El PSOE pide explicaciones a Albalat en las Cortes por las deficiencias de la residencia de Altabix de Elche

El PSPV-PSOE ha pedido la comparecencia en las Cortes Valencianas de la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, por la “inaceptable” situación de la residencia de mayores de Altabix en Elche. La petición se produce tras el informe publicado hace un mes por el Síndic de Greuges, que acreditó graves deficiencias en la atención a los usuarios y concluyó que las medidas adoptadas por el departamento autonómico han sido “ineficaces”.

El portavoz del grupo municipal socialista, Héctor Díez, junto al diputado autonómico Ramón Abad, anunciaron este miércoles el registro formal de la comparecencia para que la responsable autonómica dé explicaciones sobre la situación del centro, pese a que hace semanas Albalat confirmase a este diario en una visita a la ciudad que no se intervendrían las instalaciones, como pedía el Defensor del Pueblo, sino que la opción factible era esperar a la adjudicación del nuevo servicio que está en licitación tras caducarse el contrato actual.

Los socialistas se amparan en el informe del Síndic de Greuges que apunta a que la inspección realizada en octubre de 2025 permitió constatar carencias en la calidad de la alimentación, en la higiene, en la atención sanitaria y en el trato a los residentes. Además, se detectaron problemas de falta de personal y una deficiente gestión por parte de la concesionaria.

Realidad dura

Abad subrayó que el informe refleja una "realidad muy dura para nuestros mayores" así como una "tardanza injustificable" en la adopción de soluciones. En este sentido, recordó que fue el propio Síndic quien ordenó una inspección sorpresa tras recibir quejas reiteradas de usuarios y familiares.

Por esa razón, sin previo aviso acudieron empleados y funcionarios del órgano autonómico. Precisamente uno de los aspectos más graves señalados por el diputado autonómico es la posible connivencia entre la dirección del centro y los servicios de inspección ya que según explicó, usuarios y familiares han denunciado que algunas revisiones se realizaban con previo aviso.

En este sentido, recordó que el propio Síndic cuestionó cómo la concejala de Mayores, Aurora Rodil, pudo anunciar con antelación de varios días una inspección en 2024, lo que, a su juicio, “pone en duda la transparencia de los controles”.

Desde el PSOE reivindican lo que manifiesta el informe del Síndic, donde se recomienda que altos funcionarios de la conselleria asuman de forma inmediata la dirección de la residencia para garantizar una gestión adecuada. Para los socialistas, esta medida es clave y no puede seguir aplazándose. “No vale escudarse en que el servicio está en proceso de licitación. Es una cuestión de voluntad política”, afirmó Abad, quien aseguró que la consellera “podría actuar hoy mismo” si lo deseara.

Por este motivo, el PSOE ha solicitado formalmente la comparecencia de Albalat en el Parlamento autonómico para que detalle los pasos que piensa dar. A este respecto, desde el grupo municipal critican que la consellera no ofreciese niguna medida concreta ni soluciones en su visita a Elche. “Fue una oportunidad perdida”, lamentaron desde el grupo municipal, acusando a Albalat de “indolencia” ante una situación que afecta directamente a personas vulnerables.

¿Duerme usted tranquilo?

En su intervención, Abad recordó una pregunta que el propio Pablo Ruz formuló en un pleno municipal cuando estaba en la oposición: “¿Duerme usted tranquilo sabiendo cómo están los residentes de Altabix?”, con lo que ahora el socialista le reclama al alcalde que responda a esa misma pregunta “en lugar de mirar hacia otro lado”.

Como conclusión, los socialistas reivindican una acción conjunta del bipartito de PP y Vox para exigir soluciones inmediatas y garantizar unas condiciones dignas para los residentes.“Se trata de respetar a quienes lo han dado todo durante su vida”, subrayó Díez. “Nuestros mayores no pueden seguir esperando”, agregó.

"Punta del iceberg"

El portavoz municipal calificó la residencia como “la punta del iceberg” del sistema de atención a mayores en la ciudad y advirtió de que “lo que ocurre en Altabix puede estar pasando en otros centros”.

Los socialistas también dirigieron sus reproches al presidente de la Generalitat y al Ejecutivo autonómico. Según Díez, la situación sigue siendo la misma tras casi tres años de gobierno, primero con Carlos Mazón y luego con Juanfran Pérez Llorca. El portavoz municipal criticó, además, la actitud del alcalde, Pablo Ruz, al que acusó de ser “demasiado dócil” con la Generalitat por no exigir con firmeza las inversiones necesarias en política social, refirió. Por su parte, Abad aseguró que, si el alcalde “no va a Valencia a reclamar lo que Elche necesita, lo hará el PSOE”.