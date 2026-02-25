Talan por segunda vez cuatro naranjos recién plantados en una calle de Elche

La calle Sant Antoni del Pla, en el barrio de San José de Elche, amaneció este miércoles con cuatro naranjos recién plantados serrados por el tronco tras un acto vandálico ocurrido durante la noche. Los árboles formaban parte de las recientes actuaciones municipales destinadas a renovar el viario, aumentar la presencia de zonas verdes y mejorar la accesibilidad del entorno. El Ayuntamiento tardó muy pocas horas en su reposición -ya hay cuatro nuevos naranjos en el lugar- y estudia medidas para evitar nuevos daños. La primera ha sido denunciar los hechos ante la Policía Local. Es la segunda vez que alguien destroza los ejemplares de la misma calle. Ahora se van a investigar los hechos a conciencia y se van a utilizar las cámaras de videovigilancia de la zona para intentar dar con el autor de los daños.

Los jardineros municipales repusieron en pocas horas los naranjos talados en Elche / INFORMACIÓN

Daños en el arbolado urbano

Operarios municipales detectaron los cortes a primera hora de la mañana, comprobando que los ejemplares, plantados recientemente, habían sido seccionados a baja altura, lo que impide su recuperación. Era un corte a conciencia, según explican las fuentes municipales. Desde el consistorio se recuerda que estos hechos suponen un perjuicio económico y ambiental, además de afectar a proyectos que buscan mejorar la vida vecinal. Las autoridades locales apelan a la colaboración ciudadana para proteger el mobiliario urbano y ayudar a identificar a los responsables. Las actuaciones en esta zona buscaban incrementar la sombra, mejorar la calidad del espacio público y reforzar el paisaje urbano del barrio.

Dos de los ejemplares aniquilados la pasada noche en el barrio de San José en Elche / INFORMACIÓN

Respuesta municipal

El concejal de Servicios Públicos, Claudio Guilabert, se desplazó a la zona y trasladó un mensaje de firmeza ante lo ocurrido. “Estamos en el barrio de San José donde nos hemos levantado con una triste noticia: cuatro naranjos han sido serrados. Y esto no es vandalismo, esto es un ataque a lo común, a lo que construimos juntos. Porque mientras que unos trabajamos para mejorar nuestros barrios, para plantar árboles, para potenciar su accesibilidad, otros lo que se dedican es a destruirlo. Pero no van a poder con nosotros. Hoy han serrado cuatro árboles, nosotros vamos a plantar ocho. Porque no nos van a quitar ni a retirar de nuestro objetivo".

El edil subrayó que el Ayuntamiento mantendrá su estrategia de regeneración urbana pese a los daños sufridos y confirmó que poco después del mediodía los árboles ya habían sido repuestos.

El Ayuntamiento de Elche ha pedido colaboración a los vecinos para localizar al autor de los daños / INFORMACIÓN

Mensaje político y continuidad del plan

Guilabert insistió en que la prioridad municipal seguirá siendo la mejora de los barrios y la ampliación del arbolado urbano. “Es un objetivo en el que estamos empleñados, el de mejorar nuestros barrios, el de plantar más árboles, de dotarlos de más sombra. Frente al odio, nosotros ponemos la esperanza de un gobierno y de una ciudad por seguir en pie y por seguir mejorando”.

Ejemplares ya repuestos en la calle del barrio de San José en Elche / INFORMACIÓN

El Ayuntamiento prevé reponer los ejemplares dañados en los próximos días y continuar con las actuaciones previstas en San José, dentro de un plan global que apuesta por más zonas verdes, accesibilidad y espacios urbanos de calidad.