos detectan necesidades más complejas por dependencia, falta de cuidados, problemas de vivienda derivan a otros servicios municipales. “Es una puerta de entrada al sistema de protección”, resumen desde Cruz Roja.

El reto ahora es que avance la difusión del proyecto porque sigue existiendo muchos potenciales usuarios aún no saben que existe. Por eso, el Ayuntamiento busca la implicación tanto de centros de salud como asociaciones y los propios residentes para que se de más a conocer.