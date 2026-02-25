Vox descarta apoyar una moción de censura tras romper el gobierno en Crevillent pero "el PP tendrá que negociar"

La portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Crevillent, Gema Escolano, ha asegurado que su formación "no respaldará una eventual moción de censura impulsada por la izquierda" tras la ruptura del pacto de gobierno con el Partido Popular. La dirigente sostiene que el objetivo con el que su partido entró en el ejecutivo local sigue intacto: impedir que la izquierda gobernara en el municipio. “Nuestro fin al entrar en el ayuntamiento era que no volviera a entrar gobernar la izquierda y no se lo vamos a poner en bandeja, desde luego que no”, afirmaba a este periódico.

Ruptura tras semanas de tensiones internas

La salida de Vox del gobierno local se produce tras semanas de desencuentros con la alcaldesa popular, Lourdes Aznar, a raíz de la gestión política del incendio mortal ocurrido en diciembre. La crisis se agravó cuando desde la alcaldía se exigió modificar competencias en el área de Bienestar Social, dirigida por María Jesús Alfonso, algo que Vox interpretó como una cesión a las presiones de la oposición.

Escolano defendió que la decisión de abandonar el ejecutivo responde a una cuestión de principios y a la defensa de su compañera. “No podemos otra vez plegarnos a cambiar unas competencias sin tener responsabilidad ninguna, como ocurrió en mi caso en la concejalía de Policía Local”, explicó, insistiendo en que su formación consultó a distintos profesionales sobre las competencias y responsabilidades de la edil de Bienestar Social antes de tomar la decisión. Según relató, se realizaron consultas con “abogados, policías, servicios sociales de otros ayuntamientos, jueces...”, con el objetivo de comprobar si existía alguna responsabilidad que justificara el relevo. “Si nuestra compañera hubiera sido responsable de algo, no se hubiera quedado en un mero cambio de competencias en las áreas de gobierno sino que hubiera entregado su acta, pero es que no es así”.

La portavoz consideró que el cambio de áreas pretendido por la alcaldesa se interpretaba como una asunción implícita de culpa. “Que te quieran intentar obligar a hacer ver algo que no es, no lo vamos a consentir”, subrayó. A su juicio, la propuesta de reorganización no respondía a razones técnicas sino a un clima político que buscaba señalar responsabilidades antes de que se esclarezcan los hechos.

La líder del PP en Crevillent, Lourdes Aznar, y la número uno de Vox, Gema Escolano, firman el pacto este jueves. / Información

Consultas internas y respaldo del partido

Escolano aseguró que la decisión de romper el pacto no fue improvisada y contó con el respaldo del partido a nivel nacional. “Yo tengo un enlace directo con Madrid”, señaló, indicando que trasladó la situación a la estructura estatal. Según explicó, tras exponer los motivos recibió apoyo total: “Me respaldaron al 100%”.

La edil insistió en que Vox no está en política para mantener cargos sino para defender su proyecto. “Nosotros lo del sillón lo tenemos muy claro. No hemos venido aquí a calentar sillones”, manifestó. En este sentido, a preguntas de este periódico, la edil asumió que abandonar el gobierno implica renunciar a la remuneración institucional. “Nosotras hemos renunciado a nuestro sueldo de estar en el equipo de gobierno y volver a lo que nos corresponda, sea lo que sea, estando en la oposición”.

Para la portavoz, el conflicto se agravó por la rapidez con la que se exigieron explicaciones políticas tras el suceso, cuando la causa todavía se encuentra judicializada. “Este caso está judicializado y lo primero que nos trasladaron es que deberíamos de ser prudentes”, señaló. Sin embargo, considera que esa prudencia no se mantuvo en el debate político local. A su vez, la edil destacó que su grupo solicitó al gobierno municipal que el Ayuntamiento se persone en la causa del trágico incendio.

La posición ante una posible moción de censura

Tras la ruptura del pacto, el escenario político en el Ayuntamiento queda abierto a una posible moción de censura impulsada por la izquierda, que necesitaría el apoyo o la abstención de Vox para prosperar. No obstante, Escolano fue tajante al respecto: “Nosotras desde luego no tenemos intención alguna de apoyar ninguna moción de censura”.

La portavoz reiteró que cualquier decisión futura se analizará, pero siempre bajo el principio de evitar que la izquierda acceda al gobierno municipal. “Haremos lo que tengamos que hacer, negociaremos con el PP, eso sí, tendrán que negociar con nuestro grupo… pero vamos, desde luego nuesttra intención no es que vuelva al Ayuntamiento la izquierda, desde luego que no”.

En este contexto, defendió que el Partido Popular deberá negociar con su formación para garantizar la gobernabilidad. “Cuando se cede -refiriéndose a que el PP ha cedido a la izquierda-, pues el otro cree que puede seguir pidiendo”, advirtió, señalando que la nueva situación obligará a un escenario de acuerdos puntuales.

Voluntad de seguir influyendo desde la oposición

A pesar del abandono del ejecutivo, Vox insiste en que continuará trabajando por el municipio. Escolano afirmó que la salida del gobierno no implica renunciar a la acción política ni al diálogo con el resto de grupos. “Me da igual estar en el equipo de gobierno que estar en la oposición, nosotros hemos venido aquí a trabajar por el pueblo y así lo seguiremos haciendo”.

La portavoz aseguró que su formación mantendrá una actitud fiscalizadora y exigente con el gobierno local, defendiendo que esa es la función propia de la oposición. “Creo que el trabajo de la oposición es ese, es fiscalizar, es poner en aprietos al gobierno”, explicó.

Además, sostuvo que el desgaste personal sufrido por su compañera fue determinante en la decisión final. “Desde el principio ya se le colocó la diana a mi compañera”, lamentó, insistiendo en que la presión política hizo inviable la continuidad en el gobierno.

La ruptura del pacto deja al ejecutivo local en minoría y abre una nueva etapa política en el municipio, marcada por la incertidumbre y la necesidad de acuerdos. Mientras tanto, Vox mantiene su línea argumental: la salida del gobierno no supone facilitar un cambio de mayoría, sino, según su portavoz, reforzar su coherencia política y su compromiso con los votantes.

Trabajando en la reestructuración

Por su parte, Pedro García Magro, portavoz del Gobierno y concejal de Presidencia por el PP, explicaba a INFORMACIÓN que el ejecutivo municipal trabaja ya en la reorganización interna tras los últimos cambios, señalando que se están ultimando los decretos relativos al cese de competencias, las nuevas delegaciones de concejales y la actualización de la estructura institucional, incluida la composición de las tenencias de alcaldía y de la Junta de Gobierno Local. En este sentido, añadió que la previsión del equipo municipal es aprobar estas resoluciones antes de que finalice la semana, "con el objetivo de que los departamentos puedan operar con normalidad desde el próximo lunes y garantizar así la continuidad administrativa y de los servicios públicos".